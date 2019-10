Sau Tăng Thanh Hà, đến lượt Phạm Hương bị chỉ trích vì một bức ảnh

Thứ Hai, ngày 28/10/2019 11:35 AM (GMT+7)

Dù đã lên tiếng giải thích, Hoa hậu Phạm Hương vẫn bị cộng đồng mạng cho là "thiếu ý thức".

Gần đây, Hoa hậu Phạm Hương đã dần trở lại với các hoạt động tại Mỹ sau thời gian kín tiếng. Đặc biệt, không chỉ cập nhật hình ảnh thường xuyên trên mạng xã hội, người đẹp còn lập kênh YouTube riêng để nói về cuộc sống ở Mỹ và những cách chăm sóc sắc đẹp... Mới đây, trong 1 clip Hoa hậu đăng tải, cảnh Phạm Hương tham quan vườn bí ngô nhân dịp Halloween, bất ngờ bị dân mạng chỉ trích gắt.

Phạm Hương hào hứng khoe trải nghiệm mới tại vườn bí ngô ở Mỹ nhưng lại bị cộng đồng mạng "ném đá".

Theo đó, người đẹp rất hào hứng khoe cảnh đẹp ở khu nông trại này với khán giả, Phạm Hương cũng tranh thủ ngồi lên bí ngô để check-in tại địa điểm này. Tuy nhiên, lập tức cộng đồng mạng đã phát hiện phía sau Hoa hậu là biển báo với nội dung: "Please do not sit on Pumpkins" (tạm dịch: "Xin đừng ngồi lên các quả bí ngô"). Ngay khi đọc được những bình luận của khán giả, Phạm Hương đã giải thích: "Mình tập trung quay quá nên không để ý biển phía sau. Lần sau sẽ cẩn thận hơn...".

Dân mạng phát hiện ngay biển cấm phía sau Phạm Hương trong clip cô đăng tải.

Với lời giải thích của người đẹp Hải Phòng, nhiều khán giả cho rằng cô vẫn không nhận ra lỗi sai của mình và chỉ nghĩ đó là sự vô tình không nghiêm trọng. Nhiều người còn chia sẻ lại bức ảnh và tỏ ra phẫn nộ vì bị xóa bình luận nhắc nhở dưới bài viết của Phạm Hương: "Đã bình luận nhắc nhở chị và đã bị chị xoá", "Phạm Hương nên đổi tên là Phạm Luật", " Ý thức kém như thế này, chỉ mong mấy bạn nước ngoài đừng nhận ra chị là người Việt Nam"...

Trước sự "tấn công" của cộng đồng mạng, trên Instagram, Phạm Hương cũng đã xóa hình ảnh này, thay vào đó, người đẹp đăng ảnh bình yên bên mẹ với dòng trạng thái: "Bình yên bên mẹ, mong ước mẹ mãi mỉm cười hạnh phúc, đó là điều hạnh phúc nhất đời con...".

Tuy đã sang Mỹ sinh sống hơn 1 năm, mọi hoạt động của Phạm Hương vẫn được công chúng quan tâm.

Trước "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015", Tăng Thanh Hà cũng là trường hợp nhận phản ứng gắt từ cộng đồng mạng dù người đẹp là một trong những diễn viên được công chúng dành nhiều tình cảm, rất hiếm khi vấp phải những chỉ trích từ dư luận. Cũng như Phạm Hương, Hà Tăng chỉ vì vô tư thả dáng ở nơi có dán dòng chữ chú ý "Vui lòng không ngồi tại khu vực này" mà đã bị khán giả quay lưng, nhiều người còn cho rằng người đẹp đã đánh mất hình ảnh "ngọc nữ" chỉ vì bức ảnh này.

Là một trong những người đẹp được yêu thích nhất màn ảnh dù đã rút khỏi môi trường giải trí, Hà Tăng cũng không tránh khỏi ý kiến trái chiều vì bức ảnh này.

Không chỉ có hai người đẹp này, không ít lần sao Việt cũng gặp trường hợp tương tự và nhận lại những góp ý từ người hâm mộ. Bên cạnh những ý kiến cho rằng, các nghệ sĩ chỉ vô tình và nên tha thứ thì số đông vẫn lên tiếng phản ứng gay gắt với lí do họ là những người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng và cũng phần nào đại diện cho hình ảnh Việt Nam, vì vậy, việc các sao bị "soi" kĩ đến từng chi tiết là hoàn toàn hợp lí.