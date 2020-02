Sau "Sóng gió", K-ICM liên tục tậu xe sang, Jack thì thế nào?

Trong khi K-ICM liên tục chia sẻ về kế hoạch đi du học, tậu xe hơi… thì Jack lại khá im ắng.

Thời gian vừa qua, vụ lùm xùm giữa bộ đôi Jack và K-ICM luôn là chủ đề nhận được nhiều chú ý của cư dân mạng. Từng là bộ đôi bạn thân hợp tác cho ra mắt loạt sản phẩm đình đám như Hồng nhan, Bạc phận, Sóng gió... nhưng giờ đây Jack và K-ICM không còn đứng chung sân khấu sau vụ lùm xùm với công ty quản lý.

Trong khi Jack tiết lộ sức khỏe không tốt, phải nhập viện điều trị tâm lý và hạn chế sử dụng mạng xã hội thì K-ICM vẫn hoạt động, đi diễn bình thường. Mới đây nhất, công ty quản lý của K-ICM cho biết cặp đôi sẽ không còn xuất hiện cùng nhau mà có sự lựa chọn riêng để phát triển sự nghiệp.

K-ICM khoe tậu xe ô tô mới

Theo đó, K-ICM vẫn tiếp tục là nghệ sĩ và là giám đốc điều hành công ty ICM. Mới đây, K-ICM vừa tung teaser "Cần một lý do" nhưng không hề hé lộ giai điệu hay giọng hát của K-ICM. Ngay khi teaser "Cần một lý do" lên sóng, rất đông khán giả đã bày tỏ sự quan tâm. Chỉ chưa đầy một ngày, đoạn clip ngắn đã đạt hơn 1,6 triệu lượt xem và leo lên Top 1 thịnh hành trên Youtube. Thế nhưng lượt like của teaser này chỉ đạt 46 nghìn, trong khi đó, lượt dislike lại lên đến 569 nghìn, có nghĩa là lượt dislike cao gấp 12 lần lượt like. Cùng với đó, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận không hay về K-ICM bên dưới video.

Trước khi tung teaser “Cần một lý do”, K-ICM từng gây xôn xao khi xuất hiện trong phòng thu âm. Hình ảnh mới này khiến nhiều người dự đoán anh sẽ trở lại với âm nhạc trong vai trò ca sĩ.

Nghệ sĩ trẻ cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh loạt xe sang lên trang cá nhân

Trước đó, anh chàng từng thông báo sẽ dừng mọi hoạt động nghệ thuật để đi du học tuy nhiên lại liên tục tậu xe hơi mới. Cụ thể, trong lần đi mua xe mới đây nhất, nam nghệ sĩ trẻ trò chuyện với người bán hàng và thừa nhận đang sở hữu tới 8 chiếc xe sang: "Xe đứng tên em có đến 8 chiếc rồi. Chiếc này là chiếc Mercedes thứ 4, ngoài Bắc có 3 chiếc. Chiếc thứ 4 em mua trong Nam vì trong đây chưa có chiếc xe Mercedes nào đứng tên em".

Tuy nhiên, đại diện của K-ICM cho biết đó là xe của công ty

Tuy nhiên, ngay sau đó, phía đại diện công ty lại khẳng định đây là xe của công ty, sử dụng cho các vấn đề liên quan đến kinh doanh chứ không phục vụ nhu cầu cá nhân nhiều: “K-ICM không sở hữu bất cứ chiếc xe nào phục vụ cho mục đích cá nhân. Cậu ấy chỉ tự mua một chiếc motor. 8 chiếc mà K-ICM nhắc tới đều là của công ty, phục vụ cho công việc chung của công ty. Những lần K-ICM sử dụng cũng vì mục đích làm việc như đi diễn, thực hiện sản phẩm… K-ICM là đại diện hình ảnh của công ty và là nghệ sĩ nên khi mua xe sẽ được ưu đãi vì có thoả thuận sử dụng hình ảnh. Do đó, chia sẻ của cậu ấy trong video chưa rõ ràng, gây hiểu nhầm”, đại diện K-ICM cho biết. Đồng thời, người này cũng khẳng định chiếc xe duy nhất mà K-ICM đang sở hữu là một mô tô phân khối lớn.

Thế nhưng trên trang cá nhân, K-ICM liên tục đăng tải hình ảnh loạt xế hộp mình sử dụng. Có thể thấy đây đều là những dòng xe đắt đỏ với nhiều mẫu mã, màu sắc khác nhau. Dù xe là của công ty đi chăng nữa thì với vai trò giám đốc, chắc chắn K-ICM có khối tài sản chẳng phải dạng vừa.

K-ICM chỉ tự mua một chiếc xe mô tô phân khối lớn

Trong khi K-ICM liên tục khoe cuộc sống sang chảnh với loạt hình ảnh tậu xe hơi hạng sang thì Jack lại hoàn toàn ngược lại. Kể từ khi vướng vào vụ ồn ào và tình hình sức khỏe không tốt, Jack hạn chế sử dụng mạng xã hội. Thông tin về nam ca sĩ gốc Bến Tre chủ yếu được một số bạn bè thân thiết chia sẻ. Thế nên những lần hiếm hoi Jack chia sẻ cùng fan trên trang cá nhân luôn nhận được sự quan tâm. Mới đây nhất, Jack vừa chia sẻ loạt ảnh trên trang cá nhân và nhanh chóng "gây bão" cộng đồng mạng khi nhận về hơn 170 nghìn lượt like, hơn 30 nghìn lượt bình luận và 10 nghìn lượt chia sẻ.

Jack khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi tung loạt ảnh mới trong bộ đồng phục học sinh trẻ trung

Trong ảnh, Jack khiến người hâm mộ phấn khích khi lên đồ phong cách học sinh trẻ trung, điển trai. Đặc biệt, anh còn không quên để lại chú thích đầy “thả thính”: “Đi học chung không?”. Nam ca sĩ cũng rất nhiệt tình trả lời bình luận của người hâm mộ để chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình.

Nam ca sĩ rất tích cực trả lời bình luận của người hâm mộ

Sau thời gian ở ẩn, Jack đã quay trở lại với diện mạo và phong cách mới làm cho người hâm mộ càng thêm háo hức để thấy nam ca sĩ trở lại trên đường đua của Vbiz. Nói về khoảng thời gian ở ẩn, Jack từng chia sẻ: "Vừa qua, mình không xuất hiện thường xuyên, không phải mình không làm gì. Jack tập trung học thêm kỹ năng về nhạc, đọc sách rất nhiều để tìm kiếm chất liệu mới. Jack nghĩ mình khá là tò mò về nhiều điều mà trước đây chưa có thời gian tìm hiểu tường tận. Và đây là thời điểm thích hợp để Jack có thể giải đáp sự tò mò của mình và tìm kiếm sự sáng tạo trong mình”​​, nam ca sĩ gốc Bến Tre trải lòng.

Cùng với đó, nam ca sĩ trẻ cũng đăng tải một đoạn clip giới thiệu lên kênh Youtube cá nhân có tên J97 khiến nhiều người đồn đoán rằng đây có thể là kênh được Jack sử dụng chính thức trong thời gian tới.

Sau thời gian ở ẩn, giọng ca "Hồng nhan" thường xuyên chia sẻ ảnh làm cho người hâm mộ đồn đoán nam ca sĩ sắp quay trở lại

Chỉ sau 4 tiếng thông báo thành lập kênh, J97 đã nhận về lượt đăng ký theo dõi khủng lên đến 100.000 - tương đương với đạt nút Bạc chỉ sau 4 tiếng. Đây là thành tích mà chưa có nghệ sĩ nào tại Việt Nam đạt được. Dù nhận lượt theo dõi khủng nhưng kênh Youtube J97 chưa hề có một MV hay teaser nào ngoài đoạn clip ngắn giới thiệu bản thân và kế hoạch tái xuất vừa được đăng tải. Hiện nay, kênh Youtube J97 vẫn không ngừng nhận được lượt đăng ký theo dõi từ cư dân mạng.

