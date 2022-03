Sao Hollywood nói gì khi Ngô Thanh Vân sắp cưới “phi công trẻ” kém 11 tuổi?

Siêu sao hành động của Hollywood - Charlize Theron và đạo diễn Gina Price-Bythewood đã gửi lời chúc mừng đến “đả nữ” màn ảnh Việt.

Sáng 14/3, Ngô Thanh Vân thông báo nhận lời cầu hôn của bạn trai Việt Kiều - Huy Trần. Đông đảo bạn bè, khán giả, giới nghệ sĩ trong nước đã gửi lời chức mừng và nhận xét cả hai trông đẹp đôi.

Ngay sau đó, siêu sao hành động của Hollywood - Charlize Theron cũng gửi lời chúc mừng đến Vân Ngô qua mạng xã hội Instagram. Ngô Thanh Vân (Veronica Ngo) đã hợp tác với Charlize Theron qua bộ phim "The Old Guard" được chiếu trên Netflix vào năm 2020. Sau lần đóng chung phim, cả hai giữ mối quan hệ thân thiết.

Charlize Theron đã gửi lời chúc mừng đến Ngô Thanh Vân

Ngoài ra, đạo diễn Gina Price-Bythewood của phim "The Old Guard" cũng gửi lời mừng đến nữ diễn viên sinh năm 1979.

Ngô Thanh Vân từng tham gia nhiều phim Hollywood như Star Wars: The Last Jedi; Ngoạ Hổ Tàng Long 2; Bright; The Old Guard. Theo thông tin từ thư viện phim ảnh IMDB, Ngô Thanh Vân xác nhận sẽ tiếp tục hợp tác với Charlize Theron khi tham gia vào phần 2 của "The Old Guard". Như vậy dù lễ cưới sắp diễn ra nhưng Ngô Thanh Vân vẫn miệt mài trong công việc không chỉ ở Việt Nam khi phim "Thanh Sói" sắp ra mắt, mà còn bận rộn với các tác phẩm điện ảnh quốc tế.

Ngô Thanh Vân và Charlize Theron

Cô cũng có mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Gina Price-Bythewood

Suốt 2 năm yêu nhau, Ngô Thanh Vân và Huy Trần không chia sẻ chuyện tình cảm với báo giới nhưng cả hai không ngại dành những lời mật ngọt trên trang cá nhân. Trong tiệc sinh nhật mừng tuổi 42 hồi tháng 2/2021, Ngô Thanh Vân xuất hiện bên Huy Trần và nói: "Có Huy, tôi rất hạnh phúc. Thật sự Huy làm cho tôi rất vui".

Dù kém bà xã tương lai tới 11 tuổi song cả hai được khán giả nhận xét vẫn rất xứng đôi vì Huy Trần luôn tỏ ra trưởng thành, chững chạc.

Thời điểm Ngô Thanh Vân thực hiện bộ phim “Thanh sói”, Huy Trần nhiều lần gửi đồ ăn tới phim trường cho bạn gái. Anh không ngại mặc tạp dề, dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho người yêu.

Cả hai có chung sở thích dịch chuyển, uống cà phê. Họ thường xuyên tổ chức những chuyến đi chơi xa trong nước như Đà Lạt, Phú Quốc... Đầu tháng 6/2021, bộ đôi về Na Uy - quê hương thứ hai của Ngô Thanh Vân - để thăm người thân kết hợp du lịch.

Mỗi ngày, đôi tình nhân cùng thức dậy, dành toàn bộ thời gian cho nhau. Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân từng khoe hình ảnh được bạn trai cẩn thận buộc tóc khi cô đang ngồi đọc sách. Nữ diễn viên sinh năm 1979 cho biết hạnh phúc khi được người yêu chăm sóc chu đáo. Trước đó Huy Trần từng đón Tết cùng bạn gái ở quê nhà - Trà Vinh.

