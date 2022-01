Hoài Linh trở lại showbiz sau khi Công an kết luận điều tra vụ “ăn chặn 14 tỷ”

Nam danh hài chính thức có động thái quay trở lại showbiz, thu hút sự chú ý của dân mạng.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao truyền tay nhau tấm poster vở kịch “Lạc giữa biển người” có hình ảnh của nghệ sĩ Hoài Linh, Việt Hương, diễn viên Khương Ngọc cùng nhiều diễn viên khác như hồng Trang, Huỳnh Tiến Khoa, Thanh Hiền... Được biết, đây là tác phẩm kịch dài của Hội sân khấu TP.HCM sẽ tham gia Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 3 đến 17.1. Theo poster, vở kịch của Hoài Linh sẽ biểu diễn tại một phim trường quận Gò Vấp vào ngày 7.1.

Poster kịch được diễn viên Huỳnh Tiến Khoa đăng tải

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi nam danh hài đã vượt qua giai đoạn khó khăn, chính thức quay trở lại showbiz sau nhiều lùm xùm về số tiền kêu gọi quyên góp từ thiện. Bên cạnh đó, việc xuất hiện trong tác phẩm đại diện cho Hội sân khấu TP.HCM tham gia Liên hoan kịch nói toàn quốc cho thấy Hoài Linh không bị tẩy chay và vẫn nhận được sự tin tưởng của giới nghệ sĩ Sài thành. “Chúc mừng chú”, “Vợ chồng Sáu Bảnh tái hợp”, “Tin vui đầu năm”... là một số bình luận của người hâm mộ.

Cuối tháng 12.2021, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận chính thức vụ Hoài Linh bị tố lừa đảo. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021. Ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: “Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật”, Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khẳng định.

Sau ồn ào từ thiện, Hoài Linh không xuất hiện trên mạng xã hội

Trước đó, nghệ sĩ Hoài Linh đã lên tiếng giải thích về lý do chậm trễ giải ngân hơn 14 tỷ tiền từ thiện quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đợt bão lũ 2020. Nam danh hài đăng tải clip 46 phút nhận lỗi về sự chủ quan và chậm trễ của mình, đồng thời nhanh chóng trao tiền cho địa phương các tỉnh. Tuy nhiên, động thái này vẫn chưa xoa dịu được dư luận. Trước nhiều ý kiến trái chiều, Hoài Linh vẫn giữ im lặng, không có bất kỳ động thái nào trên mạng xã hội. Trang Facebook cá nhân hơn 1 triệu lượt theo dõi và Fanpage hơn 13 triệu lượt theo dõi không cập nhật bất cứ điều gì. Người thân của nam danh hài cho biết anh giữ im lặng bởi trước giờ là người sống khép kín, giản dị, hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư. Cho đến thời điểm hiện tại, những hình ảnh, thông tin về tình hình của nam danh hài đều do người thân, bạn bè và đồng nghiệp chia sẻ trên mạng xã hội.

