Phương Oanh vạch rõ quan hệ với "người tình tỷ phú" Mạnh Trường

Thứ Hai, ngày 11/10/2021 19:00 PM (GMT+7)

Cặp đôi hôn nhau đắm đuối, có những cái ôm tình tứ rất chân thật trên màn ảnh khiến các fan hiểu nhầm.

Mạnh Trường và Phương Oanh đang là cặp đôi hot nhất màn ảnh Việt, với câu chuyện tình yêu giữa tỷ phú Long và Phương Nam trong “Hương vị tình thân”. Tuy nhiên, chính vì diễn xuất quá ăn ý trong các cảnh tình cảm đã khiến cặp đôi diễn viên gặp phải nhiều phiền phức khi một bộ phận khán giả không phân biệt đời thật với phim, liên tục gán ghép cả hai dù Mạnh Trường đã có gia đình yên ấm.

Mạnh Trường và Phương Oanh là đôi tình nhân màn ảnh được nhiều khán giả yêu thích

Mới đây, Phương Oanh đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh “người tình màn ảnh”. Theo đó, nữ diễn viên hé lộ điều tối kỵ trong mối quan hệ với đồng nghiệp, đó là không ít người đem cô và bà xã Mạnh Trường ra so sánh với nhau.

“Đó là điều rất nhạy cảm, là điều không một ai mong muốn cả. Ai cũng thế thôi, chẳng bao giờ muốn bị so sánh với người khác. Bản thân tôi luôn cầu tiến, luôn nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, mình là chính mình, mình chỉ nhìn mình mà sống thôi. Tại sao người ta lại đi so sánh? Dĩ nhiên mình không cấm được họ nhưng đó là điều tối kỵ, không ai vui khi bị so sánh, đã thế một người còn là vợ trên phim, một người là vợ ngoài đời. Đấy là điều mà tôi thấy rất nhạy cảm và vô duyên”, Phương Oanh thẳng thắn chia sẻ.

Mạnh Trường có tổ ấm hạnh phúc bên bà xã Lan Phương

Nói về bạn diễn Mạnh Trường, Phương Oanh cho biết cả hai đều là đồng nghiệp tốt, thoải mái khi làm việc chung. Thế nhưng những phiền toái từ một bộ phận khán giả quá khích khiến cô cảm thấy bản thân cần có những hành động phù hợp, tránh những hiểu lầm, ồn ào không đáng có từ dư luận. Phương Oanh từng tâm sự, chính điều này đã khiến cô chủ động không tương tác với Mạnh Trường trên mạng xã hội, để giữ gìn hạnh phúc cho đồng nghiệp. Trừ thời gian đầu phim lên sóng, còn hiện tại, hầu như không ai thấy Phương Oanh - Mạnh Trường để lại bình luận trên Facebook cá nhân của nhau. Về phần mình, Mạnh Trường cho biết anh có quy tắc không gặp gỡ các bạn diễn nữ ngoài đời.

Vì Mạnh Trường đã có gia đình và chính Phương Oanh cũng muốn hạn chế tương tác để tránh các tin đồn không đáng có, nên dù vào vai cặp đôi yêu đương trong “Hương vị tình thân” nhưng cả hai lại hạn chế những cảnh quá thân mật. Theo đó, khi soi kỹ cảnh hôn trong phim, khán giả phát hiện cả hai không hề chạm môi, Mạnh Trường chỉ chạm mũi mình vào má của Phương Oanh, sau đó quay phim sẽ chọn góc máy khéo léo để người xem ngỡ như hai nhân vật đang hôn nhau nồng cháy.

Cận cảnh những nụ hôn “lừa dối” của “shark” Long và Phương Nam trong “Hương vị tình thân”

Ở những cảnh quay trực diện nhất, cả hai cũng chỉ chạm môi phớt qua rất nhẹ

Nguồn: http://danviet.vn/phuong-oanh-vach-ro-quan-he-voi-nguoi-tinh-ty-phu-manh-truong-5020211110185960...Nguồn: http://danviet.vn/phuong-oanh-vach-ro-quan-he-voi-nguoi-tinh-ty-phu-manh-truong-502021111018596011.htm