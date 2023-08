"Nữ thần làng game" da trắng như tuyết bất ngờ trở thành BTV cho Đài Hà Nội

MC Minh Anh là một trong những gương mặt người dẫn chương trình được yêu thích nhất của các giải đấu thể thao điện tử nổi tiếng trong nước và gần nhất là SEA Games 31. Sở hữu chất giọng khỏe, lối dẫn dắt tự nhiên, cùng nhan sắc xinh đẹp, Minh Anh để lại nhiều ấn tượng với cộng đồng game Liên Quân Mobile, Free Fire. Nhiều fan nam còn ví nữ MC là “Nữ thần Free Fire”.

Minh Anh là một trong những MC đình đám trong làng thể thao điện tử Việt Nam

Minh Anh bất ngờ trở thành MC - BTV Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội

Mới đây, khán giả bất ngờ khi thấy cô nàng trên sóng truyền hình, dẫn bản tin thời sự được phát sóng vào 6h hàng ngày trên kênh 1 Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội.

MC Minh Anh cho hay, cô đã thành công vượt qua 2 vòng tuyển chọn đầy căng thẳng và vỡ òa khi nhận được thông báo trúng tuyển vào Đài Hà Nội. Cô tiết lộ, làm báo hình là mong muốn từ lâu của mình. Cựu sinh viên chuyên ngành Truyền hình Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ, trong thời gian làm MC các giải đấu thể thao điện tử (Esport), cô luôn cố gắng trau dồi kỹ năng, học tập kiến thức, kinh nghiệm để sẵn sàng cho sự "chuyển mình". Và cuối cùng, cô đã thực hiện được.

Minh Anh cũng cộng tác với VTV trong nhiều chương trình, trong đó có “S Việt Nam”

Chia sẻ về cảm xúc khi lần đầu dẫn thời sự, MC Minh Anh bày tỏ: “Thực ra tôi chưa được lên sóng chính thức. Đây là khoảng thời gian thực tập, rèn luyện, học hỏi của tôi tại Trung tâm Tin tức của Đài Hà Nội.

Để lên sóng chương trình thời sự, chúng tôi phải rất chỉn chu về mọi thứ, cả về kiến thức nền, kỹ năng dẫn chương trình và xử lý tình huống. Gần đây tôi cũng mới chỉ được xuất hiện trong vai trò là phóng viên đi tác nghiệp ở Sóc Sơn. Mặc dù hôm đó thời tiết không thuận lợi, địa hình sạt lở nhưng với tinh thần cống hiến hết mình, ê-kíp vẫn làm tròn vai, cập nhật tin tức kịp thời cho khán giả”.

Theo Minh Anh, MC Esport và MC tin tức thời sự có sự khác biệt rất lớn: “Mỗi vị trí là một phong cách, một tinh thần khác nhau. Nếu Esport gắn liền với tôi 5 năm tuổi trẻ, gây dựng nên một Minh Anh cá tính, năng động, trẻ trung, thì làm truyền hình lại giúp tôi chững chạc, trưởng thành, điềm tĩnh hơn. Mỗi một vai trò mang màu sắc khác nhau, phù hợp một giai đoạn trưởng thành của tôi”.

Nữ MC Đài Hà Nội cho biết, ở vai trò mới, cô không chỉ làm người dẫn chương trình mà còn kiêm luôn cả công việc phóng viên, biên tập, sản xuất và một số việc “không tên” khác.

Người đẹp không ngại bị lấn át bên các đồng nghiệp xinh đẹp, tài năng

Minh Anh khẳng định, dù áp lực nhưng đây là đam mê nên cô không bỏ cuộc và luôn phấn đấu, giữ trách nhiệm để trở thành một MC truyền hình tốt hơn trong tương lai. Người đẹp 9X không sợ bị “lấn át” khi bên cạnh là những người dẫn chương trình nổi tiếng, xinh đẹp và tài năng. “Theo nghiên cứu thì 5 người ở gần bạn nhất sẽ ảnh hưởng đến tính cách và con người của bạn. Cho nên tôi luôn lựa chọn ở gần những người bạn, đồng nghiệp chất lượng để không ngừng phấn đấu nâng cấp bản thân. Tôi cũng không sợ lép vế trước ai cả, vì tôi biết mỗi người đều có sứ mệnh riêng, có màu sắc riêng. Tôi cứ hoàn thiện, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình là tôi thấy mãn nguyện rồi”, Minh Anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, nữ MC nhấn mạnh xinh đẹp cũng là một năng lực. Theo cô, năng lực này của mỗi người khác nhau, tùy vào chất riêng của bản thân, không theo một qui chuẩn nhất định nào. Nó có thể có sẵn từ khi sinh ra, nhưng phần lớn được hình thành, bồi đắp và có được trong quá trình trải nghiệm. Nhan sắc cũng thế. Trong quá trình trưởng thành, mỗi người sẽ càng hiểu rõ được bản thân phù hợp với điều gì, nên làm thế nào để tôn lên được nét đẹp của mình, khiến mình trở nên thu hút hơn.

Theo đuổi nghề MC, Minh Anh nhận định ngoại hình và khả năng chuyên môn quan trọng như nhau. Không có chuyên môn tốt thì không thể tồn tại được trong nghề. Chuyên môn tốt nhưng diện mạo không chỉn chu, không lịch sự thì mất điểm trong mắt người đối diện.

Bên cạnh đó, không thể biến bản thân trở thành một “máy đọc”, đọc ra rả từng dòng theo máy nhắc chữ. Người dẫn chương trình phải thực sự hiểu được nội dung mình đang nói là gì để truyền tải đến khán giả một cách linh hoạt nhưng phải đủ ý.

“Người xem bây giờ đã nâng cấp nhu cầu của mình, chỉ theo dõi những người đẹp vừa có tài vừa có sắc. Nếu chỉ sở hữu một trong hai thì khó có thể theo đuổi nghề này dài lâu”, nữ MC cho hay.

Nhan sắc xinh đẹp của Minh Anh

Khi được hỏi bản thân trên sóng truyền hình có gì khác so với ngoài đời, Minh Anh cười và khẳng định bản thân vẫn như vậy. Có chăng là cô thay đổi những bộ cánh thời trang trẻ trung, gợi cảm đời thường sang một phong cách mới trưởng thành và nữ tính hơn. Với Minh Anh, không khó khi phải tuân theo những nguyên tắc khắt khe về trang phục khi làm một phóng viên – BTV truyền hình.

Minh Anh sinh năm 1998, từng đoạt giải Miss Báo chí cuộc thi Press Beauty 2018. Cùng năm, cô tiếp tục ẵm ngôi quán quân The Next MC do Cung Thanh niên Hà Nội phối hợp với Hội MC trẻ TP. Hà Nội tổ chức. Năm 2019, cô tham gia tranh tài tại cuộc thi Én Vàng và lọt top 8. Về đời tư, người đẹp cho biết cô vẫn "độc thân vui vẻ".