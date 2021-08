Nữ streamer bị chỉ trích vì diện trang phục "nhạy cảm" khi lên sóng

Thứ Bảy, ngày 21/08/2021 13:38 PM (GMT+7)

Liên tục gây tranh cãi nhưng dàn streamer này không mấy quan tâm.

Vài năm trở lại đây, streamer nổi lên như một trào lưu thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không ít streamer lựa chọn nội dung như livestream game, ca hát để giao lưu với khán giả nhưng cũng có một số người dùng chiêu trò như khoe ra những đường nét gợi cảm để thu hút sự chú ý của người xem. Trong số đó, streamer người Hàn Quốc Bong-Soon đã áp dụng chiêu trò và gây nhiều tranh cãi.

Bong-Soon sở hữu gương mặt ngây thơ

Ngày đầu khởi nghiệp, Bong-Soon theo đuổi phong cách dễ thương, đáng yêu và được khen ngợi bởi gương mặt ngây thơ, xinh đẹp. Tuy nhiên thời gian gần đây, cô nàng có màn "lột xác" táo bạo. Cụ thể, khi thì người đẹp diện một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình với điểm nhấn là gần như thả rông vòng một, thậm chí còn thoải mái tới mức cởi cả hàng cúc dài ở giữa ngực áo để phô bày đôi gò bồng đảo của mình. Chưa dừng ở lại đó, cô nàng còn hồn nhiên thể hiện màn vũ đạo nóng bỏng trên sóng khiến người xem cảm thấy vô cùng phản cảm. Đặc biệt, không ít fan thắc mắc vóc dáng của cô nàng có thể gợi cảm như vậy bởi trước đây, khi diện trang phục bó sát thì body của Bong-Soon không được đánh giá cao.

Bong-Soon dùng không ít chiêu trò gợi cảm để thu hút tương tác

Tới cuối buổi livestream, thắc mắc của các fan hâm mộ về sự thay đổi bất thường mới được nữ streamer giải thích. Hóa ra, Bong-Soon tự tin thả dáng, khoe vòng 1 mà không lo bị phạt là nhờ bộ đồ da người được cô nàng cosplay lên người. Dù lời giải thích có phần hợp lý nhưng không ít ý kiến cho rằng Bong-Soon giờ đây đã biết dùng chiêu trò gợi cảm để nổi tiếng.

Không chỉ riêng Bong-Soon, nhiều streamer cũng dùng chiêu trò khoe da thịt để gây chú ý. Như nữ streamer Padak ở Hàn Quốc cũng nhiều lần gây tranh cãi vì các hành động táo bạo khiến người xem phải đỏ mặt. Cô không ngại mặc áo trễ cổ và dí sát vòng 1 của mình vào ống kính.

Eddyrin vướng không ít tai tiếng vì quá gợi cảm khi lên sóng

Eddyrin là một trong những streamer Hàn Quốc vướng nhiều thị phi. Từ một người không mấy nổi tiếng, Eddyrin nhanh chóng nổi lên nhờ loạt chiêu trò. Trong các lần livestream, Eddyrin thường xuyên có nhiều động tác gợi cảm hay ăn mặc trể nãi. Thậm chí, đôi lúc Eddyrin còn chiêu trò tới mức quy tụ luôn dàn mỹ nhân gồm toàn các hot girl xinh đẹp và làm những động tác không thể nóng bỏng hơn như trói bằng sợi dây rồi sàm sỡ điểm nhạy cảm.

Streamer Yoo Yoo từng lập kỷ lục khi thu hút tới gần 15 nghìn lượt theo dõi trực tuyến. Thế nhưng cách Yoo Yoo thu hút người xem không phải từ nội dung livestream hấp dẫn mà vì bộ đồ bơi bó sát khoe vóc dáng gợi cảm của cô nàng. Yoo Yoo còn khoe màn vũ đạo, rung lắc vòng ba ngay trên sóng trực tiếp để thu hút sự chú ý.

"Nữ hoàng chiêu trò" Son Min-kyung

Sở hữu gương mặt khả ái cùng thân hình nóng bỏng, Son Min-kyung trở thành người mẫu ảnh có tiếng. Tuy nhiên, khi nhận thấy tiềm năng từ nghề streamer, cô nàng lập tức chuyển hướng và thu hút được hơn 100 nghìn lượt theo dõi. Tuy nhiên, hiểu rõ lợi thế cơ thể nên cô thường xuyên áp dụng chiêu trò gợi cảm như tụt áo, diện trang phục hở hang để tăng tương tác.

Kim Go Eun là nữ streamer quen thuộc đối với giới trẻ Hàn Quốc nói riêng và nhiều nước châu Á nói chung. Cô nàng thường xuyên phô diễn những đường cong chết người cùng điệu nhảy sexy. Ở Trung Quốc, fan còn lập một kênh YouTube chỉ để đăng tải những livestream của Kim Go Eun. Ngoài công việc là một nữ streamer, Kim Go Eun hiện đang theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Dù những chiêu trò này gây tranh cãi nhưng với những streamer này thì điều đó không mấy quan trọng. Điều họ quan tâm chính là lượt theo dõi tăng sẽ dẫn đến tăng thu nhập và danh tiếng.

Nguồn: http://danviet.vn/nu-streamer-bi-chi-trich-vi-dien-trang-phuc-nhay-cam-khi-len-song-502021218133...Nguồn: http://danviet.vn/nu-streamer-bi-chi-trich-vi-dien-trang-phuc-nhay-cam-khi-len-song-50202121813382629.htm