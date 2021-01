Nữ danh hài nổi tiếng Vbiz liên tục bị Youtuber tung tin đã qua đời ở Mỹ là ai?

Thứ Ba, ngày 19/01/2021 10:40 AM (GMT+7)

Nữ danh hài khá tức giận vì bị kẻ xấu lợi dụng câu view, đã lên Facebook cá nhân làm rõ.

Việc nhiều Youtuber lợi dụng người nổi tiếng để được chú ý không còn là chuyện mới mẻ, tuy nhiên, nhiều kẻ xấu bất chấp thủ đoạn, tung tin đồn thất thiệt, bao gồm cả tin các nghệ sĩ qua đời khiến cộng đồng mạng bức xúc. Mới đây nhất là trường hợp của danh hài Thúy Nga.

Nữ danh hài khá tức giận khi bị đồn đã mất tại Mỹ, một lần nữa lại trở thành nạn nhân trò "câu view" của các Youtuber. Trên trang cá nhân, Thúy Nga lên tiếng: “Ăn xong cứ bị YouTube làm video đồn tui chết hoài hà, mấy hôm nay bị khán giả hỏi chết chưa miết!” Đính kèm đó là hình ảnh đám tang được cắt từ clip, ghép mặt nữ danh hài để lừa khán giả. Có video thu hút hơn 500,000 lượt xem chỉ sau ít giờ đăng tải.

Dòng trạng thái của "bà trùm khoai lang nướng" ngay lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng. Mọi người đều rất bức xúc và khó chịu, bên cạnh những lời động viên Thúy Nga, cộng đồng mạng đều yêu cầu các Youtuber phải ngay lập tức xóa bỏ những video có nội dung thất thiệt này.

Thậm chí, có không ít đồng nghiệp ở xa hoang mang và phải gọi điện thoại để xác thực. Thời gian này, do dịch Covid nên nhiều kế hoạch biểu diễn của Thúy Nga và trung tâm của cô phải tạm hoãn, nữ danh hài cũng không thể về Việt Nam. Đây cũng chính là lý do để các Youtuber lợi dụng, tung tin đồn thất thiệt.

Đây không phải lần đầu tiên Thúy Nga gặp phải tình huống này, trước đây, nữ danh hài nhiều lần bị đưa tin đã mất do nhiều lý do khác nhau. Tuy khá khó chịu, nhưng bà trùm cũng cho qua và không nhờ cơ quan pháp lý can thiệp xử lý. Thúy Nga từng chia sẻ, vì là người nổi tiếng nên sẽ có những tai tiếng, chỉ khi nào tổn hại đến danh dự như đặt điều cô làm việc gì xấu thì mới thẳng tay xử lý.

Trước Thúy Nga, nhiều nghệ sĩ Việt khác cũng là nạn nhân của trò lừa gạt này. Danh hài Hoài Linh cũng từng dở khóc dở cười khi đọc tin về “đám tang” của chính mình. Nam nghệ sĩ còn hài hước chia sẻ, nếu làm vậy để câu view thì ông cũng không buồn hay tức giận, mà xem như đó là việc làm từ thiện.

Nhiều nghệ sĩ khác như Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Vân, Phi Nhung, …. cũng không ít lần bị các Youtuber đưa tin đã thiệt mạng. Thậm chí, các nghệ sĩ trẻ như Lê Dương Bảo Lâm, Sơn Tùng M-TP,… cũng không thoát khỏi bị lợi dụng câu view.

Trước tình trạng này, cộng đồng mạng đã nhiều lần kiến nghị phải có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn với các nội dung đăng Youtube và xử lý nghiêm khắc những trường hợp đưa tin sai sự thật, lợi dụng danh tiếng của nghệ sĩ để trục lợi như vậy.

