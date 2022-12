Người đẹp Nhật “gây sốt” trên khán đài World Cup hoá ra là chân dài có tiếng

Mối tình chị em của người đẹp và tuyển thủ Nhật Bản khiến dân mạng trầm trồ.

Người hâm mộ bóng đá châu Á đầy phấn khích và tự hào khi Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã cùng nhau giành vé đi tiếp khi vòng bảng World Cup 2022 khép lại. Những ngày qua, hình ảnh một người đẹp Nhật che mặt bằng khăn, chỉ để lộ cặp mắt, trên khán đài cổ vũ "gây sốt" mạng xã hội Việt Nam. Nhiều người tin rằng, cô gái này là Eimi Fukada. Tuy nhiên, sự thật đây là Erina Mano - vợ của cầu thủ Nhật Bản Gaku Shibasaki.

Erina Mano có mặt tại Qatar để cổ vũ cho ông xã và đội tuyển Nhật Bản thi đấu World Cup

Trên trang cá nhân, cô cho biết vui đến bật khóc khi Nhật thắng Tây Ban Nha 2-1

Chân dài 31 tuổi là sao nổi tiếng ở đất nước mặt trời mọc. Bà xã Gaky Shibasaki lớn hơn chồng 1 tuổi, từng hoạt động nổi bật ở làng giải trí với vai trò diễn viên, ca sĩ và là cựu thành viên nhóm nhạc "Hello! Project". Cô và tuyển thủ Nhật Bản quen nhau qua lời giới thiệu của bạn bè. Sau khi kết hôn năm 2018, người đẹp sống ở Tây Ban Nha cùng chồng và hạn chế các hoạt động nghệ thuật. "Tôi muốn làm mọi điều cho gia đình. Tôi kết hôn sau khi đã xác định sẽ theo anh ấy. Thật lòng, tôi không biết bao giờ mới quay lại làng giải trí. Rất xin lỗi các bạn vì chờ đợi tôi", diễn viên "Escape is shameful but useful" bày tỏ.

Erina Mano được ông xã khen có tài bếp núc giỏi

Erina Mano thường chia sẻ về cuộc sống gia đình hạnh phúc trên trang blog cá nhân. Những khi rảnh rỗi, hai vợ chồng thường cùng ăn cơm, dọn dẹp, xem phim, đưa chó đi dạo. "Cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc", cô viết.

Sau khi lấy chồng, cô không còn đăng ảnh mặc áo tắm hay nhận lời chụp quảng cáo nội y. Những năm sau này, cô chủ yếu làm người mẫu thời trang. Với vẻ đẹp vừa tinh khiết, vừa gợi cảm, Erina Mano thường xuyên xuất hiện trên trang bìa các tạp chí sắc đẹp.

Bên cạnh đó, nhiều thông tin cho rằng chính Erina Mano là người làm mai ca sĩ Airi Suzuki với cầu thủ Ao Tanaka (người ghi bàn thắng thứ 2, ấn định tỉ số 2-1, giúp Nhật Bản chiến thắng Tây Ban Nha).

Airi Suzuki là bạn gái của Ao Tanaka

Bạn gái của "người hùng Nhật Bản" sinh năm 1994, hơn bạn trai 4 tuổi, là cựu thành viên nhóm C-ute. Năm 2017, Airi Suzuki đã tách khỏi nhóm để hoạt động solo. Đặc biệt, dù đã công khai tình cảm với nhau nhưng đến hiện tại cặp đôi vẫn chưa từng để lộ ảnh chụp chung trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bên cạnh đó, tài khoản mạng xã hội của cả hai cũng chưa từng đăng hình đối phương. Tính đến thời điểm này, Airi Suzuki đã có 20 năm hoạt động trong làng giải trí.

"Đúng là tôi đang hẹn hò với Airi Suzuki. Hiện tại, tôi đang tập trung cho tuyển Nhật Bản nên muốn chú tâm vào bóng đá. Tôi không muốn làm phiền cô ấy vì chuyện này nên tôi sẽ không nhắc lại nữa. Hãy hỏi tôi về bóng đá", Tanaka trả lời trên tokyo-sports.

