Người đàn ông "không cao nhưng cả Hollywood phải ngước nhìn"

Thứ Ba, ngày 21/06/2022 05:00 AM (GMT+7)

Không có chiều cao lý tưởng, những nam diễn viên sau đây vẫn khiến người yêu điện ảnh toàn thế giới phải thán phục.

Diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy

Nam diễn viên Jonathan Ke Quan (tên tiếng Việt: Quan Kế Huy) đang được yêu thích vì vai diễn trong Everything everywhere all at once (tạm dịch: Mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi) bén duyên điện ảnh từ rất sớm. Sinh ra ở Sài Gòn năm 1971, anh theo gia đình định cư tại Mĩ năm 1975. Năm 1983, Quan Kế Huy được đạo diễn lừng danh Steven Spielberg chọn vào vai cậu bé đồng hành của huyền thoại Harrison Ford trong Indiana Jones và ngôi đền tàn khốc (Indiana Jones and the temple of doom). Từ lúc 12 tuổi, anh đã tiếp xúc với những nhân vật nổi danh nhất Hollywood và làm phim trong môi trường chuyên nghiệp nhất. Đáng tiếc, cái duyên ban đầu không giúp sự cho nghiệp diễn xuất của nam diễn viên thuận lợi. Trong hàng chục năm, anh chỉ tham gia một số phim nhỏ lẻ và hoàn toàn không có dấu ấn gì. Càng lớn tuổi, các cơ hội, các lời mời dành cho anh càng hiếm hoi. Do không đạt được thành công trong vai trò diễn viên, anh rẽ sang phụ trách một số mảng kĩ thuật, hậu trường phim.

Quan Kế Huy và đạo diễn Steven Spielberg.

Thành công ngoài sức tưởng tượng của Everything everywhere all at once đang khiến Quan Kế Huy từ một diễn viên luống tuổi bị bỏ rơi bên lề điện ảnh trở thành cái tên được săn đón ở Hollywood. Chỉ cao 1m63 nhưng cách diễn duyên dáng, linh hoạt giúp anh nhận được rất nhiều cảm tình. Bộ phim giành 95% “cà chua tươi” trên trang rottentomatoes từ các nhà phê bình và 89% từ khán giả. Nhiều người nhận xét rằng “mức độ điên” của đa vũ trụ trong Everything everywhere all at once khiến Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn (Dr Strange in the multiverse of madness) phải "chạy dài".

Quan Kế Huy nhận được rất nhiều lời khen cho vai diễn trong Everything everywhere all at once.

Vua hài Charlie Chaplin

Trong trường hợp của vua hài Chaplin, chiều cao khiếm tốn thực ra là một lợi thế của ông ở thời đại phim câm. Với chiều cao 1m65, ông trở thành một nhân vật mang lại cảm giác gần gũi, hài hước và linh hoạt cho các vai diễn hài đa dạng. Theo tờ The Times từng đăng tải, Charlie Chaplin đã có tổng kết về sự quan sát khán giả như sau: "Nếu tôi bị đối xử thô bạo, đó luôn là một người đàn ông cao lớn. Sự khác biệt rõ ràng giữa “cao lớn” và “nhỏ bé” luôn giúp tôi có được sự thương cảm của khán giả dễ dàng”.

Điện ảnh đã có những bước tiến vượt bậc kể từ kỷ nguyên phim câm, nhưng những bộ phim thời đó của Charlie Chaplin như Đứa trẻ (The kid - 1921), Cơn sốt vàng (The gold rush - 1925) vẫn còn được yêu thích rộng rãi đến bây giờ. Nhân vật hề Sác-lô trở thành một biểu tượng thời đại, cả bản thân ông lẫn cả nhân vật ông tạo ra đều có ảnh hưởng mạnh mẽ đến điện ảnh về sau và tới ngày nay.

Cảnh ăn giày nổi tiếng trong "Cơn sốt vàng" của Charlie Chaplin.

"Ông trùm" Al Pacino

Tuy có nhiều vai diễn thành công về sau, nhưng cả thế giới vẫn luôn nhớ đến Al Pacino với tư cách “con trai ông trùm” trong tác phẩm kinh điển Bố Già (The Godfather). Vậy mà Al Pacino từng suýt mất vai chỉ vì chiều cao hạn chế. Nhà sản xuất của Bố Già phản đối việc chọn ông vào vai Michael Corleone, con trai út và là người kế nghiệp của ông trùm Vito Corleone, vì cho rằng ông "quá lùn". Nếu không phải đạo diễn Coppola một mực giữ ông lại thì nam diễn viên chỉ cao 1m68 này chắc chắn sẽ không có một sự nghiệp lừng lẫy đến vậy. Ông từng 9 lần được đề cử Oscar và một lần chạm tay vào bức tượng vàng danh giá cho vai nam chính trong Scent of a women (1993).

Al Pacino từng suýt mất vai trong "Bố Già", cuối cùng, ông lại gắn bó với loạt phim suốt 3 phần.

Siêu sao hành động Tom Cruise

Là một trong những siêu sao được trả thù lao cao nhất Hollywood, Tom Cruise thường khiến khán giả bất ngờ khi biết chiều cao của nam diễn viên chỉ là 1m7. Trải qua hơn 40 năm trong nghề, Tom Cruise là minh chứng sinh động nhất cho việc một nam diễn viên không có chiều cao lý tưởng ở Hollywood vẫn có thể thành công rực rỡ. Ngôi sao của Phi công siêu đẳng (Top Gun), Nhiệm vụ bất khả thi (Mission Impossible), Võ sĩ Samurai cuối cùng (The last samurai)... luôn khiến đồng nghiệp và khán giả thán phục vì độ “chịu chơi” cho vai diễn. Không nhiều diễn viên có thể lái máy bay chiến đấu hay tự mình thực hiện các pha hành động thót tim như Tom Cruise. Gần đây, khi tham gia phần 2 của Top Gun là Phi công siêu đẳng: Maverick, Tom Cruise đã không sử dụng miếng độn chiều cao. Chỉ là một hành động nhỏ nhưng sự tự tin và “thành thật” của anh nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

"Phi công siêu đẳng" năm 1986 là bộ phim đưa tên tuổi Tom Cruise lên hàng sao. Phần 2 của bộ phim ra mắt năm 2022 nhận được thành công rực rỡ cả về doanh thu lẫn đánh giá từ các nhà phê bình, khán giả.

"Giáo sư X"James McAvoy

Với chiều cao chỉ 1m7 cùng ngoại hình thư sinh, đôi mắt xanh hút hồn, giọng nói cuốn hút và diễn xuất đa dạng, nam diễn viên Scotland là sự lựa chọn của các đạo diễn cho những vai học giả trí thức. Những bộ phim nổi bật của James McAvoy giai đoạn đầu bước chân vào Hollywood thường đi theo hướng chính kịch, có thể kể đến Chuộc lại lỗi lầm (Atonement), Vị vua cuối cùng (The last king of Scotland)... Bước ngoặt sự nghiệp của anh phải kể đến vai Charles Xavier, giáo sư X thời trẻ trong Dị Nhân: Thế hệ đầu tiên (X-Men: The first class). Tên tuổi James McAvoy được biết đến trên toàn thế giới nhờ loạt phim bom tấn này.

Tách biệt (Split) năm 2016 là minh chứng rõ ràng nhất cho khả năng nhập vai của nam diễn viên. Anh thuyết phục người xem một cách tuyệt đối bằng màn hóa thân hoàn hảo thành các nhân cách khác nhau của nhân vật chính. Rất nhiều khán giả yêu điện ảnh vẫn thắc mắc tại sao James McAvoy chưa nhận được đề cử Oscar nào cho khả diễn xuất của mình.

James McAvoy từng khiến cộng đồng yêu điện ảnh "mắt tròn mắt dẹt" vì màn hóa thân thành các nhân cách khác nhau trong "Tách biệt".

Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long

Ngày nay, sự xuất hiện của các diễn viên Hoa ngữ tại Hollywood trở nên khá phổ biến, nhiều diễn viên đã gây dựng được tiếng tăm của mình tại kinh đô điện ảnh thế giới. Hơn nửa thế kỷ trước, chỉ có một cái tên Hoa ngữ làm được điều đó: Lý Tiểu Long - Bruce Lee. Chiều cao 1m72 của ông rất khiêm tốn so với các diễn viên Hollywood, nhưng tài năng võ thuật đã khiến ông trở thành trung tâm mọi sự chú ý. Ông là người làm thay đổi ấn tượng về phim võ thuật Trung Quốc và người mở đường cho sự tiến quân của các diễn viên Hoa ngữ vào Hollywood về sau. Tạp chí danh tiếng Time xếp Lý Tiểu Long vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Những bộ phim nổi tiếng của ông có thể kể đến Long tranh hổ đấu, Mãnh long quá giang.

Cho đến nay, đã gần 50 năm trôi qua kể từ khi Lý Tiểu Long qua đời, ông vẫn là một trong những sao Hoa ngữ được yêu thích và biết đến nhiều nhất tại Hollywood.

