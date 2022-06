Tài tử 20 triệu USD cũng phải "cúi đầu" trước những lệnh cấm khó đỡ

Sao hạng A như Brad Pitt, Hugh Jackman cũng phải tuân thủ các lệnh cấm của đạo diễn Hollywood.

Cấm điện thoại

Có khá nhiều đạo diễn ban hành lệnh cấm di dộng trên phim trường, chủ yếu do không muốn mọi người mất tập trung khỏi công việc. Một trong những người kiên trì nhất với nguyên tắc này là Quentin Tarantino. Ông vốn nổi tiếng là người theo phong cách truyền thống, từ cách quay phim, kể chuyện cho đến giao tiếp trong cuộc sống. Ông thích một môi trường làm việc theo kiểu "xưa cũ" hơn là với các công nghệ hiện đại.

Kể cả những ngôi sao danh giá nhất Hollywood như Brad Pitt hay Leonardo DiCaprio cũng phải tuân theo luật do Tarantino đề ra. Trong phỏng vấn với BBC Radio 1, tài tử từng có mức cát xê 20 triệu USD Brad Pitt đã chia sẻ về kinh nghiệm làm việc với đạo diễn Tarantino qua Chuyện xưa ở Hollywood (Once upon a time in Hollywood - 2019): "Ông ấy không gửi email. Không email. Không điện thoại di động."

Brad Pitt và Leonardo DiCaprio trên phim Chuyện xưa ở Hollywood

Một diễn viên khác là Timothy Olyphant diễn tả cụ thể hơn: "Di động? Đi ra ngoài ngay. Bạn bị đuổi việc. Thế đấy, thế là xong, không có cảnh báo hay gì hết, bạn mà dùng di động thì cứ thế đi thẳng về nhà thôi." Nam diễn viên hồi tưởng lại một lần điện thoại của ai đấy đã rung lên trên phim trường: "Vô cùng đáng sợ. Người nào đó phải chạy ngay đi."

Cấm truyện tranh

Trong một phỏng vấn với MTV News, "Người sói" Hugh Jackman tiết lộ đạo diễn của loạt phim Dị Nhân (X-Men) đã ra lệnh cấm mọi cuốn truyện tranh trên phim trường khi quay phần đầu tiên.

Anh giải thích nguyên nhân là do đạo diễn Brian Singer muốn xây dựng hình ảnh các nhân vật theo góc nhìn của mình, không bị rập khuôn. Vị đạo diễn này muốn diễn viên, nhân viên trong đoàn phim tiếp cận nhân vật bằng cái nhìn đối với "người thật" chứ không phải "nhân vật 2D" từ truyện tranh.

Dàn sao Dị Nhân đời đầu, với phần 1 ra mắt năm 2000.

Thông tin này có thể khiến các "fan cứng" của truyện tranh phần nào phật ý, nhưng không thể phủ nhận Dị Nhân đã thành công ngoài mong đợi. Nó không chỉ mở ra một thời kỳ rực rỡ cho phim chuyển thể từ truyện tranh (comic) mà còn giúp tác phẩm truyện tranh gốc được coi trọng hơn, bởi vẫn có những người coi truyện tranh là sản phẩm chỉ "dành cho trẻ em". Brian Singer đã đạo diễn, tham gia sản xuất rất nhiều phim chuyển thể từ truyện tranh, bao gồm 6 phim trong loạt Dị Nhân (X-Men) và Siêu nhân trở lại (Superman Returns - 2006).

Cấm ghế

Trong một cuộc trò chuyện với Hugh Jackman, Anne Hathaway đã tiết lộ về đạo diễn Christopher Nolan, người cô có 2 lần hợp tác như sau: "Chris không cho phép dùng ghế. Em làm việc với anh ấy hai lần rồi nên biết. Lý do là, nếu có ghế thì mọi người sẽ ngồi, và nếu ngồi thì họ đâu có làm việc."

Người đại diện của đạo diễn Nolan nhanh chóng phủ nhận điều này. Nhưng ngay sau đó, diễn viên kiêm đạo diễn kỳ cựu Mark Rylance, người đã làm việc với Nolan trong bom tấn Dunkirk lên tiếng xác nhận: "Cậu ấy (Nolan) không thích diễn viên có ghế ngồi trên phim trường, thế nên chẳng có cái ghế nào hết." Ông còn nói đùa thêm: "Thay vào đó bạn có thể ngồi lên diễn viên khác, là một diễn viên lớn tuổi thì tôi được phép ngồi lên bạn diễn nào đó nhỏ tuổi hơn."

Anne Hathaway và đạo diễn Christopher Nolan trên trường quay Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy (The dark knight rises)

Một đạo diễn khác ra lệnh "cấm ghế" là Zack Snyder trên trường quay Đội quân xác sống (Army of the Dead - 2021). Vị đạo diễn này còn thẳng thắn tuyên bố: "Không có chỗ nào để ngồi hết. Tôi đã cấm hết tất cả ghế trên trường quay rồi." Anh chia sẻ thêm: "Nhưng đó là một điều rất tốt, mọi người trở nên gần gũi hơn. Tôi có thể nói chuyện với các diễn viên ngay tại đó thay vì quay về xem máy quay. Đây chắc chắn là bộ phim với nhiều tương tác chân thực nhất mà tôi từng làm."

Cấm chai đựng nước

Với mong muốn giảm rác thải nhựa ra môi trường, đạo diễn Darren Aronofsky đã mọi người cấm mang chai nước đến trường quay của bộ phim Đại hồng thủy (Noah - 2014). Mục đích tốt đẹp này đã vô tình gây ra phiền toái cho diễn viên, trong đó có cô nàng Hermione của Harry Potter.

Emma Watson trên phim Đại hồng thủy, bộ phim thu về 360 triệu đô trên toàn thế giới.

Emma Watson thường xuyên phải quay trong khung giờ từ 4 đến 7 giờ sáng. Việc không có chai để uống nước vào lúc 5 giờ sáng, khi đang rất mệt mỏi là một chuyện chẳng dễ chịu gì.

"Có một hôm tôi quá mệt, và tôi đã uống nước đọng từ một cái cốc nằm ngay đấy, hẳn nó phải ở đó đến ba tháng rồi." Nữ diễn viên kể lại trải nghiệm đáng quên và khẳng định mình không phải người duy nhất gặp rắc rối do các điều kiện hạn chế trên trường quay.

Nguồn: http://danviet.vn/tai-tu-20-trieu-usd-cung-phai-cui-dau-truoc-nhung-lenh-cam-kho-do-502022564592...Nguồn: http://danviet.vn/tai-tu-20-trieu-usd-cung-phai-cui-dau-truoc-nhung-lenh-cam-kho-do-5020225645924488.htm