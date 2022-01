"Ngọc nữ bolero" Tố My lột xác táo bạo, diện áo yếm khoe sắc vóc gợi cảm

Trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, "ngọc nữ bolero" Tố My khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi tung bộ ảnh khoe vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ.

Thường xuyên xuất hiện trên sân khấu trong những bộ áo dài hay những trang phục kín đáo, thể hiện những ca khúc trữ tình, bolero ngọt ngào, sự lột xác lần này của Tố My khiến nhiều người vô cùng bất ngờ xen lẫn thích thú.

Không còn hình ảnh "ngọc nữ" dịu dàng, trong sáng thường thấy, giọng ca "Em mình ơi" gây ấn tượng mạnh mẽ với cách trang điểm sắc sảo, kiểu tóc cầu kỳ và trang phục có phần gợi cảm.

Tố My tiết lộ, cô mất khá nhiều thời gian để làm việc cùng nhiếp ảnh gia Đức Thạnh, stylist Sơn Lê và chuyên gia trang điểm Andy Nhật nhằm lên ý tưởng cho bộ ảnh này. Đặc biệt, nữ ca sĩ đã mất hàng giờ đồng hồ để thay đổi kiểu tóc, phù hợp với từng bộ ảnh, trong đó, có những kiểu tóc khá nặng, khiến cô phải hết sức cẩn thận khi tạo dáng.

"Ngọc nữ bolero" cho biết, qua bộ ảnh này, cô muốn thay đổi hình tượng một ngọc nữ trong sáng, dịu dàng bằng một hình ảnh có phần sắc sảo và quyến rũ hơn. Đó là cách mà cô làm mới mình để khán giả không nhàm chán.

Khi được hỏi có sợ đánh mất danh xưng "ngọc nữ bolero" với sự thay đổi này không, Tố My thẳng thắn cho biết: "Danh xưng ngọc nữ là ở trong tim của khán giả. My nghĩ nó xuất phát từ nhiều thứ như phong cách âm nhạc, thần thái thường ngày và cả lối sống của mình nữa, chứ không phải ở một hay hai hình ảnh khác biệt. Và dù danh xưng gì thì My cũng luôn muốn làm mới mình để những khán giả đã yêu mến mình sẽ càng yêu mến hơn, hay những khán giả chưa thích mình cũng sẽ có cái nhìn khác hơn về mình".

Chia sẻ về dự định sắp tới, Tố My cho biết sau thời gian dài ấp ủ, album "Cửu Long Tình" của cô sẽ được phát hành trên toàn quốc trong vài ngày tới. Album hứa hẹn là làn gió mới cho âm nhạc dân ca Nam Bộ, với 9 ca khúc hoàn toàn là những bài hát mới.

