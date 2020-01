Mỹ nữ 8 lần đóng phim Kim Dung: 58 tuổi vẫn ở nhà thuê, không kết hôn

Người đẹp này lập kỷ lục đóng nhiều tác phẩm võ hiệp của Kim Dung nhất trên màn ảnh.

Nhà văn Kim Dung đã để lại vô số tác phẩm kinh điển, đồng thời những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp của ông cũng là bệ phóng thành công cho nhiều ngôi sao như Lý Nhược Đồng, Cổ Thiên Lạc, Lưu Diệc Phi...

Trong số các diễn viên đóng phim Kim Dung, có một sao nữ đóng liên tiếp 8 tác phẩm nổi tiếng. Người đẹp này chính là nữ diễn viên Trần An Oánh. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, song diễn xuất của cô vẫn nhận nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Trần An Oánh đóng 8 phim chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp của cố nhà văn Kim Dung. Ảnh: Tạo hình của nữ diễn viên đảm nhận vai Ân Ly trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" 1986.

Nữ diễn viên Hong Kong tham gia nhiều bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung, như vai Thiên Sơn Đồng Lão trong Thiên Long bát bộ 1997 (phiên bản của Huỳnh Nhật Hoa, Trần Hạo Dân, Lý Nhược Đồng, Phàn Thiếu Hoàng), vai cô Ngốc trong Thần điêu đại hiệp 1995 (bản Cổ Thiên Lạc, Lý Nhược Đồng), vai Ân Ly trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, vai Đào Hồng Anh trong Lộc đỉnh ký (1998), vai Hàn Tiểu Oánh trong Anh hùng xạ điêu 1994 (phiên bản Trương Trí Lâm, Chu Ân),....

Tờ Sohu thống kê, Trần An Oánh đã đóng tổng cộng 8 tác phẩm phim Kim Dung của TVB.

Trần An Oánh vào vai Thiên Sơn Đồng Lão và Hư Trúc (Phàn Thiếu Hoàng) trong "Thiên Long bát bộ" 1997....

... Phàn Thiếu Hoàng và Trần An Oánh có dịp gặp gỡ trong một sự kiện năm 2018.

Trong số đó, vai diễn cô Ngốc của nữ diễn viên được yêu thích hơn cả. Theo Toutiao, Trần An Oánh diễn vai cô Ngốc trong ba tác phẩm là Anh hùng xạ điêu 1983, Thần điêu đại hiệp bản 1983 và bản 1995.

Dù đảm nhận cùng một vai diễn, song Trần An Oánh không bị một màu. Với vẻ ngoài dễ thương cộng với lối diễn xuất chân thật, giản dị, tự nhiên, cô Ngốc của An Oánh trở thành nhân vật kinh điển trên màn ảnh.

Tạo hình kinh điển vai cô Ngốc của Trần An Oánh.

Trần An Oánh sinh năm 1960 tại Hong Kong, tốt nghiệp trường Cao đẳng nữ sinh St. Antonius. Cô xuất hiện lần đầu trên màn ảnh với tư cách một sao nhí khi mới 6 - 7 tuổi. Sau này, vì tập trung cho việc học, An Oánh đã tạm dừng đóng phim. Sau khi tốt nghiệp trung học, được sự khuyến khích của mẹ ruột, Trần An Oánh mới bắt đầu tham gia khóa đào tạo diễn xuất của TVB.

Trước khi ký hợp đồng với TVB, Trần An Oánh đã có cơ hội đứng trên sân khấu hát opera tiếng Quảng khi còn nhỏ. Thậm chí, cô còn được biểu diễn cùng nhiều ngôi sao hát opera nổi tiếng ở Quảng Đông. Chính vì thế, Trần An Oánh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm biểu diễn khi mới chỉ 6 - 7 tuổi. Theo Sohu, diễn xuất của nữ diễn viên họ Trần không thua kém bất cứ người đẹp nào ở TVB. Tuy nhiên, cô không được giao các vai chính mà chủ yếu đảm nhận các vai phụ. Nữ diễn viên 58 tuổi miệt mài đóng phim ở TVB hơn 30 năm nhưng chưa nhận được bất cứ giải thưởng nào.

Đóng phim ở TVB hơn 30 năm, song Trần An Oánh chưa nhận được bất cứ giải thưởng nào.

Chia sẻ về chuyện này, Trần An Oánh cho hay, đối với cô, diễn xuất được khán giả công nhận là thành công lớn nhất. Năm 2012, An Oánh rời TVB. Thời điểm đó, TVB chỉ giao cho cô một số vai phụ với cát-xê thấp. Quá chán nản và tuyệt vọng, Trần Oánh quyết định rời đài và đối mặt với việc bị thất nghiệp. Nói về quãng thời gian 2 năm không đóng phim, mỹ nhân phim Kim Dung thừa nhận cô cảm thấy khá tuyệt vọng.

Tuy nhiên, người đẹp sau đó đã vực dậy tinh thần và cố tỏ ra lạc quan hơn trong tương lai. Dù bị thất nghiệp song Trần An Oánh quyết không quay lại TVB vào thời điểm đó. Sau này, Trần An Oánh tham gia diễn xuất trong nhiều phim chiếu mạng của ViuTV, làm công việc hậu trường hay lồng tiếng.... Theo người đẹp họ Trần, miễn là cô làm việc chăm chỉ, bản thân sẽ không lo chết đói.

Dù cuộc sống không thuận lợi, song nữ diễn viên 58 tuổi luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Không chỉ có cái nhìn lạc quan trong sự nghiệp, mà ngoài đời Trần An Oánh cũng giữ tinh thần rất vui vẻ, thoải mái. Ở tuổi 58, Trần An Oánh vẫn chưa kết hôn. Theo Sohu, nữ diễn viên đã có bạn trai, cả hai hẹn hò được hơn 30 năm. Tuy nhiên, cặp đôi không tính đến chuyện kết hôn.

Nói về vấn đề này, nữ diễn viên U60 cho biết, cô đã quen với cuộc sống hiện tại, kết hôn chỉ là thủ tục, điều quan trọng là cả hai thấy sống bên nhau hạnh phúc, vui vẻ. Bản thân diễn viên họ Trần cũng không bận tâm đến việc bị bạn trai bỏ rơi trong tương lai. "Nếu có một ngày đột nhiên anh ấy rời bỏ tôi, tôi sẽ không ép buộc anh ấy phải ở lại với mình", Trần An Oánh chia sẻ.

Mỹ nhân phim Kim Dung có cuộc sống tự do, thoải mái ở tuổi 58 dù phải ở nhà thuê.

Thái độ sống lạc quan, tích cực của Trần An Oánh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hiện tại, người đẹp 58 tuổi có cuộc sống rất tự do. Cô không ký hợp đồng với bất cứ công ty nào. Bên cạnh đó, để thay đổi lối sống cũ, nữ diễn viên đã bán căn nhà cũ của mình và ra ngoài ở thuê. Dù không có trong tay bất cứ tài sản cố định nào nhưng Trần An Oánh vẫn cảm thấy thoải mái và bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

