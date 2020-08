Mỹ nhân phim "Người phán xử" bị anti-fan hành hung giữa phố cổ Hà Nội gây náo loạn

Thứ Ba, ngày 04/08/2020 07:27 AM (GMT+7)

Sau vụ ẩu đả với anti-fan, Lưu Đê Ly có chia sẻ bất ngờ trên trang cá nhân.

Ngày 03.08, các diễn đàn giải trí đồng loạt lan tỏa video ghi lại cảnh diễn viên Lưu Đê Ly xảy ra ẩu đả với một cô gái, được cho là anti-fan, giữa phố Hà Nội, hút sự quan tâm của dư luận.

Clip dài hơn 6 phút được chia sẻ cùng dòng trạng thái: "Vợ chồng Lưu Đê Ly - Huy DX vừa ẩu đả với anti-fan ở phố Hàng Buồm, giờ chắc yên vị ở phường rồi”.

Theo nội dung đoạn video, Lưu Đê Ly cãi vã với một người phụ nữ. Lúc này, chồng nữ diễn viên cũng có mặt. Đỉnh điểm của cuộc nói chuyện, người phụ nữ mặc áo đen đã xông vào hành hung, túm tóc Lưu Đê Ly bất chấp sự can ngăn của mọi người. Chồng của Lưu Đê Ly cũng tham gia xô xát, tát vào mặt người phụ nữ áo đen. Ngay sau đó, công an đã kịp thời có mặt can ngăn vụ ẩu đả.

Lãnh đạo công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, vụ gây rối trật tự công cộng này xảy ra gần trụ sở công an phường Hàng Buồm nên lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt can ngăn, và mời những người liên quan về làm việc.

Hiện, công an phường Hàng Buồm phối hợp với công an quận Hoàn Kiếm điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Sau vụ việc, diễn viên Lưu Đê Ly gây bất ngờ khi lên tiếng trên trang cá nhân rằng: “Mình xin cám ơn tất cả mọi người, anh chị em, bạn bè, khán giả đã chia sẻ nhắn tin. Sau sự việc ngày hôm nay, mình chỉ biết nói rằng: “Chồng mình đã bảo vệ mình một cách đúng đắn và mình vẫn cư xử một cách đúng mực, tử tế tới tận giây phút cuối cùng. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả”.

Lưu Đê Ly sinh năm 1991. Cô là diễn viên chủ yếu tham gia các bộ phim truyền hình miền Bắc, tham gia vào nhiều bộ phim nổi tiếng như: “Chạy trốn thanh xuân”, “Người phán xử”...

Lưu Đê Ly từng là hot girl đình đám cùng thời với các mỹ nhân như Huyền Baby, Hạnh Sino, Tâm Tít,... Nữ diễn viên 9x có ngoại hình xinh đẹp và có lượng “fan” lớn trên mạng xã hội. Song cô có đời tư khá ồn ào từ việc bị tố giật chồng, ứng xử kém đến chuyện công khai “trùng tu nhan sắc”.

