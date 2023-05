Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My: Hoa khôi Nhạc viện Hà Nội một thời, U80 gu thời trang sang chảnh

Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My: Hoa khôi nhạc viện Hà Nội một thời

Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My và bố của chị trong hình ảnh lúc trẻ. Bức ảnh ghép này được đặt trang trọng trong biệt thự nhà Giáng My.

Giáng My tiết lộ, thời trẻ mẹ cô là Hoa khôi Nhạc viện Hà Nội.

Chị kể: "Mẹ từng học khoa Âm nhạc dân tộc cổ truyền của Nhạc viện. Sau này mẹ là diễn viên, giảng viên thanh nhạc và cán bộ văn hoá. Ảnh đen trắng chụp mẹ tôi thời trẻ được người ta treo làm mẫu suốt nhiều năm ở hiệu ảnh gần Bờ Hồ Hà Nội. Từ khi lấy chồng mẹ không còn son phấn điệu đà như thời con gái mà chú ý chăm sóc sức khoẻ, lo cho chồng con hơn".

Còn bố của Giáng My từng học múa ballet, sau làm biên đạo múa và đạo diễn, lãnh đạo các đoàn nghệ thuật. "Ngày xưa bố tôi đẹp trai nhất đoàn ca múa nhân dân trung ương. Bố mất gần một năm nay. Từ khi bố ra đi mẹ ngại ra ngoài, chỉ thích quanh quẩn trong nhà chăm sóc cây cối, quán xuyến nhà cửa. Mẹ gần 80 nhưng vẫn tập thể dục chăm chỉ mỗi ngày", Hoa hậu Đền Hùng tiết lộ.

Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My: Sành điệu, minh mẫn ở tuổi U80

Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My được nhận xét là dù ở tuổi xế chiều nhưng bà vẫn chỉn chu trong ăn mặc. Bà luôn xuất hiện với những hình ảnh sành điệu và rất thời trang.

Bà còn là người truyền cảm hứng làm đẹp cho con gái. Khi chia sẻ về bí quyết "trẻ mãi không già", Giáng My nói tất cả đến từ việc dưỡng da thuần chất thiên nhiên. Đây cũng là phương pháp chị được mẹ dạy từ nhỏ và đến giờ vẫn giữ vững thói quen này.

Còn hiện tại khi ở tuổi xế chiều, bà được con gái chăm sóc rất kỹ lưỡng. Được biết, để giúp mẹ giữ tinh thần trẻ khỏe, Giáng My còn kích thích bà tập luyện.

Hai mẹ con tắm nắng để bổ sung vitamin D và bơi lội cùng nhau. Sau đó, Giáng My sẽ đệm đàn cho mẹ hát “để máu huyết lưu thông”, chị viết đầy dí dỏm. “Những ngày sống chậm bên mẹ tràn ngập ý nghĩa”, Giáng My nói. Nhờ được chăm sóc khoa học nên mẹ ruột Hoa hậu Giáng My giữ được sức khỏe cùng tinh thần minh mẫn.

