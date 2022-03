Hoa hậu Giáng My tìm kiếm "Gương mặt Đại sứ Nhân ái 2022"

Cuộc thi dành cho những nữ doanh nhân từ 20 tuổi trở lên, có khả năng trình diễn, ứng xử tốt và yêu thích các hoạt động vì cộng đồng.

Cuộc thi "Gương mặt Đại sứ Nhân ái 2022" mùa 3 vừa có buổi ra mắt tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ dàn sao tham gia gồm: Hoa hậu Giáng My, danh ca Ngọc Sơn, Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khưu Huy Vũ, Thu Trang Bolero, Du Thiên, diễn viên Hoàng Yến…

Nhiều nghệ sĩ tham gia buổi ra mắt cuộc thi "Gương mặt Đại sứ Nhân ái 2022"

Với thông điệp kêu gọi các nữ doanh nhân và doanh nghiệp chung tay vì các hoạt động nhân ái, cộng đồng và xã hội, "Gương mặt Đại sứ Nhân ái 2022" nhằm lan tỏa thông điệp "mỗi đại sứ là một trái tim nhân ái". Đồng thời, chương trình còn giúp các nữ doanh nhân thực hiện được các dự án cộng đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái với những mảnh đời bất hạnh, khẳng định được vị thế vừa cao quý nhưng lại gần gũi trong xã hội.

"Sắc đẹp – tri thức – tài năng – tâm hồn nhân ái" sẽ là tiêu chí được chương trình "Gương mặt Đại sứ Nhân ái 2022" lựa chọn cho danh hiệu cao quý nhất. Đối tượng tham gia cuộc thi là những nữ doanh nhân từ 20 tuổi trở lên, đang đảm nhiệm công việc điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam hoặc các nước khác, có khả năng trình diễn, ứng xử tốt và yêu thích các hoạt động vì cộng đồng.

Hoa hậu Giáng My đảm nhận vị trí ban giám khảo cuộc thi

Là thành viên ban giám khảo, Hoa hậu Giáng My cho biết, đây là một chương trình rất ý nghĩa, nhất trong lúc rất nhiều người đang nghi ngại với những người đi làm từ thiện. “Việt Nam chúng ta đã trải qua hai năm đại dịch, tất cả mọi người đều trải qua những khó khăn nhất định. Trong lúc này cần hơn hết những tấm lòng nhân ái, cùng nhau siết chặt tay để có thể giúp những mảnh đời bất hạnh. Đó là lý do mà tôi nhận lời tham gia chương trình này dù ở bất cứ vai trò nào”, Hoa hậu Giáng My chia sẻ.

Ca sĩ Thu Trang Bolero, tổng đạo diễn chương trình cho biết, gala "Gương mặt Đại sứ Nhân ái 2022" dự kiến được tổ chức vào đêm 16/4 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

