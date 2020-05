"Máy bay siêu cấp" của showbiz được chồng trẻ kém 12 tuổi xách váy, hút mọi chú ý vì quá gợi cảm

Thứ Tư, ngày 27/05/2020 11:14 AM (GMT+7)

Cặp đôi ngọt ngào của showbiz Việt khiến nhiều người ngưỡng mộ về tình yêu dù chênh lệch tuổi tác.

Tối 26/5, vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển làm khách mời danh dự trong lễ trao giải Quả Bóng Vàng diễn ra tại TP. HCM. Đây là sự kiện lớn, thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông cũng như người hâm mộ thể thao. Khánh Thi – Phan Hiển vốn hoạt động trong bộ môn dance sport nhưng vẫn luôn theo dõi bóng đá và dành tình cảm mến mộ cho những cầu thủ có đóng góp lớn với nền bóng đá nước nhà.

Bà mẹ hai con thổ lộ rằng, đây là lần đầu tiên vợ chồng cô được mời trao giải một hạng mục tại giải thưởng Quả Bóng Vàng nên cảm thấy rất vinh dự và hồi hộp.

Tối qua, cả hai đã xướng tên Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Đoàn Văn Hậu ở hạng mục Cầu thủ trẻ nữ hay nhất năm 2019, Cầu thủ trẻ nam hay nhất 2019 và trao cúp cho hai người chiến thắng. Đoàn Văn Hậu vắng mặt tại sự kiện nên bố mẹ anh đã lên sân khấu nhận cúp thay con trai.

Khánh Thi kể rằng, sau buổi trao giải, nữ cầu thủ trẻ Nguyễn Thị Tuyết Ngân đã vui vẻ trò chuyện với vợ chồng cô ở sau cánh gà. Tuyết Ngân nói rất hạnh phúc khi được chính Khánh Thi – Phan Hiển, hai nhân vật mà cô yêu mến trao danh hiệu Cầu thủ trẻ nữ hay nhất năm 2019 trong sự kiện. Tuyết Ngân còn chia sẻ, cô dõi theo sự nghiệp của Khánh Thi từ khi "gái hai con" vẫn còn là vận động viên dance sport và giành được nhiều tấm huy chương trong nước, quốc tế. Còn trong kỳ Sea Games cuối năm ngoái, Tuyết Ngân đã xúc động xem lại khoảnh khắc Phan Hiển rơi nước mắt đoạt tấm HCV dance sport.

Đến dự sự kiện tối qua, vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển được tài xế riêng đưa đón bằng xế hộp tiền tỷ. Đây là phương tiện mà cả hai sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Khánh Thi diện đầm dạ hội lộng lẫy của NTK Anh Thư kết hợp với đôi bông tai kim cương trị giá vài trăm triệu do ông xã tặng vào dịp 8/3 năm ngoái, trong khi đó Phan Hiển chọn bộ tuxedo lịch lãm. Do bộ váy của vợ dài quét đất, lại có chi tiết xẻ cao quá đùi nên trong lúc di chuyển, Phan Hiển luôn ân cần dìu vợ, thậm chí cầm đuôi váy để vợ dễ dàng bước đi.

Trước ống kính của phóng viên, cặp đôi còn không ngần ngại khoá môi ngọt ngào, thể hiện tình yêu sâu đậm sau nhiều năm gắn bó.

Sự xuất hiện của Khánh Thi trong lễ trao giải cũng nhận được nhiều bình luận tích cực từ khán giả bởi nhan sắc trẻ trung cũng như thân hình gợi cảm dù đã trải qua hai lần sinh nở. Gần hai năm sau khi có bé Anna, nữ kiện tướng ép cân thành công, từ 60kg xuống còn 47kg.

Bộ đầm xẻ ngực táo bạo giúp Khánh Thi khoe được vóc dáng cùng vòng eo thon thả. Gái hai con từng tự ti về thân hình phát tướng do bầu bí nên hết thời gian ở cữ, cô quyết định thực hiện chế độ ăn uống khoa học, kết hợp với rèn luyện thể theo, đặc biệt là tập nhảy hàng ngày. “Lý do để người phụ nữ giảm cân không phải chỉ để nghe lời khen từ người đàn ông bên cạnh, cũng không phải vì thất tình mà huỷ hoại bản thân. Lý do chính vẫn là nụ cười tự tin để nắm lấy hạnh phúc”, cô nói.

Cũng trong sự kiện, vợ chồng Khánh Thi còn có dịp gặp gỡ nhiều đồng nghiệp thân thiết như diễn viên Vân Trang, MC Nguyên Khang, cựu danh thủ Hồng Sơn, HLV Park Hang Seo và nhiều nhân vật nổi tiếng khác của làng bóng đá. Vũ đoàn KTA gồm các học trò của Khánh Thi – Phan Hiển cũng tham gia biểu diễn một tiết mục trong chương trình.

Nguồn: http://danviet.vn/may-bay-sieu-cap-cua-showbiz-duoc-chong-tre-kem-12-tuoi-xach-vay-hut-moi-chu-y...Nguồn: http://danviet.vn/may-bay-sieu-cap-cua-showbiz-duoc-chong-tre-kem-12-tuoi-xach-vay-hut-moi-chu-y-vi-qua-goi-cam-50202027511134495.htm