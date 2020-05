Diễm My 9X thả ngực trần đầy táo bạo, khoe trọn đường cong

Thứ Ba, ngày 26/05/2020 09:04 AM (GMT+7)

Trong bộ hình mới, người đẹp 9X lấp ló vòng một căng tràn, nổi loạn khác hẳn trên phim.

Kể từ khi bước chân vào showbiz đến nay, Diễm My 9X được biết đến là người đẹp sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, rất chịu khó cập nhật xu hướng thời trang. Khác với hình ảnh thanh lịch thường thấy, Diễm My 9X còn không ngại làm mới mình với nhiều phong cách khác nhau.

Mới đây, Diễm My 9x tiếp tục gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh diện toàn đồ sang chảnh, hóa thân thành những quý cô cực kỳ hiện đại nhưng không kém phần quyến rũ.

Bên cạnh đó, Diễm My 9X lần này còn hiếm hoi diện trang phục thả ngực trần đầy táo bạo, khoe trọn đường cong cực kỳ gợi cảm.

Khác hẳn trên phim, người đẹp khiến không ít người phải nín thở vì khoảnh khắc để lấp ló vòng một trong bộ hình này.

Có thể thấy, loạt ảnh này một lần nữa cho thấy sự thăng hạng rõ rệt của Diễm My 9X từ nhan sắc, thần thái ngút ngàn đến body vòng nào ra vòng nấy khi đã bước sang ngưỡng 30.

Mỹ nhân của “Cô Ba Sài Gòn” từ trước tới nay vốn là gương mặt được các hãng thời trang cao cấp yêu thích. Đây không phải là lần đầu tiên Diễm My xuất hiện trong những bức ảnh thời trang cao cấp nhưng mỗi một lần cô lại mang tới những hình ảnh vô cùng mới mẻ, ấn tượng và ngày càng trưởng thành hơn.

Thời gian gần đây, Diễm My 9X đang bận rộn với các lịch trình của bộ phim “Tình Yêu và Tham Vọng”, một trong những bộ phim truyền hình đáng chú ý nhất trên sóng VTV do cô đóng vai chính. Sắp tới bộ phim sẽ có rất nhiều diễn biến hấp dẫn xoay quanh hành trình giành lấy lợi thế trong tình yêu và công việc của hội phụ nữ.

Chia sẻ thêm với truyền thông, Diễm My 9x cho biết: “Đây là bộ ảnh Diễm My muốn mang tới một hình ảnh khác hoàn toàn với hình ảnh Phan Hoàng Linh trong “Tình yêu và Tham Vọng" - một cô gái chỉ chăm diện những items đơn giản, kín đáo. Có thể nói, sau khoảng thời gian dài nghỉ dịch, My đang rất vui vì có thể trở lại với đoàn phim, cùng hoàn thành những tập phim còn lại. Tuy nhiên, không vì thế mà My quên việc tập luyện để giữ được hình thể đẹp nhất”.

Diễm My hy vọng, sau bộ phim, cô cũng sẽ được gặp gỡ khán giả ở nhiều dự án nghệ thuật khác. Bởi hiện nay, ngoài công việc kinh doanh, diễn xuất và hoạt động nghệ thuật là đam mê giúp cô cảm thấy hứng khởi hơn mỗi ngày.

Nguồn: http://danviet.vn/diem-my-9x-tha-nguc-tran-day-tao-bao-khoe-tron-duong-cong-5020202659544202.htmNguồn: http://danviet.vn/diem-my-9x-tha-nguc-tran-day-tao-bao-khoe-tron-duong-cong-5020202659544202.htm