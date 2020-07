Mafia xã hội đen thâu tóm cả showbiz Hong Kong nhưng không dám động đến mỹ nữ này

Lý do diễn viên "Ỷ Thiên Đồ Long ký" 1993 khiến các băng nhóm mafia phải dè chừng hết sức bất ngờ.

Làng giải trí Hong Kong bị các băng đảng xã hội đen thâu tóm

Thập niên 1980 - 1990, làng giải trí Hong Kong được ví như Hollywood của Phương Đông. Đó là giai đoạn hoàng kim và cũng là “bóng đen lịch sử” của giới showbiz xứ Cảng thơm, khi các thế lực ngầm, băng đảng xã hội đen kìm kẹp, đe dọa các diễn viên nổi tiếng.

Lý Liên Kiệt từng trải qua giai đoạn đáng sợ khi bị xã hội đen uy hiếp.

Ông vua võ thuật Hong Kong - Lý Liên Kiệt cũng từng trải qua giai đoạn đáng sợ vì bị xã hội đen uy hiếp. Để đảm bảo an toàn, anh tìm đến quản lý Thái Tử Minh giúp đối chọi các thế lực ngầm. Năm 1992, công ty điện ảnh của Thái Tử Minh và phía Lý Liên Kiệt quyết định thực hiện bộ phim Tân Long Môn khách sạn. Buổi trưa ngày 15.4.1992, Thái Tử Minh cùng trò chuyện với Dương Tử Quỳnh về dự án Tân Long Môn khách sạn.

Buổi tối cùng ngày, Thái Tử Minh đến nhà Lý Liên Kiệt và bàn bạc kĩ lương về dự án này cho tới nửa đêm. Sáng ngày 16.4.1992, Thái Tử Minh vừa bước ra khỏi thang máy liền bị hai đối tượng giả làm cảnh sát bắn chết ở cự ly gần.

Vụ việc Thái Tử Minh bị bắn chết khiến làng giải trí Hong Kong chấn động.

Sau cái chết của Thái Tử Minh, dự án Tân Long Môn khách sạn buộc phải dừng lại, về sau do Từ Khắc làm sản xuất và đạo diễn. Chỉ sau nửa tháng vụ việc của Thái Tử Minh, làng giải trí Hong Kong lại bị chấn động bởi thông tin thiên hậu Hong Kong - Mai Diễm Phương bị "ăn tát" do đắc tội với đại ca xã hội đen.

Theo Toutiao, ngày 4.5.1992, Mai Diễm Phương và một người bạn hẹn gặp nhau tại quán karaoke có tên Take One ở Cửu Long. Tối hôm đó, Hoàng Lãng Duy - đàn anh có số má của băng đảng 14K khét tiếng hội Tam Hoàng cũng tới Take On tiệc tùng, ca hát.

Biết Mai Diễm Phương đang hát hò ở phòng bên cạnh, Hoàng Lãng Duy có ý định làm quen với "bách biến thiên hậu Hong Kong". Khi gặp mặt, Mai Diễm Phương chào hỏi Hoàng Lãng Duy một cách lịch sự. Tuy nhiên, đại ca khét tiếng liên tục mời rượu Mai Diễm Phương. Thậm chí, gã còn yêu cầu cô hát một vài ca khúc, đồng thời rút ra một xấp tiền. Cảm thấy không được tôn trọng, nữ ca sĩ quá cố liền từ chối. Bị ngôi sao ca nhạc cự tuyệt, Hoàng Lãng Duy cảm thấy mất mặt với đàn em.

Nữ ca sĩ quá cố - Mai Diễm Phương từng bị đại ca xã hội đen tát và giam trong phòng karaoke nhiều giờ đồng hồ.

Trong lúc tức giận, Hoàng Lãng Duy thẳng tay tát Mai Diễm Phương, đồng thời ra lệnh cho đàn em bao vây phòng karaoke không cho nữ ca sĩ ra ngoài, mặc cho cô gào khóc bên trong. Sau nhiều giờ đồng hồ, Mai Diễm Phương phải gọi điện cầu cứu Hướng Hoa Cường. Ông trùm huy động đàn em dẫn đầu là bà trùm Trần Lam đi thương thuyết, giải cứu thiên hậu Hong Kong.

Không riêng gì Lý Liên Kiệt, Mai Diễm Phương, nhiều nghệ sĩ hạng A khác cũng bị thế lực ngầm thao túng như Thành Long phải mang theo lựu đạn để phòng thân, Lưu Đức Hoa bị đe dọa "quay phim hoặc là chết", Lương Gia Huy bị nhóm côn đồ dí súng vào đầu nếu không chịu đóng phim theo yêu cầu, Lâm Thanh Hà mỗi lần đến phim trường đều mang theo súng phòng thân, Lưu Gia Linh bị bắt cóc chụp ảnh nhạy cảm....

Cô đào nóng bỏng Trương Mẫn vẫn an toàn đi đóng phim mà không bị băng đảng nào đe dọa giữa thời kỳ rối ren đó.

Trong giai đoạn đen tối đó, vẫn có một diễn viên nữ nóng bỏng, tài năng nhưng không một ai dám "khiêu khích" cô. Người này là diễn viên Trương Mẫn. Mới đây, tờ Toutiao đã đăng tải bài viết lộ lý do vì sao các băng đảng xã hội đen không ai dám đụng chạm tới Trương Mẫn.

Được hai ông trùm nhà họ Hướng nâng đỡ

Trương Mẫn (Sharla Cheung) sinh năm 1968 tại Thượng Hải. Năm 11 tuổi, cô chuyển tới Hong Kong sinh sống cùng gia đình. Năm 14 tuổi, Trương Mẫn tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ của đài ATV. Tuy nhiên, cuộc đời người đẹp họ Trương chỉ thực sự thay đổi vào một sự kiện năm 1986, khi đó Trương Mẫn 18 tuổi.

Cuộc sống Trương Mẫn "đổi đời" vào năm cô 18 tuổi, khi đang đi phát tờ rơi trên phố.

Trong lúc đi phát tờ rơi trên đường phố, cô được bà trùm xã hội đen Trần Lam - vợ Hướng Hoa Cường phát hiện và mời cô ký hợp đồng với công ty điện ảnh Vĩnh Thịnh. Đây là công ty của hai anh em Hướng Hoa Cường - Hướng Hoa Thắng.

Khi đó, Trương Mẫn trở thành nghệ sĩ đầu tiên của công ty và được hết mực nâng đỡ. Toutiao cho hay, Trương Mẫn rất kính trọng hai ông trùm trong giới xã hội đen. Khi chuyển tới Hong Kong sinh sống, người đẹp vốn đã nghe danh của 2 vị đại ca trong thế giới ngầm.

Hướng Hoa Cường (Charles Heung) sinh năm 1948 tại Quảng Đông. Theo hồ sơ của Hướng Hoa Cường trên Baidu, ông là diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng một thời. Ông từng được đề cử tại Kim Tượng lần thứ 12 ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Tuy nhiên, nhiều người trong giới lại e ngại không dám khiêu khích Hướng Hoa Cường vì biết ông là con trai của "bố già" băng đảng Tân Nghĩa An khét tiếng một thời.

Hướng Tiền (người ở giữa khoanh đỏ) - ông trùm khét tiếng của băng đảng Tân Nghĩa An.

Bản thân Hướng Hoa Cường cũng là một ông trùm có tiếng nói của Hội Tam Hoàng. Cha Hướng Hoa Cường là Hướng Tiền, là Thiếu tướng Quốc dân Đảng. Khi tới Hong Kong, Hướng Tiền thành lập công ty Tân Nghĩa An để che giấu thân phận nhưng thực chất đây là một băng đảng xã hội đen. Khi đó, Hướng Tiền còn được đàn em ca tụng là "hoàng đế Cửu Long".

Hướng Tiền cưới 4 người vợ, sinh được 13 người con. Hướng Hoa Cường và Hướng Hoa Thắng là anh em cùng cha khác mẹ. Tuy nhiên, vì quá đông anh chị em, Hướng Hoa Cường và Hướng Hoa Thắng không nhận được nhiều tình yêu thương từ cha mẹ nên rất đồng cảm với nhau.

Hai anh em Hướng Hoa Cường - Hướng Hoa Thắng bắt tay nhau lập công ty điện ảnh Vĩnh Thịnh.

Khi trưởng thành, Hướng Hoa Cường theo đuổi con đường diễn xuất, Hướng Hoa Thắng theo nghiệp kinh doanh. Về sau, Hướng Hoa Cường bắt tay với Hướng Hoa Thắng cùng nhau thành lập công ty điện ảnh Vĩnh Thịnh. Thời điểm hai anh em họ Hướng thành lập công ty điện ảnh riêng, Hướng Tiền bị trục xuất. Mọi việc trong băng đảng Tân Nghĩa An được giao cho Hướng Hoa Viêm - anh trai của Hướng Hoa Cường.

Thời kỳ này, băng đảng Tân Nghĩa An phát triển vô cùng lớn mạnh, có tiếng nói trong giới. Năm 1989, Hướng Hoa Viêm chuyển vai trò lãnh đạo Tân Nghĩa An cho con trai mình là Hướng Triển Vỹ. Hướng Hoa Cường là em trai của Hướng Hoa Viêm, là chú ruột của Hướng Triển Vỹ, chính vì thế, công ty điện ảnh Vĩnh Thịnh của "ông trùm" được giới xã hội đen bảo kê.

Lọt vào mắt xanh ông trùm Hướng Hoa Thắng

Khi mới về dưới trướng Vĩnh Thịnh, Trương Mẫn được ông trùm Hướng Hoa Thắng hết lòng nâng đỡ. Tuy nhiên, khi đó nữ diễn viên chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của cô và người đàn ông này sẽ gắn bó sâu sắc với nhau.

Trương Mẫn được Vĩnh Thịnh hết lòng nâng đỡ.

Năm 1986, Trương Mẫn có cơ hội tham gia dự án phim Ma phỉ thúy (The Magic Crystal/ Viên ngọc thần kỳ) của đạo diễn Vương Tinh, hợp tác cùng Lưu Đức Hoa, Mạc Thiếu Thông. Cũng từ giai đoạn này, Hướng Hoa Thắng trúng tiếng sét ái tình với Trương Mẫn dù bản thân ông đã lập gia đình.

Năm 1987, công ty Vĩnh Thịnh sản xuất bộ phim Hỏa vũ phong vân. Lúc này, Hướng Hoa Thắng đặc biệt tăng đất diễn của Trương Mẫn khiến Chung Sở Hồng không hài lòng. Sau khi phim đóng máy, mỹ nhân họ Chung không bao giờ hợp tác với Vĩnh Thịnh lần thứ hai.

Trương Mẫn, Lâm Thanh Hà, Hướng Hoa Thắng và Hướng Hoa Cường trong một sự kiện.

Nhờ được hai ông trùm nâng đỡ, Trương Mẫn đóng phim liên tục từ năm 1989 và trở nên nổi tiếng. Trong giai đoạn này, cô góp mặt trong nhiều bộ phim như Tối giai nữ tế, Đổ thần, Đổ thánh... Năm 1992, Trương Mẫn đã trở thành minh tinh màn bạc nổi tiếng, thậm chí cô còn xuất hiện trong 14 bộ phim chỉ trong 1 năm. Thời gian này, cô đào họ Trương hợp tác nhiều nhất với Châu Tinh Trì qua một số bộ phim tiêu biểu như: Lộc đỉnh ký, Trường học Uy Long 2, Trạng nguyên Tô Khất Nhi, Tân Tinh Võ môn 2 (Fist of Fury 1991 II)...

Trương Mẫn hy vọng việc có nhiều phim để đóng sẽ giúp cô kiếm được nhiều tiền hơn để lo cho gia đình. Người đẹp muốn bố mẹ và em trai có cuộc sống dư giả hơn trước, đặc biệt cô còn muốn kiếm được một khoản giúp em trai tổ chức đám cưới.

Cô đào họ Trương tham gia hàng loạt phim điện ảnh và là bóng hồng được ông trùm Hướng Hoa Thắng đem lòng si mê.

Thời gian này, mỹ nhân màn ảnh của Châu Tinh Trì ngã vào vòng tay của ông trùm Hướng Hoa Thắng. Khi đó, Hướng Hoa Thắng và vợ là Trương Mỹ Linh đã ly hôn. Em trai Hướng Hoa Cường có thể công khai thoải mái hẹn hò cùng Trương Mẫn mà không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Được biết, Hướng Hoa Thắng hết mực yêu thương và cưng chiều nữ diễn viên Lộc đỉnh ký. Không những thế, ông trùm còn sử dụng sức mạnh của mình và gia tộc họ Hướng bảo vệ chu toàn cho tình nhân. Thời điểm đó, nhiều sao nữ bị các băng đảng xã hội đen uy hiếp, quấy rối nhưng đối với Trương Mẫn, không một ai dám khiêu khích cô bởi chẳng một băng phái nào muốn đắc tội với Tân Nghĩa An và gia tộc họ Hướng ở Hong Kong. Chính vì thế, mỗi lần tới phim trường, Trương Mẫn luôn được hộ tống, bảo vệ an toàn.

Là bạn gái của Hướng Hoa Thắng, không một băng phái nào dám đe dọa Trương Mẫn.

Không chỉ giúp người tình an tâm đi đóng phim, Hướng Hoa Thắng còn đãi ngộ tốt với nhiều đồng nghiệp thân thiết của Trương Mẫn như Lưu Đức Hoa, Lương Gia Huy, Lý Liên Kiệt, Châu Tinh Trì... Không những thế, ông trùm còn bỏ ra 10 triệu HKD (30 tỷ VND hiện tại) mua cho cô một căn hộ cao cấp ở Hong Kong.

Được người tình giúp đỡ, bảo hộ mọi lúc mọi nơi, Trương Mẫn cũng đáp lại ân tình với công ty Vĩnh Thịnh khi miệt mài đóng phim. Theo thống kê của Toutiao, từ năm 1986 đến 1993, cô đã đóng hơn 70 bộ phim cho Vĩnh Thịnh, mang lại nguồn thu nhập không hề nhỏ cho bạn trai. Sự kính nghiệp của Trương Mẫn khi đó khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Châu Tinh Trì, Trương Mẫn trong một bữa tiệc của hai ông trùm họ Hướng.

Tuy nhiên, mối quan hệ của Hướng Hoa Thắng và Trương Mẫn thay đổi vào năm 1994. Khi đó, Trương Mẫn cùng hai anh em Hướng Hoa Cường, Hướng Hoa Thắng bất ngờ bị tấn công khi đi ăn tại một nhà hàng. May mắn, cả ba đều sống sót.

Nhiều người cho rằng, lý do khiến cô đào họ Trương và hai ông trùm Tân Nghĩa An bị tấn công vì mẫu thuẫn của Hướng Hoa Cường. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, Trương Mẫn và Hướng Hoa Thắng khiến nhiều người “ngứa mắt" nên muốn dạy cho cặp đôi một bài học. Dù lý do là gì đi chăng nữa, sau vụ tấn công này, Trương Mẫn đã nói lời chia tay với Hướng Hoa Thắng.

