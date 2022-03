Loạt mỹ nhân từng cặp đôi với Tổng giám đốc đẹp trai trong phim Hàn hot nhất hiện nay

Không chỉ có Kim Sejeong, Ahn Hyo Seop từng có cơ hội “cặp kè” rất nhiều sao nữ nổi tiếng xinh đẹp của màn ảnh xứ Hàn.

Hẹn hò chốn công sở nhanh chóng được xếp vào top phim truyền hình Hàn Quốc hot nhất hiện giờ chỉ sau 2 tập phát sóng. Phim được khen hài hước, đáng yêu và quy tụ dàn sao Hàn có ngoại hình đẹp lẫn khả năng diễn xuất tốt. Tập 1 và 2 lần lượt đạt tỷ suất người xem 4,9% và 6,5%. Được biết, trước Kim Sejeong - bạn diễn trong phim Hẹn hò chốn công sở, Ahn Hyo Seop từng có cơ hội hợp tác với nhiều diễn viên nữ đình đám của màn ảnh Hàn Quốc như: Park Bo Young, Lee Sung Kyung, Kim Yoo Jung...

Park Bo Young

Năm 2019, Ahn Hyo Seop và đàn chị Park Bo Young nên duyên trong phim truyền hình Abyss. Bộ phim xoay quanh nhân vật Go Se Yeon (Park Bo Young) - người được hồi sinh nhờ đá Abyass. Về sau, cô gặp được Cha Min (Ahn Hyo Seop) - một người bạn học cũ và họ quyết định đồng hành cùng nhau để giải đáp những bí mật đang được chôn giấu.

Vì bạn diễn Park Bo Young là người sở hữu gương mặt “trẻ mãi không già” nên Ahn Hyo Seop và đàn chị không có nhiều sự chênh lệch về tuổi tác. Cả hai diễn xuất ăn ý, tương tác ngọt ngào trong những phân đoạn tình cảm của phim.

Cô được biết đến nhờ vẻ đẹp tự nhiên sau khi những bức ảnh thời thơ ấu xuất hiện trên một cộng đồng trực tuyến. Với lối diễn xuất tự nhiên, cô giành được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất qua bộ phim Ông ngoại tuổi 30. Nhờ thành công của bộ phim mà cô được mệnh danh là “Em gái quốc dân”. Không chỉ thành công với điện ảnh, Park Bo Young còn trở thành tên tuổi quen thuộc của cộng đồng người hâm mộ Kpop khi cô xuất hiện trong MV Fiction của nhóm BEAST.

Ngoài 30 tuổi, Park Bo Young lại khá kín tiếng trong chuyện tình yêu. Đầu năm 2020, Park Bo Young vướng tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Vì Sao Đưa Anh Tới - Kim Hee Won, tuy nhiên cả hai đã lên tiếng phủ nhận ngay sau đó.

Lee Sung Kyung

Trong danh sách “người tình màn ảnh” của Ahn Hyo Seop không thể không nhắc đến cái tên Lee Sung Kyung. Cả hai đã có màn kết hợp ăn ý trong “Người thầy y đức” phần 2 (Dr. Romantic 2).

Sau thành công của bộ phim, Lee Sung Kyung lọt vào top 10 nhân vật nữ được yêu thích nhất năm 2020. Trên màn ảnh, dù Ahn Hyo Seop kém đàn chị 5 tuổi nhưng sự tương tác ăn ý giữa bộ đôi vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi.

Lee Sung Kyung lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với bộ phim Chỉ có thể là yêu (2014). Tuy nhiên, vai diễn nổi bật nhất của người đẹp phải kể đến cô nàng cá tính Baek In Ha trong Bẫy tình yêu (2016). Nhân vật này giúp danh tiếng của cô vang xa không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn châu Á.

Nhiều chuyên trang giải trí Hàn Quốc nhận xét cô là một trong những nghệ sĩ toàn diện, với nhiều tài lẻ như hát, chơi đàn, nhảy... Trước khi lấn sân diễn xuất, cô từng tham gia catwalk tại nhiều tuần lễ thời trang lớn trong và ngoài nước.

Kim Yoo Jung

Năm 2021, “Bầu trời rực đỏ” (Lovers of the Red Sky) do Ahn Hyo Seop và Kim Yoo Jung đóng chính gây sốt màn ảnh Hàn ngay khi mới lên sóng.

Ngoài những lời khen ngợi về nhan sắc, cặp đôi còn khiến fan thích thú bởi diễn xuất nhập vai. Bộ phim khép lại với cái kết viên mãn của bộ đôi nhân vật cùng rating lên đến 10,4%.

Bắt đầu con đường diễn xuất từ khi lên bốn, nữ diễn viên đã gặt hái được rất nhiều thành công và sở hữu nhiều phim đáng ngưỡng mộ. Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, trong đó phải kể đến hai siêu phẩm là Mặt trăng ôm mặt trời và Mây họa ánh trăng.

Không chỉ được biết đến với tư cách là một diễn viên tài năng, Kim Yoo Jung còn là MC cho chương trình âm nhạc nổi tiếng cùng với nhiều gương mặt quen thuộc như: Jackson Wang (GOT7), Yook Sung Jae (BTOB) hay Baek Hyun, Suho (EXO).

