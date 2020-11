"Ngôi sao cảnh nóng" phim Hàn lọt vào Top diễn viên vĩ đại nhất thế kỷ 21 là ai?

Thứ Bảy, ngày 28/11/2020 00:10 AM (GMT+7)

Đây là nữ diễn viên duy nhất của Hàn Quốc vinh dự lọt vào danh sách này.

Ngày 25/11, The New York Times đã tiết lộ danh sách 25 diễn viên vĩ đại nhất thế kỷ 21. Trong đó, Song Kang Ho và Kim Min Hee là hai ngôi sao của làng giải trí Hàn Quốc lọt vào danh sách này. Sang Kang Ho đứng vị trí thứ 6 và Kim Min Hee đứng thứ 16 trong danh sách này.

Song Kang Ho đứng thứ 6 trong danh sách sau thành công trong phim "Ký sinh trùng"

The New York Times cũng giới thiệu rằng Song Kang Ho được công nhận nhờ những vai diễn xuất sắc trong bộ phim Ký sinh trùng đã đoạt giải Oscar năm 2020.

Trong khi đó, nữ diễn viên Kim Min Hee được chú ý sau những dự án phim của đạo diễn Hong Sang Soo. Tờ New York Times cũng đánh giá cao vai diễn nổi tiếng của cô trong Người hầu gái hợp tác cùng đạo diễn đạo diễn Park Chan Wook.

Nữ diễn viên Kim Min Hee đứng thứ 16 trong danh sách này

Kim Min Hee sở hữu gương mặt đẹp truyền thống, chiều cao ấn tượng 1.7m cùng thần thái tự tin. Kim Min Hee xuất thân là một người mẫu ảnh. Tuy nhiên, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn bộ phim Some like it hot (2007) và ngay lập tức nhận giải thưởng đầu tiên về điện ảnh. Kể từ đó, sự nghiệp diễn xuất của Kim Min Hee lên như diều gặp gió. Cô liên tiếp được bình chọn trong top nghệ sĩ có gương mặt đẹp nhất hay nghệ sĩ gợi cảm của làng giải trí Hàn Quốc.

Bên cạnh ấn tượng về khả năng diễn xuất, Kim Min Hee còn táo bạo thực hiện những bộ ảnh sexy, bán nude, hay những phần quảng cáo ấn tượng pha lẫn cảnh giường chiếu, Kim Min Hee cũng bắt đầu góp mặt trong vài tác phẩm truyền hình có cảnh nhạy cảm.

Kim Min Hee được mệnh danh là "ngôi sao cảnh nóng", "người đẹp không ngại cởi" của điện ảnh Hàn

Trước khi gây sốt với bộ phim The Handmaiden (Hầu gái) cùng loạt cảnh nóng, bạo lực, thông dâm và quái dị, Kim Min Hee cũng từng được biết đến là "người đẹp chịu cởi" khi từng góp mặt trong tác phẩm điện ảnh cũng "nóng" không kém, Helpless hay bộ phim truyền hình Very Ordinary couple,... Người đẹp sinh năm 1982 ngày một mạnh dạn hơn khi liên tục tham gia những cảnh "nóng bỏng" trên màn ảnh và đầu quân sang danh sách, top những sao hàn chịu đóng cảnh nóng bên cạnh Jeon Do Yeon, Jo Yeo Jeong, Song JiHyo, Yunji Kim và Han Ha Yoo.

