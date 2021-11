Sự thật chuyện mỹ nhân Hàn bị gài đóng cảnh nhạy cảm

Công ty quản lý của Han So Hee chính thức lên tiếng về cảnh nóng của nữ diễn viên trong "My name".

Khai thác câu chuyện báo thù của Ji Woo/ Oh Hye Jin (Han So Hee), "My name" gây sốt với loạt tình tiết hấp dẫn, những pha hành động mãn nhãn cùng dàn diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn. Trong phim, nữ chính Han So Hee có một cảnh nóng táo bạo, hở 100% trên phim cùng bạn diễn Ahn Bo Hyun. Cảnh ân ái nóng bỏng này đưa tên tuổi nữ diễn viên lên tầm "nữ hoàng cảnh nóng thế hệ mới" cùng các đàn chị.

Tuy nhiên, sau đó không lâu, trong một buổi phỏng vấn với TenAsia, Han So Hee lại gây chú ý khi chia sẻ không biết sẽ có cảnh nóng trong phim. Theo đó, cảnh 18+ nêu trên không có trong hợp đồng hay kịch bản ban đầu mà trong quá trình quay, đạo diễn và biên kịch đã thêm vào với lý do đây là cảnh "giường chiếu" cần có để tạo ra bước ngoặt trong tâm lý giúp Ji Woo/ Oh Hye Jin nhận ra mình vẫn là con người, có cảm xúc.

"Tôi phát hiện ra có một cảnh giường chiếu khi đang quay phim. Lúc đầu, tôi tự hỏi liệu nó có ổn không. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là điều gì đó cản trở nhân vật của tôi không. Tôi hiểu cảnh đó là khoảnh khắc duy nhất Ji Woo cảm thấy có cảm xúc con người và cảm thấy như một con người. Thay vì tình yêu hay tình cảm, tôi nghĩ đó là khoảnh khắc mà cô ấy trở nên con người hơn và điều đó khiến cô ấy cảm thấy muốn được sống như một con người", Chia sẻ này của nữ diễn viên khiến khán giả vô cùng bức xúc và cho rằng ekip đang cố tình gài để Han So Hee phải đóng cảnh nóng.

Đến nay, sau gần nửa tháng lùm xùm, công ty quản lý của nữ diễn viên đã chính thức lên tiếng. Cụ thể 9ATO Entertainment cho biết cảnh quay này đã được phía ekip dự kiến từ trước: "Cảnh này lần đầu tiên được thảo luận trong giai đoạn tiền sản xuất, và có những ý kiến ​​đã trao đổi rằng có thể phim sẽ xuất hiện một cảnh giường chiếu thể hiện sự thay đổi cảm xúc của Yoon Ji Woo. Do đó, kịch bản không được hoàn thành từ đầu và mọi người đã quyết định rằng tình tiết mới sẽ được xác định dựa trên con đường phát triển cảm xúc của nhân vật, và một cảnh sau đó đã phát sinh để cho thấy khía cạnh con người của Yoon Ji Woo."

Đồng thời, đại diện công ty cũng nhấn mạnh cảnh "giường chiếu" đã được bàn bạc rất kỹ và Han So Hee cũng đồng ý quay: "Sau khi thảo luận về diễn biến cảm xúc của Yoon Ji Woo và cách cảnh quay có thể thể hiện tối đa cảm xúc của nhân vật, chúng tôi đã tiến hành cảnh giường chiếu với sự đồng ý của cả Han So Hee và đội ngũ sản xuất. Đạo diễn và các biên kịch cũng đã thảo luận rất nhiều về cách thể hiện cảnh quay."

Từng bị chê là "bình hoa di động" vì diễn xuất có phần đơ cứng, thế nhưng, sang "My name" Han So Hee dần hoàn thiện hơn trong cách diễn, các phân cảnh hành động quyết liệt, dứt khoát và cả biểu cảm gương mặt được đánh giá cao. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, đường nét thanh tú và thân hình quyến rũ, sexy cũng là một lợi thế lớn của sao nữ sinh năm 1994. Khoảng 2 năm trở lại đây, Han So Hee liên tục góp mặt trong những bộ phim đình đám như: "Thế giới hôn nhân", "Nevertheless" và gần đây nhất là "My name".

