Chủ Nhật, ngày 21/06/2020 10:01 AM (GMT+7)

Bạn trai của Chi Pu được cho là một công tử nhà gia thế ở Hà Nội, cả hai đang có mối quan hệ nghiêm túc.

Chi Pu ngày càng gợi cảm, xinh đẹp

Cách đây ít giờ, thông tin về bạn trai mới của Chi Pu gây xôn xao dư luận. Được biết, nửa kia của cô nàng là một công tử nhà gia thế ở Hà Nội, cả hai đang có mối quan hệ nghiêm túc. Người này trước giờ vốn được biết đến vì độ chịu chơi, sành điệu có tiếng, kém Chi Pu 2 tuổi.

Theo một số nguồn tin chưa xác nhận, người mới cũng từng có liên quan tới một người bạn của Chi Pu. Chính vì vậy, Chi Pu đang cố kín tiếng hết mức về chuyện tình này. Trên các tài khoản mạng xã hội của mình, cô hoàn toàn kín tiếng và chưa hề chia sẻ hay bóng gió gì về chuyện tình lần này.

Báo Giao thông đã liên hệ với quản lý của Chi Pu để xác nhận thông tin trên. Song, người này không bắt máy.

Chi Pu từng vướng tin đồn tình cảm với bạn diễn Jin Ju Hyung

Trước đó, Chi Pu cũng vướng phải tin đồn tình yêu với nhiều "mỹ nam" đình đám. Gần đây nhất, công chúng có nghi ngờ cô nàng đang cặp với trai đẹp Hàn Quốc Jin Ju Hyung. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau, lộ các khoảnh khắc thân mật... Tuy nhiên, Chi Pu chưa bao giờ lên tiếng xác nhận.

Chi Pu và Cường Seven từng có 3 năm gắn bó

Thời gian mới bước chân vào Vbiz, Chi Pu có mối tình ngọt ngào cùng Cường Seven. Đến năm 2013, Cường Seven bất ngờ thông báo cả hai đã chia tay khiến người hâm mộ tiếc nuối. Sau đó, trong một bài phỏng vấn, Chi Pu chia sẻ nguyên nhân chia tay là do có quá nhiều mâu thuẫn khiến cả hai không thể tiếp tục dung hoà.

Chi Pu và Gil Lê

Sau khi chia tay với Cường Seven, Chi Pu trở nên kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm, cô ít khi nhắc đến hoặc công khai người yêu trên mạng xã hội. Đến năm 2014, Chi Pu - Gil Lê trở thành đôi bạn thân đình đám showbiz. Tuy nhiên họ lại liên tục bị tung những bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là tình bạn thân thiết.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/lo-danh-tinh-ban-trai-kem-tuoi-cua-chi-pu-la-cong-tu-nha-gia-the-o-ha-noi-d469495.html