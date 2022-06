Lộ chân dung chồng đại gia của Minh Hằng, là Phó Tổng công ty dệt may ở Long An

Trên thiệp cưới bị rò rỉ có in hình của Minh Hằng và chồng. Trước đó, nữ ca sĩ giấu kín mọi thông tin về vị hôn phu.

Đám cưới của Minh Hằng và bạn trai doanh nhân sẽ được diễn ra vào ngày 18/6 tới. Nhiều thông tin xoay quanh về sự kiện đặc biệt này được dư luận quan tâm. Mới đây, một nguồn tin cho biết, giọng ca “Một vòng trái đất” sẽ tổ chức ngày vui trọng đại tại Hồ Tràm, Bà Rịa – Vũng Tàu, có khoảng 300 khách mời tham dự, là những nghệ sĩ, bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể.

Đặc biệt, thiệp cưới của Minh Hằng cũng vừa bị rò rỉ thông qua bạn bè. Thiệp mời được thiết kế sang trọng, tỉ mỉ, tông màu vàng, trắng chủ đạo. Hình ảnh Minh Hằng và chồng cũng được in trên thiệp cưới. Từ khi công khai chuyện tình cảm, nữ ca sĩ sinh năm 1987 chưa từng tiết lộ danh tính, chân dung vị hôn phu.

Thiệp mời của Minh Hằng còn gây chú ý với logo H-B, là tên viết tắt của cô dâu, chú rể. Khách dự cũng được yêu cầu thực hiện 4 nguyên tắc: Xin đến sớm về muộn; Mặc đúng dress code; Thiệp mời là độ nhận diện quyết định; Tiệc người lớn nên không đính kèm trẻ em.

Trước đó, thông tin của chồng Minh Hằng cũng bị rò rỉ. Anh hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Hồi cuối tháng 3, Minh Hằng ra Hà Nội để thử váy cưới. Cô chọn thương hiệu đồ cưới nổi tiếng từng thiết kế cho nhiều sao quốc tế như Beyoncé, Paris Hilton, Kirsten Corley… Tại đây, Minh Hằng không chỉ thử form dáng mà còn đưa ra ý tưởng và mong muốn về chiếc váy mà bản thân sẽ diện trong ngày trọng đại. Sau khi trao đổi, thương hiệu xa xỉ này đã đồng ý nhận thiết kế riêng váy cưới cho Minh Hằng.

Trong một show diễn gần đây ở Đà Lạt, Minh Hằng đã bật khóc khi nhắc về chồng sắp cưới. Cô khẳng định mình đang rất hạnh phúc và nhấn mạnh anh chính là người đàn ông tuyệt vời dành cho mình. Cô thể hiện ca khúc “Một nhà” như một món quà dành tặng người yêu. "Tuy em sắp lấy chồng nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chơi nha", Minh Hằng hài hước chia sẻ.

Thời gian gần đây, Minh Hằng cho biết cô thường phải thức tới sáng hôm sau để chuẩn bị cho hôn lễ. Đám cưới của Minh Hằng sẽ được tổ chức riêng tư, kín đáo.

