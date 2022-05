Minh Hằng khóc nức nở khi nhắc về chồng sắp cưới

Nữ ca sĩ được bạn trai doanh nhân hộ tống đi diễn, nhưng không xuất hiện chung trước công chúng.

Tối 3/5, Minh Hằng được bạn trai sắp cưới hộ tống đến show diễn “Fly me to the moon” tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Nữ ca sĩ hát live liên tục 15 bản hit như “Một vòng trái đất”, “Giờ em đã biết”, “Yêu để em biết”, “Khi yêu thương quay về”, “Đừng xa em”... Đánh tan những nghi ngờ trước đó từ cư dân mạng, thông qua đêm diễn lần này, giọng ca sinh năm 1987 chứng minh giọng hát của cô có sự cải thiện, không để lộ nhiều khuyết điểm hay bị hụt hơi.

Minh Hằng tự tin hát live liên tục 15 ca khúc

Trong đêm diễn, Minh Hằng và ban nhạc Màu Nước đã đối mặt với không ít khó khăn về hệ thống âm thanh lẫn thời tiết xấu. Thậm chí, trước giờ G, ê-kíp còn bị sự cố nghiêm trọng. Dù vậy, Minh Hằng và các thành viên tổ chức đều cùng nhau vượt qua, hoàn thành một sự kiện âm nhạc đậm chất tự sự và ấm cúng.

Chưa kể, Minh Hằng vừa hát vừa khuấy động không khí bằng những cuộc trò chuyện hài hước với fan. Nữ nghệ sĩ không ngại tâm sự về chuyện tình cảm trong quá khứ, thời mới biết yêu rồi dần trưởng thành cùng các mạch cảm xúc ở hiện tại. Trước những fan thân thiết của mình, Minh Hằng bộc lộ niềm xúc động và rơi nước mắt chia sẻ về chồng sắp cưới và hôn lễ diễn ra vào tháng 6 tới.

Nữ ca sĩ bật khóc khi nhắc về chồng sắp cưới

Dù không công khai chồng sắp cưới tại sự kiện, nhưng trên sân khấu, Minh Hằng khẳng định cô đang rất hạnh phúc và nhấn mạnh anh chính là người đàn ông tuyệt vời dành cho mình. Cô thể hiện ca khúc “Một nhà” như một món quà dành tặng người yêu. "Tuy em sắp lấy chồng nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chơi nha", Minh Hằng hài hước chia sẻ.

Minh Hằng đồng ý lời cầu hôn của bạn trai doanh nhân

Hồi cuối tháng 3, Minh Hằng ra Hà Nội để thử váy cưới. Cô chọn thương hiệu đồ cưới nổi tiếng từng thiết kế cho nhiều sao quốc tế như Beyoncé, Paris Hilton, Kirsten Corley… Tại đây, Minh Hằng không chỉ thử form dáng mà còn đưa ra ý tưởng và mong muốn về chiếc váy mà bản thân sẽ diện trong ngày trọng đại. Sau khi trao đổi, thương hiệu xa xỉ này đã đồng ý nhận thiết kế riêng váy cưới cho Minh Hằng.

