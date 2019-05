Lộ ảnh nam thần "Giày thủy tinh" hẹn hò mỹ nhân kém 17 tuổi

Thứ Sáu, ngày 17/05/2019 20:57 PM (GMT+7)

Thêm một cặp đôi "chú cháu" khiến cư dân mạng xôn xao trong ngày 17.5.

Tài tử So Ji Sub và nữ MC đài truyền hình hẹn hò được 1 năm

Ngày 17.5, trang Dispatch của Hàn Quốc công khai loạt ảnh paparazzi chụp được cảnh hẹn hò của nam diễn viên So Ji Sub. Theo Dispatch, So Ji Sub và nữ phát thanh viên Cho Eun Jung của đài truyền hình SBS đã hẹn hò được 1 năm.

Ảnh hẹn hò của So Ji Sub và bạn gái

Chùm ảnh ghi lại cảnh So Ji Sub vào quán cafe, đưa đồ ra cho bạn gái, sau đó hai người cùng đi dạo với nhau. Cho Eun Jung kém So Ji Sub 17 tuổi. Cả hai từng gặp gỡ khi cô làm MC hỏi phỏng vấn anh tại chương trình Access Showbiz Tonight.

Cả hai từng gặp nhau trên truyền hình

Đại diện của nam diễn viên đã lên tiếng xác nhận thông tin trên. So Ji Sub là một sao nam kín tiếng trong showbiz Hàn. Đây là lần đầu tiên anh xác nhận một tin đồn hẹn hò sau khi bước vào làm diễn viên. Trước đây, anh chỉ từng yêu nữ diễn viên Kim Hyun Joo trước khi hai người bước chân vào làng giải trí. Anh là sao nam nổi tiếng, được mệnh danh nam thần của làng giải trí xứ Kim chi, nổi tiếng với loạt phim Giày thủy tinh, Mặt trời của chủ quân, Nữ thần của tôi, Và em sẽ đến... Thời điểm 1 năm trước, khi So Ji Sub bị đồn "phim giả tình thật" với Son Ye Jin cũng chính là lúc anh đã hẹn hò với Cho Eun Jung.

So Ji Sub được coi là quý ông hoàn hảo trong showbiz Hàn

Cho Eun Jung sinh năm 1994, năm nay mới 25 tuổi. Chính vì vậy chuyện tình giữa cô và So Ji Sub được ví như chuyện tình "chú cháu" trong làng giải trí Hàn. Cho Eun Jung được xếp vào hàng "Tứ đại mỹ nhân" trong làng Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc khi tham gia làm MC cho các giải đấu game. Hiện tại cô là phát thanh viên của đài truyền hình SBS.

Cho Eun Jung là một phát thanh viên của đài SBS

Cô gái 25 tuổi mang nét đẹp duyên dáng, body gợi cảm

Chuyện tình của cặp đôi nhanh chóng nhận được ủng hộ từ khán giả. So Ji Sub năm nay 42 tuổi nên fan rất mong anh sớm công bố tin đám cưới.