4 cặp đôi "trâu già gặm cỏ non" chênh lệch 10, thậm chí 20 tuổi ở xứ kim chi

Thứ Năm, ngày 19/08/2021 00:10 AM (GMT+7)

Khoảng cách tuổi của cặp đôi này gây ngỡ ngàng hơn cả.

Khi khán giả tiếc nuối trước chuyện tình sớm nở chóng tàn chốn showbiz, vẫn còn đó những cặp đôi với hôn nhân bền chặt. Họ chứng minh tuổi tác không phải rào cản khi nhiều sao cách nửa kia hơn 10, thậm chí 20 tuổi. Dưới đây là 4 cặp vợ chồng nổi tiếng xứ Hàn đã vượt qua khoảng cách tuổi tác và được công chúng ủng hộ.

Lee Young Ae - Jung Ho Young

Khi sự nghiệp đang nở rộ, Lee Young Ae khiến công chúng bất ngờ trước quyết định “lên xe hoa” năm 2009. Lúc ấy, danh tính chồng của "Quốc bảo nhan sắc" xứ kim chi vẫn là bí ẩn với truyền thông. Sau khi kết hôn, Lee Young Ae toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và ít xuất hiện trên màn ảnh.

Phải đến năm 2018 - gần 10 năm sau ngày “về chung nhà”, nàng "Dae Jang Geum" mới cho biết, ông xã tên Jung Ho Young, là doanh nhân người Mỹ gốc Hàn và sinh năm 1951, tức hơn cô 20 tuổi. Ước tính khối tài sản ông Jung Ho Young nắm giữ lên tới khoảng 2000 tỷ won (khoảng 40 ngàn tỷ VND). Khi đó, nữ diễn viên không tránh khỏi lời đàm tiếu lấy doanh nhân hơn nhiều tuổi vì tiền.

Mặc kệ dư luận, vợ chồng minh tinh 50 tuổi vẫn hạnh phúc sau hơn 12 năm chung sống và có với nhau một cặp song sinh đáng yêu. Lee Young Ae hiếm khoe ảnh con nên vừa xuất hiện cùng mẹ trên tạp chí Noblesse số tháng 6 vừa qua, Seung Bin - con gái 10 tuổi của cô đã thu hút chú ý và được khen thừa hưởng nét đẹp từ mẹ.

Seo Taiji - Lee Eun Sung

Trước khi đến với bà xã Lee Eun Sung, Seo Taiji có cuộc hôn nhân bí mật với Lee Ji Ah – nữ diễn viên Cuộc chiến thượng lưu. Nhiều dân mạng từng cho rằng Lee Eun Sung chính là kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của huyền thoại âm nhạc Hàn và vợ cũ. Bất chấp những ngờ vực, cặp đôi “chú – cháu” cách nhau 16 tuổi vẫn vẹn nguyên ngọt ngào sau khi kết hôn năm 2013.

Đáng nói hơn, Lee Eun Sung vốn là fan “cứng” của Seo Taiji và cả hai quen biết nhau sau khi cô đóng MV của nam ca sĩ năm 2008. Giờ đây, Lee Eun Sung khiến bao người ngưỡng mộ khi trở thành fangirl thành công, cưới thần tượng là một trong những nghệ sĩ giàu có, quyền lực hàng đầu xứ kim chi và sinh cho anh một “tiểu công chúa” năm 2014.

So Ji Sub & Cho Eun Jung

So với 3 cặp đôi còn lại, vợ chồng So Ji Sub chỉ mới “về chung nhà” từ năm 2020 song vẫn được fan ủng hộ vì đẹp đôi. Bà xã Jo Eun Jung kém anh 17 tuổi, là mỹ nhân nổi tiếng trong giới game thủ Hàn, đặc biệt là trò chơi Liên minh huyền thoại, được mệnh danh “Nữ thần của các giải đấu”.

So Ji Sub và Jo Eun Jung bị bắt gặp hẹn hò tháng 5/2019 nhưng trên thực tế, họ đã quen biết từ năm 2018, lúc Jo Eun Jung đảm nhận phỏng vấn cho Son Ye Jin và So Ji Sub – cặp đôi chính phim Và em sẽ đến trên chương trình Night of Real Entertainment. Họ chính thức trở thành vợ chồng sau một năm hẹn hò kín đáo, khi công ty quản lý thông báo sao Giày thủy tinh đã đăng ký kết hôn với nữ phát thanh viên vào ngày 7/4 năm ngoái.

Là tài tử Hàn nổi tiếng khắp châu Á, So Ji Sub ghi điểm nhờ tài năng, đời tư sạch và khối tài sản khổng lồ. Còn nhớ lúc bị lộ ảnh hẹn hò với Jo Eun Jung, sao nam sinh năm 1977 đã cho thấy sự nghiêm túc trong tình cảm khi thừa nhận đang trong một mối quan hệ hướng đến hôn nhân.

Lee Byung Hun - Lee Min Jung

Cặp đôi quyền lực hẹn hò từ năm 2006 nhưng “đường ai nấy đi”, để rồi sau 6 năm, họ đã tái hợp và tiến đến hôn nhân. Năm 2013, đám cưới giữa Lee Byung Hun và Lee Min Jung được xem là hôn lễ thế kỷ xứ Hàn. Vậy mà chỉ một năm sau, tài tử Iris bất ngờ vướng scandal ngoại tình với 2 sao nữ và bị họ tống tiền 5 tỷ won (khoảng 100 tỷ VND). Cú sốc xảy ra ngay lúc người đẹp họ Lee đang mang thai con đầu lòng khiến cô phải bỏ về nhà mẹ đẻ.

Cuối cùng, Lee Min Jung vẫn quyết định tha thứ cho ông xã và bồi đắp tình cảm lại từ đầu. Ba năm trở lại đây, nữ diễn viên thoải mái xuất hiện cùng chồng trong những sự kiện giải trí hay hôn lễ đồng nghiệp. Ngày 10/8, Lee Min Jung đã chia sẻ một số ảnh cưới chưa từng công bố của cả hai nhân kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Cặp đôi cách nhau một giáp vẫn mặn nồng sau sóng gió và bà xã Lee Byung Hun cũng không ngần ngại dành lời “có cánh” cho nam diễn viên.

Nguồn: http://danviet.vn/4-cap-doi-trau-gia-gam-co-non-chenh-lech-10-tham-chi-20-tuoi-o-xu-kim-chi-5020...Nguồn: http://danviet.vn/4-cap-doi-trau-gia-gam-co-non-chenh-lech-10-tham-chi-20-tuoi-o-xu-kim-chi-502021198092534.htm