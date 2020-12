Jang Dong Gun dính bê bối tình dục nghiêm trọng, các nam thần Hàn Quốc đời đầu khác giờ ra sao?

Chủ Nhật, ngày 20/12/2020 00:10 AM (GMT+7)

Người dính bê bối tình dục nghiêm trọng không phải chỉ có Jang Dong Gun.

Mới đây, trang Naver đưa ra bảng thống kê cát xê của các ngôi sao Hàn Quốc hàng đầu hiện nay. Trung bình các diễn viên nổi tiếng sẽ nhận mức cát xê khoảng 100 - 200 triệu won cho một tập phim. Khi các bộ phim có thể bán bản quyền ra nước ngoài thì cát xê của các diễn viên sẽ tăng cao hơn.

Bên cạnh những gương mặt trẻ như Kim Soo Hyun, Song Joong Ki, Lee Jong Suk, hiện tại các diễn viên có thể đảm bảo mức cát-xê trên 100 triệu won cho một tập phim không ngoài ai khác, chính là dàn nam thần đời đầu của làn sóng Hàn Quốc như Lee Byung Hun, So Ji Sub, Jang Dong Gun... Từng “làm mưa làm gió” trên màn ảnh Việt, nhưng thời gian qua đi, cuộc đời của mỗi tài tử lại có những ngã rẽ khác nhau.

Jang Dong Gun

Không cần phải nói nhiều về độ nổi tiếng của nam tài tử “Anh em nhà bác sĩ” trong lòng người hâm mộ điện ảnh Hàn Quốc. Ngoại hình điển trai, nam tính, Jang Dong Gun từng là “người tình trong mộng” của hàng triệu cô gái châu Á. Chắc chắn người nào nếu yêu mến ngôi sao họ Jang sẽ không thể quên được diễn xuất của anh trong các bộ phim “Anh em nhà bác sĩ”, “Người mẫu”, “Tình yêu trong sáng”, “Mối quan hệ nguy hiểm”, “Cờ bay phất phới”, “Phẩm chất quý ông”...

Có một sự nghiệp vàng son cùng tổ ấm hạnh phúc bên vợ và hai con, Jang Dong Gun bị ảnh hưởng nặng nề khi bê bối “tìm gái mua vui” hồi đầu năm vỡ lở. Cụ thể, diễn viên Joo Jin Mo bị đánh cắp tin nhắn. Hậu quả là loạt thông tin cá nhân trong điện thoại bị phát tán, bao gồm việc Jang Dong Gun từng tìm gái làng chơi và có ý định tổ chức tiệc thác loạn trong khi vợ đang mang thai con gái thứ hai. Sau vụ việc, danh tiếng hơn ba thập kỷ của Jang Dong Gun đổ bể. Anh phải hứng chịu sự ghét bỏ của công chúng Hàn Quốc.

Theo những đoạn tin nhắn hacker tung ra, nam diễn viên Joo Jin Mo và Jang Dong Gun đã gửi cho nhau những đoạn tin nhắn có nội dung nhạy cảm với hình ảnh của những cô gái trẻ quyến rũ. Thậm chí, nam diễn viên “Phẩm chất quý ông” còn lộ bằng chứng “đi vui vẻ” khi vợ mang thai.

Hình tượng "ngôi sao của mọi nhà" của Jang Dong Gun tiêu tan trong chớp mắt. Khán giả không ngừng chỉ trích, chế giễu nam diễn viên trên các trang mạng xã hội cũng như trong các bài báo có liên quan. Chỉ sau một đêm, “ông chồng quốc dân” Jang Dong Gun trở thành tội đồ trong mắt khán giả. Dù được vợ tha thứ, nhưng nam diễn viên được cho là không còn đường quay lại làng giải trí.

Lee Byung Hun

Lee Byung Hun là một nhân vật vô cùng đặc biệt trong làng giải trí xứ kim chi. Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, tình cũ của Song Hye Kyo từng được gắn liền với hàng loạt danh hiệu như “tài tử đào hoa nhất nhì Kbiz”, “nam ngôi sao lắm tài nhiều tật”... Tuy nhiên, sau hàng loạt bê bối tình ái chấn động, nam tài tử vẫn nghiễm nhiên bước lên đỉnh vinh quang của nghề nghiệp bằng tài năng diễn xuất của mình, mặc cho bao nhiêu lời gièm pha.

Trong suốt sự nghiệp, Lee Byung Hun từng dính hàng loạt thị phi như trốn thuế, đánh bạc, hành hung, nhưng ồn ào nhất vẫn là những vụ bê bối tình ái, mà chấn động nhất là tin đồn Song Hye Kyo chia tay bạn trai do nam tài tử mắc chứng nghiện chuyện giường chiếu. Ngôi sao họ Lee còn bị một người phụ nữ ngoài ngành giải trí tố cáo vì tội lừa tình. Hơn thế nữa, sau một năm đám cưới với mỹ nhân “Vườn sao băng” Lee Min Jung, Lee Byung Hun đã vướng vào scandal quan hệ ngoài luồng với hai nghệ sĩ trẻ. Ca sĩ Dahee (nhóm GLAM) và người mẫu Lee Ji Yeon đã tống tiền nam tài tử bằng đoạn ghi âm dài 3 phút, tràn ngập những lời lẽ thô tục, khiêu dâm do họ quay được trong lần uống rượu cùng anh. Vụ ngoại tình đã khiến Lee Min Jung bị sốc, cô bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Tuy nhiên sau đó, người đẹp đã bao dung, tha thứ cho chồng.

Lee Byung Hun và vợ cúi đầu xin lỗi công chúng khi scandal nổ ra

Sau khi con trai chào đời năm 2015, Lee Byung Hun đã thay đổi khá nhiều và dần lấy lại được cái nhìn thiện cảm từ công chúng. Nam tài tử sinh năm 1970 còn “lọt vào mắt xanh” của các nhà sản xuất đình đám đến từ kinh đô điện ảnh Hollywood, nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ gốc Á gây dựng được tên tuổi tại đây với các siêu phẩm như “G.I.Joe”, “Kẻ huỷ diệt”, “Red 2”... Có thể nói, chính tài năng và sự cống hiến của Lee Byung Hun đối với nền điện ảnh Hàn Quốc đã làm lay động khán giả, khiến ngay cả những dân mạng khó tính cũng sẵn sàng tiếp tục ủng hộ nam nghệ sĩ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Lee Byung Hun nắm trong tay khối bất động sản có giá trị khoảng 900 tỷ đồng, gồm căn hộ rộng 450 mét vuông nơi anh đang sống cùng vợ, căn hộ gần Universal Studios tại Los Angeles và ba tòa nhà có giá trị khủng khác.

Bae Yong Joon

Từng một thời “làm mưa làm gió” trên màn ảnh với hàng loạt tác phẩm kinh điển như “Mối tình đầu”, “Thành thật với tình yêu”, “Người quản lý khách sạn”, đặc biệt là bộ phim “Bản tình ca mùa đông”, Bae Yong Joon, với vai nam chính Joon Sang đóng cặp cùng Choi Ji Woo đã khiến khán giả khóc hết nước mắt. Ở giai đoạn đầu khi làn sóng phim truyền hình Hàn Quốc bùng nổ, nam tài tử đã vươn lên với danh xưng “Ông hoàng Hallyu”, phủ sóng danh tiếng khắp thị trường Châu Á.

Năm 2007, Bae Yong Joon dừng diễn xuất và chuyển qua làm kinh doanh khi thành lập công ty đào tạo cũng như quản lý diễn viên KeyEast Entertainment. Anh là người “đỡ đầu” cũng như góp phần tạo nên thành công của những diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc như Go Ah Sung, Joo Ji Hoon, Lee Dong Hwi...

Ở tuổi 43, anh làm đám cưới với nữ diễn viên nhỏ hơn anh 13 tuổi - Park Soo Jin. Sau 5 năm bên nhau, họ đã có với nhau hai người con. Cặp sao sống trong biệt thự rộng 115 mét vuông ở “khu quý tộc” Seongbuk-dong (Seoul, Hàn Quốc) - trị giá 9,5 tỷ won (khoảng 179 tỷ đồng).

Danh tiếng lẫy lừng là thế, nhưng Bae Yong Joon hiện tại gần như đã hoàn toàn rút lui khỏi showbiz. Anh chọn cho mình một cuộc sống bình yên bên cạnh vợ con. Khối tài sản đáng nể tích góp từ những năm đóng phim của nam tài tử khiến nhiều người tỏ ra trầm trồ: hàng loạt bất động sản triệu đô, cổ phần từ công ty giải trí bán cho SM, nhà hàng xuyên quốc gia, đầu tư chứng khoán... Báo chí còn đưa tin, anh còn sở hữu siêu xe Mercedes-Benz Maybach 62s trị giá hơn 780.000 USD.

Won Bin

Sau thành công của bộ phim ăn khách “Trái Tim Mùa Thu” năm 2002, Won Bin là một trong những nam tài tử nổi tiếng cũng như được yêu mến hàng đầu xứ sở kim chi.

Danh tiếng là thế nhưng gia tài phim ảnh của nam thần sinh năm 1977 lại có phần hơi khiêm tốn, khi anh chỉ có 6 bộ phim điện ảnh và 8 bộ phim truyền hình tính đến lúc này. Thậm chí anh còn nhiều lần từ chối những vai diễn trong các tác phẩm đình đám của Hàn Quốc những năm vừa qua, đặc biệt là bom tấn “Train to Busan” và “Hậu Duệ Mặt Trời” đã làm nên tên tuổi hai đồng nghiệp Gong Yoo và Song Joong Ki.

Won Bin cho biết bản thân cảm thấy áp lực và chưa sẵn sàng để quay lại phim trường sau gần mười năm vắng bóng. Thay vào đó, ngôi sao trở thành “ông hoàng quảng cáo” khi liên tục được các nhãn hàng đình đám mời gọi làm gương mặt đại diện. Bên cạnh đó, công việc kinh doanh bất động sản cũng giúp nam tài tử này thu về nguồn lợi nhuận cực khủng. Tuy vậy, người hâm mộ vẫn đang rất chờ đợi ngày Won Bin chính thức trở lại với diễn xuất thông qua một tác phẩm mới.

Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, hiện tại Won Bin và vợ Lee Na Young đang sống trong căn nhà trị giá trong khoảng 6 triệu USD (gần 140 tỷ đồng) tại Samseongdong, Gangnam, khu vực đắt đỏ nhất Hàn Quốc. Nói về độ xa hoa của ngôi nhà này, giới truyền thông gọi đây là tòa lâu đài dành cho vua và hoàng hậu, được chính vợ chồng nam diễn viên sinh năm 1977 thiết kế. Won Bin và Lee Na Young được mệnh danh là cặp vợ chồng kín tiếng nhất nhì giới giải trí Hàn Quốc. Cuộc sống gia đình và diện mạo con trai 5 tuổi của cặp đôi vẫn là điều bí ẩn khiến người hâm mộ vô cùng tò mò.

Kwon Sang Woo

Danh xưng “Ông hoàng nước mắt” gắn bó với tài tử 44 tuổi kể từ khi anh tham gia bộ phim “Nấc thang lên thiên đường”. Chuyện tình buồn của nhân vật Cha Song Joo do anh thủ diễn cùng Han Jeong Seo (Choi Ji Woo) khiến thế hệ khán giả 7X, 8X thổn thức. Nhờ bộ phim này, danh tiếng của Kwon Sang Woo lan sang nhiều quốc gia châu Á và trở thành thần tượng của hàng triệu người hâm mộ.

Không giống với các nam diễn viên cùng thời đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, Kwon Sang Woo vẫn luôn miệt mài, cần mẫn trên phim trường. Những năm gần đây, nam tài tử ưu ái các dự án phim hành động - hài, thay đổi hoàn toàn hình tượng trên màn ảnh. Với tác phẩm “Delayed Justice” đang phát sóng duy trì mốc tỷ suất người xem khả quan, Kwon Sang Woo được kỳ vọng sẽ gặt hái nhiều giải thưởng cho vai diễn của mình.

Theo Soompi, Kwon Sang Woo đang sở hữu khối bất động sản trị giá 78,2 tỷ won (tương đương 68,8 triệu USD). Nam diễn viên đứng tên nhiều khu đất, nhà ở sang chảnh như tòa nhà 7 tầng tại Bundang, Seongnam (Seoul, Hàn Quốc) trị giá 16,3 triệu USD, tòa nhà 4 tầng tọa lạc tại Cheongdam-dong, Gangnam (Seoul) có giá 4,7 triệu USD, tòa nhà 10 tầng có giá 22,9 triệu USD ở Deungchon-dong (Seoul)… Kwon Sang Woo còn là ông chủ của một nhà máy sản xuất vật liệu được đặt tại Seongdong (Seoul) trị giá 6,5 triệu USD.

Kwon Sang Woo của hiện tại là một người đàn ông của gia đình vững chãi và đáng tin cậy, bên cạnh bà xã Son Tae Young và hai con. Cặp vợ chồng hạnh phúc của Kbiz thường xuyên sóng đôi hạnh phúc tại các sự kiện công khai trong ánh mắt ngưỡng mộ của khán giả.

So Ji Sub

Đầu tháng 4 năm nay, So Ji Sub khiến dư luận vô cùng xôn xao khi tuyên bố kết hôn với cựu phóng viên xinh đẹp nhỏ hơn mình 17 tuổi Cho Eun Jung. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, So Ji Sub đã tậu căn hộ “khủng” trị giá 6,1 tỷ won (120 tỷ đồng) ở trong Hannam The Hill - khu căn hộ phức hợp sang trọng bậc nhất xứ kim chi để làm nhà tân hôn tặng vợ.

Nam diễn viên điển trai sở hữu khối tài sản khổng lồ gồm nhiều công ty và bất động sản có giá trị hàng chục triệu USD. So Ji Sub còn là đại sứ thương hiệu cho nhiều thương hiệu thời trang nam, mỹ phẩm, điện tử... với mỗi hợp đồng quảng cáo trị giá ít nhất 650 triệu won mỗi năm (khoảng 12,5 tỷ đồng). So Ji Sub ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi sự nam tính, vẻ ngoài lãng tử và không hề bị thời gian bào mòn, cùng khả năng diễn xuất của mình. Đặc biệt, đôi mắt híp độc quyền của anh đã hút về một lượng fan lớn cả thế hệ 8X ngày xưa lẫn những fan nhỏ hiện tại.

So Ji Sub gia nhập làng giải trí từ năm 1997, nổi tiếng với “Giày thủy tinh”, “Xin lỗi anh yêu em”, “Mặt trời của Chủ quân”... Trang Elle đánh giá tài tử diễn xuất đa dạng, linh hoạt qua nhiều thể loại, từ phim tình cảm lãng mạn, đau buồn tới phim hình sự. Những năm gần đây, anh tiếp tục khẳng định diễn xuất qua các phim ăn khách như “Be With You” (đóng cùng Son Ye Jin) hay “Đảo địa ngục” (hợp tác với Song Joong Ki)...

Ngoài đóng phim, nam diễn viên còn viết sách. đầu tư kinh doanh cà phê, bất động sản và thành lập công ty giải trí 51K. “Nếu điểm tuyệt đối là 100, tôi thích hơn một nửa của nó, là 51”, So Ji Sub giải thích về tên công ty mình. Anh luôn đặt mục tiêu đạt ít nhất 51% mỗi kế hoạch. 51 km cũng là chiều dài con đường mang tên tài tử ở tỉnh Kangwon (Hàn Quốc).

Nguồn: http://danviet.vn/jang-dong-gun-dinh-be-boi-tinh-duc-nghiem-trong-cac-nam-than-han-quoc-doi-dau-...Nguồn: http://danviet.vn/jang-dong-gun-dinh-be-boi-tinh-duc-nghiem-trong-cac-nam-than-han-quoc-doi-dau-khac-gio-ra-sao-5020202012098530.htm