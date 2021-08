Song Hye Kyo, Song Joong Ki từng là vận động viên cừ khôi trước khi bén duyên nghiệp diễn

Khán giả sẽ không được thấy nam/nữ thần màn ảnh như Song Hye-kyo, Song Joong-ki nếu họ không rẽ hướng nghệ thuật.

Trước khi trở thành ngôi sao đình đám làng giải trí Hàn, Song Hye-kyo, So Ji-sub… từng là những vận động viên chuyên nghiệp. Ít ai biết, "Nữ hoàng hành động" Lee Si Young từng giành huy chương ở môn đấm bốc, hay Kim Yo Han được tập huấn để dự thi Olympic. Nếu vẫn tiếp tục niềm đam mê thể thao, có lẽ fan sẽ không thấy nhiều người trong số họ tỏa sáng trên sân khấu hay qua màn ảnh mà có thể các ngôi sao này sẽ tham dự thế vận hội.

Song Joong-ki

Song Joong-ki khẳng định vị thế ở showbiz với màn tái xuất thành công trong Vincenzo. Không chỉ là diễn viên giỏi và tốt nghiệp một trong những trường kinh doanh hàng đầu Hàn Quốc, anh còn có tài năng ở bộ môn trượt băng tốc độ cự li ngắn.

Song Joong-ki đã trượt băng suốt 12 năm trước khi gặp chấn thương khiến anh phải kết thúc sự nghiệp. Nhưng anh đã có dịp thể hiện khả năng trượt băng tốc độ một lần nữa với tư cách diễn viên, vì một trong những vai diễn đầu tiên mà anh đảm nhận là nhân vật vận động viên trượt băng tốc độ đoạt huy chương vàng trong Triple (2009).

Song Hye-kyo

Từ tiểu học, Song Hye-kyo đã được đào tạo bài bản để trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật. Minh tinh nổi tiếng từng được giáo viên đánh giá có khả năng thi đấu chuyên nghiệp ở bộ môn này. Tuy nhiên, sao nữ Hậu duệ mặt trời sớm gác lại sự nghiệp thể thao khi dừng tập luyện vào năm lớp 8. Giờ đây, mỹ nhân 40 tuổi đã là “Nữ hoàng phim truyền hình” thay vì “Nữ hoàng trượt băng nghệ thuật”.

Park Bo-gum

Nam diễn viên Ký sự thanh xuân - Park Bo-gum đã gia nhập đơn vị Quảng bá văn hóa Hải quân Hàn Quốc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trước đây, sao nam điển trai từng là vận động viên bơi lội. Bộc lộ năng khiếu từ nhỏ và còn được tập luyện tại các câu lạc bộ chuyên nghiệp nhờ gia đình tạo điều kiện nhưng anh đã rời khỏi đội tuyển bơi lội của trường thời cấp 2 và lựa chọn con đường diễn xuất sau này.

So Ji-sub

Gây ấn tượng với bờ vai rộng cùng đôi tay và đôi chân dài, vạm vỡ, So Ji-sub chắc chắn có vóc dáng của một vận động viên. Vì vậy, chuyện nam tài tử là vận động viên bơi lội và bóng nước trước khi ra mắt với tư cách người mẫu kiêm diễn viên hẳn sẽ chẳng làm nhiều khán giả ngạc nhiên. Sao nam Giày thủy tinh đã chọn nội dung bơi ếch và tham gia thi đấu các giải cấp quốc gia. Có khoảng 10 năm gắn bó với bộ môn thể thao dưới nước, anh từng đoạt huy chương đồng giải Vô địch bơi lội quốc gia Hàn Quốc.

Lee Si Young

Khác với nhiều sao có nền tảng thể thao từ nhỏ, Lee Si Young bắt đầu làm quen và yêu thích boxing khi tiếp xúc với bộ môn đấm bốc này nhằm phục vụ quay phim vào năm 2010. Người đẹp họ Lee nghiêm túc theo đuổi niềm đam mê với boxing và nhanh chóng lên ngôi vô địch tại giải vô địch đấm bốc KBI lần thứ 10 vào tháng 12/2010.

Tháng 4/2013, nữ diễn viên 8X giành chiến thắng tại National Athlete Contest, chính thức trở thành tuyển thủ quyền anh cấp quốc gia. Cô còn được đưa vào danh sách tập huấn để dự Olympic Rio de Janeiro 2016 nhưng rồi phải rút khỏi đội tuyển và giải nghệ năm 2016, vì không may dính chấn thương trật khớp vai.

Trên màn ảnh, Lee Si Young là “Nữ hoàng hành động” tài năng. Đả nữ đình đám ghi dấu ấn trong loạt phim đòi hỏi yếu tố hành động gây cấn như My Beautiful Bride, Golden Cross, Look out, Poseidon… và trong tác phẩm kinh phí khủng Sweet Home mới đây, cô tiếp tục cho thấy nhiệt huyết của một võ sĩ chưa bao giờ giảm đi khi hóa thân xuất sắc vào vai nữ lính cứu hoả kiêm cựu đặc nhiệm.

Kim Yo-han

Trong số các ngôi sao xứ kim chi này, có lẽ thần tượng K-pop Kim Yo-han sẽ có cơ hội cao nhất được xuất hiện ở Thế vận hội Tokyo 2020, nếu anh không bỏ môn taekwondo. Được biết đến qua chương trình truyền hình thực tế sống còn của Hàn Quốc - Produce 101, sao nam 22 tuổi đã theo đuổi môn thể thao trên trong 13 năm, không những thế còn xuất thân trong một “gia đình taekwondo” khi có cha và hai em gái đều tập luyện taekwondo.

Anh từng hai lần vô địch taekwondo tại Đại hội thể thao trẻ Hàn Quốc, song chấn thương nghiêm trọng năm 18 tuổi đã khiến anh phải rẽ hướng khác và chọn làm ca sĩ thần tượng. Ngoài ca hát, cựu thành viên nhóm X1 còn đóng chính trong phim A Love So Beautiful (Gửi thời thanh xuân tươi đẹp bản Hàn).

