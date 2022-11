Lê Hoàng (The Men) sánh đôi vợ 9x gợi cảm, hút mọi chú ý tại sự kiện

Lê Hoàng khẳng định anh sẽ trở lại với âm nhạc mạnh mẽ hơn trong năm 2023.

Mới đây, nam ca sĩ Lê Hoàng (The Men) đã tổ chức sự kiện “Cuộc gặp gỡ giữa những người đàn ông hiện đại”, thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng như diễn viên Thuận Nguyễn, Tiến Luật, Vĩnh Thuỵ, Trương Thế Vinh, Nguyễn Hoàng Duy, Ngô Kiến Huy, Ưng Đại Vệ, Only C, Châu Đăng Khoa… Họ thuộc nhiều thế hệ khác nhau, nhưng đều thuộc tuýp đàn ông hiện đại, có phong cách trẻ trung.

Ở tuổi 41, Lê Hoàng được nhận xét sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, nam tính, hướng đến xây dựng phong cách doanh nhân thành đạt song song với hoạt động nghệ thuật. Ba năm qua vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, anh và The Men không có nhiều hoạt động âm nhạc, bù lại, Lê Hoàng xây dựng được thương hiệu kinh doanh riêng và đang gặt hái được những thành công nhất định. Trong năm 2023, anh cho biết sẽ trở lại với âm nhạc mạnh mẽ hơn.

Tại sự kiện, các khách mời đã cùng nghe các quý ông là người nổi tiếng, có sức hút trong xã hội nói về việc xây dựng, định hình phong cách, trong đó có việc chăm sóc vẻ ngoài.

Lê Hoàng cho biết, anh mong muốn thông qua sự kiện sẽ truyền tải thông điệp lành mạnh, giúp phái mạnh gạt bỏ định kiến việc chăm sóc vẻ ngoài chỉ là việc dành cho phái yếu, hướng đến một lối sống hiện đại hơn, giúp đàn ông Việt Nam ngày càng tự tin hơn vào ngoại hình của mình.

Là một trong những khách mời tại sự kiện, Ngô Kiến Huy đã khiến cả khán phòng “đứng ngồi không yên” khi biểu diễn ca khúc mới “Tất cả đứng im” và “Truyền thái y”. Ngoài ra, anh cũng bày tỏ quan điểm về việc chăm chút ngoại hình của phái mạnh: “Bản thân Huy là một MC, ca sĩ thì việc chăm sóc ngoại hình càng được chú trọng, vì ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế, dễ gây thiện cảm với khán giả, và là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công trên con đường làm nghệ thuật của Huy”.

Ca sĩ trẻ gen Z – Tăng Duy Tân cũng chứng tỏ sức hút không kém khi biểu diễn các bản hit “Dạ vũ”, “Bên trên tầng lầu”, “Tình đầu”. Anh cũng bày tỏ suy nghĩ khi đến dự sự kiện của Lê Hoàng: “Tân đã biết quan tâm, chăm sóc vẻ ngoài của mình từ thời cấp 3. Giới trẻ bây giờ rất quan tâm đến ngoại hình, nên ngay khi "mặt tiền" lên tiếng là tập tức đi tìm giải pháp "cấp cứu" ngay. Hơn nữa các bạn trẻ bây giờ suy nghĩ rất hiện đại, không chỉ phụ nữ mới chăm da mà ngay cả đàn ông cũng rất cần làm điều đó để có vẻ ngoài ưa nhìn, tự tin thể hiện cá tính”.

