"Kiều nữ" Ngọc Lan: “Mọi người gọi tôi là gái ngành hết thời tôi cũng rất vui”

Sau thành công của Diễm trong “Mặt nạ gương”, Ngọc Lan tái xuất màn ảnh VTV với vai “Gái ngành hết thời” Hồng trong “Mẹ rơm”. Có thời lượng lên sóng không nhiều nhưng cô có số phận đa đoan khi bị đẩy đưa đi làm gái, những phân cảnh tiếp khách đến say mèm, kiệt sức vì bị đánh đập hay chuyện tình đặc biệt với Mô "gù" gây ấn tượng đặc biệt với người xem.

Nhân vật này của Ngọc Lan tuy không mới trong sự nghiệp diễn xuất của cô, bởi trước đó nữ diễn viên cũng từng đảm nhận những vai diễn tương tự - làm gái trong “Kiều nữ và đại gia” hay “Âm tính” nhưng Hồng của “Mẹ rơm” thì khác - cô ấy có nhiều góc khuất, nhiều cái đáng thương và đáng ngẫm hơn.

Nữ diễn viên Ngọc Lan

- Lần hóa thân thành Hồng trong Mẹ rơm này khác biệt gì so với những vai diễn trước đó của chị?

Khác rất nhiều chứ! Hồng làm gái ở tuổi ba mươi mấy là cũng “nát” hết rồi (Cười). Hồng đi với các ông khách biến thái, khách dù chứ không được trọng dụng như các nhân vật làm gái trước đây, nên khó nhằn hơn nhiều.

Nhìn thì có vẻ như Hồng lúc nào cũng u uất, mệt mỏi nhưng thực ra cô ấy là một người cực kỳ nhiều tâm lý và sự chuyển biến của nhân vật này chỉ diễn ra trong tích tắc. Khi ở một mình, Hồng rất buồn và u uất vì lúc đó không có ai nhìn thấy mình. Cô ấy sẽ bắt đầu đối diện với cuộc đời, với sai lầm của mình. Khi ở với bà Năm, Hồng mang mặc cảm, tội lỗi. Còn khi đối diện với những người khác, ngoại trừ Mô “gù” Hồng là một đứa rất lỳ.

Ngược lại, cô ấy lại là người nhận ra được những giá trị thật sự trong cuộc sống này. Chính điều đó đã che chở và bảo vệ cho cha con Mô “gù” và chính cha con Mô “gù” cũng là người giúp cô tìm được ánh sáng, niềm vui trong cuộc đời, thấy mình đáng sống và có giá trị.

Hồng (Ngọc Lan) cha con Mô "gù" (Thái Hòa) trong phim

- Trong phim chị cũng tương tác với anh Thái Hòa (người đảm nhận vai Mô “gù”) là chính. Anh ấy hỗ trợ chị như thế nào khi diễn xuất?

Trước đây, chúng tôi cũng đóng cùng phim nhưng do tuyến nhân vật ít tiếp xúc nên tôi không hiểu rõ, biết thái độ làm việc của anh ấy ra sao mà chỉ biết tính cách ngoài đời của anh Hòa rất vui vẻ và bình dị.

Ở phim này nhân vật của tôi 70% là diễn với anh ấy nên tôi thấy được 1 diễn viên Thái Hòa khác lắm. Anh ấy rất giỏi và hỗ trợ cho bạn diễn rất nhiều. Cái tâm, sự trăn trở của anh bỏ vào từng phân cảnh và từng bạn diễn quá lớn. Năng lượng của anh rất nhiều, anh làm mà không biết mệt. Tôi thật sự khâm phục anh ấy!

- Có cảnh quay nào đặc biệt giữa chị và anh Thái Hòa?

Đó là cảnh sau khi đi tiếp khách về, Hồng say xỉn, tình cảm được bộc lộ ra, cô không kiềm chế được bản thân nên đã hôn Mô.

Mô “gù” thấp hơn nên Hồng phải khom lưng xuống để khớp miệng (Cười). Cảnh hôn này sẽ không đẹp về hình ảnh nhưng nó sẽ đẹp về ý nghĩa nhân văn vì đã mở ra bước ngoặt cho cả hai.

Hồng có nhiều cảnh quay bị đánh, thương tích trong phim

- Ngoài cảnh hôn “độc lạ” này thì có cảnh quay nào khiến chị nhớ mãi?

Phim này khó nhất với tôi là những cảnh say xỉn. Tôi không biết uống bia nên tôi không biết cảm giác của một người say thì đi đứng như thế nào. Nhưng số cũng lạ lắm, không biết nhậu mà đóng vai làm gái suốt. Vì thế, mỗi khi phải diễn cảnh nhậu hay say xỉn, tôi áp lực vô cùng vì không biết làm thế nào mới đúng. Tôi cứ phải quan sát, xem người say xỉn như thế nào rồi bắt chước làm theo, làm được hết khả năng của mình thì thôi.

Ngoài ra, tôi còn bị khách hàng đánh nhiều lắm. Tôi còn nhớ trận đánh nặng nhất là lúc tôi bị bắt quả tang ăn cắp tiền của khách để lo cho Mô “gù”. Cảnh đó chú Phương Điền vào đánh tôi, đánh thật vì chú sợ diễn viên khác không có kỹ thuật đánh thì tôi sẽ bị tổn thương nhưng vẫn đau lắm.

- Đã làm gái rồi còn bị gọi là “Gái ngành hết thời”, chị có ngại danh xưng này?

Không đâu! Khi được khán giả gọi bằng danh xưng ở trong phim thì đó là sự thành công của vai diễn. Ví dụ, khi tôi đóng “Kiều nữ và đại gia” thì tên Kiều nữ gắn liền với tôi đến tận bây giờ hay thành công của “Luật trời” cũng khiến mọi người gọi tôi là dì Trang. Giờ mọi người gọi tôi là “gái ngành hết thời” tôi cũng rất vui.

Ngọc Lan không ngại vai diễn vai làm gái trên màn ảnh

- Điều gì khiến Ngọc Lan thành công ghi dấu ấn với công chúng đến vậy dù chỉ đóng vai phụ?

Tôi đã qua tuổi đóng vai chính rồi. Trước khi tôi sinh con (trước năm 2017) tôi chỉ đóng vai chính nhưng sau khi có con, có tuổi, tôi phải chuyển mình qua một bước khác - tuyến nhân vật phụ, hỗ trợ và tương tác với nhân vật chính.

Khi ở vai phụ, nhân vật của mình không phải là trung tâm, chắc chắn đất diễn không xuyên suốt và không được chú ý nhiều như khi đóng vai chính. Thế nên, tôi phải làm cách nào để người ta phải trông chờ thấy mình, họ không chán thì mình mới sống hoài được với nghề này.

Tôi cũng rất sợ làm khán giả của mình thất vọng nên luôn cố gắng tìm được hướng đi của nhân vật (cái quan trọng nhất) để diễn. Để mỗi lần mình xuất hiện người ta phải nhớ.

- Vậy chị có “kén” kịch bản hơn?

Có chứ. Tôi đã qua thời phim nào cũng nhận để kiếm tiền. Tôi kiếm tiền, danh tiếng đủ rồi nên bây giờ tôi sống đúng với đam mê diễn xuất.

Tôi mạnh dạn từ chối kịch bản hơn ngày xưa vì ngoài có đủ kinh tế tôi thì tôi cũng đang làm MC định kỳ cho nhiều chương trình của HTV, không lo lắng là khán giả họ sẽ không thấy mình nữa nếu mình không đóng phim. Hiện tại, khi quyết định nhận một dự án nào tôi sẽ quyết định dựa trên 3 yếu tố, đó là: kịch bản, nhà sản xuất, đạo diễn. Ngày xưa tôi không dám từ chối. Hợp hay không hợp tôi cũng nhận hết vì tôi sợ từ chối rồi sẽ bị mất vai, người ta không mời mình nữa.

Ngọc Lan đang làm MC của chương trình "Bạn muốn hẹn hò"

- Chuyển hướng sang đóng dạng vai khác thì cát-xê của chị cũng thay đổi theo?

Khi bạn đã có một chỗ đứng nhất định trong nghề thì không cần phải yêu cầu cát-xê nữa mà những người mời tôi hợp tác cũng biết trả cho tôi một mức cát-xê tương ứng với vị trí hiện tại.

- Vai diễn chị mong muốn được thử thách ở thời điểm hiện tại?

Tôi mong mình sẽ nhận được vai diễn bị khiếm khuyết về cơ thể, ở một vị trí khác, như ở mắt chẳng hạn hoặc không nói, không nghe được, hoặc những vai ở thời chiến tranh, điệp viên hai mang.

Ngọc Lan không ngại làm khó mình với những dạng vai khác nhau trên màn ảnh

- Chị có ngại thử thách sẽ làm khó chị và khiến chị “mất điểm” trong mắt khán giả?

Đương nhiên mình làm không tốt và khán giả quay lưng thì phải chấp nhận. Mình phải biết sai ở đâu để sửa, những vai sau phải hay hơn vai diễn trước, còn nếu chưa tốt thì đó là lỗi của mình.

Trong 20 năm làm nghề, tôi trải qua 300 - 400 nhân vật, nên sự trùng lặp rất nhiều vì thực tế con người thì cũng có nhiêu đó tính cách thôi. Thế nhưng, lần nào tôi cũng mang tâm thế của một người trải nghiệm và lần đầu đi diễn hoặc lần cuối cùng được đứng trên sân khấu để làm hết mình, diễn sao cho mới và không trùng lặp.

- Cảm ơn những chia sẻ của chị!

