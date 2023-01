Khánh Thi: "Nếu bình luận được, Mai Ngô làm giám khảo đi"

Mỗi ngày, nhiều sao Việt gây chú ý với fan bằng những phát ngôn thậm chí gây sốc của mình. Các câu nói như thế sẽ được giới thiệu tới độc giả vào lúc 19h hàng ngày, mời các bạn đón đọc!

Hari Won

Thời gian gần đây, vấn đề giới tính của Trấn Thành chủ đề “nóng” trên khắp các trang báo sau khi dính “nghi vấn” hẹn hò “Cô giáo Khánh”. Nếu như Trấn Thành chọn cách im lặng thì mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hari Won vui vẻ trả lời bình luận của fan với phát ngôn gây sốc, thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Khánh Thi

Trong liveshow 8 chương trình “So You Think Can Dance”, Mai Ngô ngồi ở hàng ghế khán giả và đã có những nhận xét thẳng thắn về giám khảo Khánh Thi. Nữ người mẫu cho rằng: “Mỗi lần nghe chị Khánh Thi chê thì hơi kỳ. Cứ khó tính như thế thì chắc năm sau không ai thi cho chị chê đâu". Ngay lập tức, Khánh Thi đã “nhắc khéo” đàn em.

Phan Mạnh Quỳnh

Vài nằm gần đây, Phan Mạnh Quỳnh “nổi đình nổi đám” với ca khúc hit “Vợ người ta” khi đạt gần 100 triệu lượt nghe, thế nhưng một số ý kiến cho rằng, dòng nhạc mà nam ca sĩ theo đuổi hơi thị trường, ca từ hời hợt, dễ dãi. Nói về vấn đề này, Phan Mạnh Quỳnh thừa nhận anh rất buồn và trăn trở nhiều thứ nhưng vẫn phải bước tiếp.

Phương Thanh

Những chia sẻ mới đây của Phương Thanh trên trang cá nhân khiến người hâm mộ “choáng váng” dù ai cũng biết cô rất tin chuyện tâm linh. Không ít người bình luận tỏ ra tiếc nuối trước hình ảnh một thời của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, phần đông ý kiến ủng hộ quyết định của Phương Thanh.

Lệ Quyên

Sở hữu chất giọng khàn đặc trưng, Lệ Quyên khiến hàng triệu khán giả thổn thức với các ca khúc đầy chất tự sự, giàu cảm xúc, nhưng ít ai biết rằng ở ngoài đời, nữ ca sĩ có tính rất mạnh mẽ và bản lĩnh vững vàng. Trong đêm nhạc tại Hà Nội, Lệ Quyên đã có dịp trải lòng mình khi tâm sự.

Theo Bảo Bình (Dân Việt)