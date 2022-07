Jack tái xuất lọt Top 1 Trending YouTube, tình cũ và con gái giờ ra sao?

Thứ Năm, ngày 21/07/2022 18:23 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau hơn 1 năm vướng ồn ào tình cảm, cuộc sống của người đẹp sinh năm 1998 khiến nhiều người tò mò.

Mới đây, Jack ra mắt sản phẩm âm nhạc với MV "Ngôi sao cô đơn" nhận về nhiều chú ý của công chúng. Đây là MV đánh dấu màn tái xuất của nam ca sĩ sinh năm 1997 sau scandal "bắt cá hai tay", có con gái với tình cũ. Việc Jack tái xuất sau ồn ào đời tư khiến nhiều người bày tỏ tò mò về cuộc sống hiện tại của tình cũ Thiên An và con gái.

Thiên An xinh đẹp, gợi cảm xuất hiện trong sự kiện mới đây

Trong một dịp gặp gỡ truyền thông mới đây, Thiên An thẳng thắn nhắc đến Jack và sản phẩm mới của giọng ca 9X: "Do lịch trình khá bận nên An chưa có cơ hội để thưởng thức bài hát đó. An chưa có nghe, chưa biết đánh giá sao. Em nghĩ chắc là hay nên mọi người mới đón chờ xem nhiều. Thời gian này An nhận 2 phim, chạy show liên tục cứ sáng - chiều, sáng - chiều, tối về thì phải đi ngủ sớm để giữ sức khỏe cho ngày hôm sau nữa". Ngoài ra Thiên An không nghĩ về tên MV là "Ngôi sao cô đơn" và cũng không muốn nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến người cũ.

Thiên An trở lại với công việc sau thời gian sinh con

Thiên An là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội bởi gương mặt "điện ảnh", hơi Tây. Cùng với đó, thân hình gợi cảm là lợi thế lớn để người đẹp theo đuổi phong cách thời trang quyến rũ và tham gia nhiều cuộc thi. Theo đó, cô từng đạt được danh hiệu Á khôi 2 cuộc thi Miss Hutech, lọt top 10 cuộc thi Tài năng MC Hutech. Vào năm 2017, cô đăng ký dự thi “The Face” nhưng chỉ lọt top 50. Cô là nàng thơ đóng nhiều MV của Jack như "Sóng gió", "Bạc phận", "Hoa vô sắc"...

Hồi tháng 8/2021, ồn ào xoay quanh chuyện tình cảm khiến Jack và Thiên An trở thành tiêu điểm. Khi đó, nữ diễn viên xác nhận hai người nảy sinh tình cảm trong quá trình làm việc chung. Cả hai có con gái chung chào đời vào ngày 1/4/2021 nhưng trong quá trình yêu nhau có nhiều mâu thuẫn nên sau khi Thiên An sinh con được 20 ngày thì chấm dứt mối quan hệ.

Thiên An hạnh phúc bên con gái

Sau thời gian sinh con, Thiên An trở lại với công việc và tham gia diễn xuất trong MV "Nơi em mãi mãi là bình yên" của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Người đẹp sinh năm 1998 cũng cho biết đang cố gắng học hỏi, trau dồi thêm về diễn xuất. Bên cạnh là diễn viên, người mẫu thì cô nàng cũng đang có ý định sẽ kinh doanh thêm để có thêm thu nhập. Chính vì thế, do lịch trình bận rộn nên Thiên An đành phải gửi con gái nhỏ cho bà ngoại chăm sóc.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/jack-tai-xuat-lot-top-1-trending-youtube-tinh-cu-va-con-gai-gio-ra-...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/jack-tai-xuat-lot-top-1-trending-youtube-tinh-cu-va-con-gai-gio-ra-sao-c47a7783.html