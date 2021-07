Huyền My lần đầu nói về hành động khóc nức nở gây tranh cãi ở đêm chung kết MGI

Sau nhiều tranh cãi, Huyền My đã chính thức lên tiếng về hành động trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Mới đây trên trang cá nhân, Á hậu Huyền My đã dành thời gian để trả lời câu hỏi của người hâm mộ. Trong số các câu hỏi, có người muốn biết về dự định tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế: "Chị ơi, nếu sau này có cuộc thi quốc tế nữa chị có tham gia không ạ? Mong chị sẽ tham gia lắm".

Huyền My chia sẻ với người hâm mộ về kỷ niệm cách đây 4 năm

Trả lời câu hỏi này, Huyền My chia sẻ: "Cảm ơn em nhưng chị không có ý định tham gia một cuộc thi quốc tế nào nữa. Chị đã có một kỷ niệm đẹp với MGI rồi".

Cùng với đó, cô chia sẻ thêm: "Có rất nhiều điều chị chưa kể ra, đợt đó mẹ chi ốm nằm viện suốt, hôm chung kết mới bay vào cổ vũ chị được. Các bạn chị bay vào cũng động, đúng lúc chuẩn bị ra sân khấu thì mưa to, mọi người ướt hết. Chị đứng trong cánh gà tự dưng khóc tu tu một lúc vì thương mọi người. Đến khi ra diễn rất mọi người cỗ vũ nhiệt tình, khi dừng chân ở top 10 mới không kìm được nữa khóc òa lên vì sợ làm mọi người thất vọng.

Mọi người cứ ôm lấy chị, cả team makeup và làm tóc nữa, chị chỉ nhớ là chị cứ lắp bắp nói: "Em xin lỗi, em xin lỗi". Mọi người thì cứ: "Trời ơi không sao đừng khóc nữa".

Mà đợt đó chị cũng tập luyện dữ lắm, 12h đêm bị thầy lôi xuống quảng trường bắt đứng tập hét như đứng trên sân khấu cơ, mưa to cũng phải xuống... Nói chung là vất vả lắm và chị nghĩ mình đã có đủ trải nghiệm rồi".

Huyền My trình diễn trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Huyền My khóc nức nở trên sân khấu sau đêm chung kết

Cách đây 4 năm, Huyền My được cử tham dự cuộc thi "Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế" được tổ chức tại Việt Nam.

Dù được nhiều chuyên trang sắc đẹp uy tín đánh giá cao, được dự đoán là ứng viên tiềm năng cho vương miện Hoa hậu nhưng Huyền My chỉ dừng chân ở top 10.

Sau đêm thi, Huyền My đã đứng khóc nức nở trên sân khấu mà không đến chúc mừng tân Hoa hậu gây nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng đây là hành động không đẹp vì Huyền My là nước chủ nhà.

Huyền My cố gắng vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ

Ít phút sau đó, Huyền My gửi lời xin lỗi khá ngắn gọn đến khán giả trên trang cá nhân. Một đoạn clip khoảng 18 giây quay bằng điện thoại do một người hâm mộ chia sẻ cho thấy người đẹp cười tươi nhưng mắt đã đỏ hoe, gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ của mình trong suốt thời gian qua.

Sau cuộc thi, Huyền My trở thành gương mặt đắt show sự kiện

Cô cũng rất chăm chút, giữ gìn hình ảnh cá nhân

Kể từ sau cuộc thi, Huyền My tập trung thời gian cho các hoạt động nghệ thuật và là gương mặt đắt show sự kiện. Cô xây dựng hình ảnh gợi cảm nhưng tinh tế, lịch sự. Thỉnh thoảng, Huyền My thử sức với vai trò MC. Đầu 2018, Huyền My tham gia một bộ phim điện ảnh tại Myanmar có tên tiếng Anh là “Bridge of Clouds”. Cô đóng vai một du học sinh tên May, có mối tình đẹp với chàng trai Daniel (Nay Toe thủ vai). Ngoài ra, cô cũng là một trong những nghệ sĩ tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

Huyền My được khen ngợi ngày càng thăng hạng nhan sắc

