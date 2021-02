Mỹ nhân Việt được báo Trung Quốc ví von có gương mặt Cổ Lực Na Trát, đôi chân Đường Yên

Đối với My thì vẻ đẹp quan trọng nhất đó là vẻ đẹp từ bên trong - Á hậu Huyền My cho hay.

- Chào Huyền My, trong vòng 1 năm trở lại đây, Huyền My gần như hạn chế xuất hiện trước công chúng, phải chăng Huyền My đang ấp ủ kế hoạch gì trong tương lai?

Như mọi người đã biết năm vừa qua Việt Nam chúng ta đã phải oằn mình chiến đấu với dịch bệnh COVID-19 và đến tận thời điểm hiện tại khi cận kề Tết Nguyên Đán chúng ta lại phải tiếp tục đương đầu với dịch bệnh bùng phát. Trong suốt năm qua dịch bệnh đã gây ảnh hưởng to lớn và nặng nề trên mọi mặt nhưng có lẽ chịu thiệt hại to lớn nhất là về mặt kinh tế. Là một người hoạt động trong lĩnh vực showbiz, My cũng bị ảnh hưởng khá nhiều khi các hoạt động giải trí, tụ tập đông người trong năm vừa qua hầu như đều bị huỷ bỏ. Mặc dù công việc bị ảnh hưởng nặng nề nhưng My luôn nhận thức rằng ngoài kia cả xã hội đều đang rất khó khăn và phải gồng mình để tồn tại, chính vì thế năm qua My đã tích cực tham gia vào các công tác cộng đồng, xã hội để đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc chống dịch cùng toàn xã hội. My rất hy vọng rằng trong năm 2021 chúng ta sẽ sớm khống chế dịch bệnh để cuộc sống quay trở lại bình thường và My sẽ có cơ hội để thực hiện những ấp ủ và dự định của mình còn đang bị dang dở trong năm 2020.

Á hậu Huyền My nhiều lần được báo mạng châu Á ca ngợi về nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào cùng vóc dáng nóng bỏng, gợi cảm.

- Mỗi lần đăng tải ảnh trên trang cá nhân, Huyền My luôn nhận được những lời khen từ người hâm mộ về gout thời trang sành điệu, cá tính, nhất là những bộ cánh thời thượng khi đi chơi golf. Vậy ở ngoài đời, My có cần đến sự hỗ trợ của stylist không?

My là người của công chúng nên mỗi khi xuất hiện đều phải chỉn chu và chuyên nghiệp. Chính vì thế nên My luôn phải nhờ đến đội ngũ stylist để giúp mình có một diện mạo hoàn hảo nhất mỗi khi góp mặt tại sự kiện nào đó. Tuy nhiên, My không bó buộc mình vào một hình ảnh nhất định nào đó mà luôn cùng với các stylist nghiên cứu nhiều phong cách khác nhau để hình ảnh của mình được đa dạng và không bị nhàm chán. Khi tham dự sự kiện mọi người có thể thấy My luôn lộng lẫy, chỉn chu nhưng nếu ai đó gặp My ở ngoài đời có lẽ sẽ bất ngờ với phong cách thời trang của My. Đời thường, My thích sự năng động và thoải mái nên thường chọn những bộ cánh với phong cách cá tính, phóng khoáng gần gũi với giới trẻ. My thích thể hiện cá tính của mình qua trang phục nên không cần đến sự hỗ trợ của stylist.

Cô gây ấn tượng với công chúng về phong cách thời trang đa dạng và sự đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh mỗi khi xuất hiện trước ống kính truyền thông.

- Gắn với hình tượng xinh đẹp như một nữ thần, nhưng năm nay phong cách của Huyền My đã có một chút thay đổi như cá tính hơn, sexy hơn. My có thể chia sẻ thêm về điều này không?

Là một người của công chúng, nhiều khi My phải tuân thủ những yêu cầu, quy định của nhãn hàng đưa ra khi tham dự sự kiện. Chính vì thế đôi khi những gì mọi người nhìn thấy trên mặt báo không phải là phong cách mà My muốn định hình. Tuy nhiên, My luôn hướng tới một sự đa dạng. My nghĩ rằng hình ảnh sexy khá phù hợp với mình hiện tại, một người phụ nữ đã trưởng thành và biết điều gì là hợp với mình nhất. Mọi người có thể nghĩ rằng phong cách sexy là những gì táo bạo và hở hang, tuy nhiên để sexy mà vẫn tinh tế và thời trang là điều không hề dễ dàng. My luôn hướng tới phong cách sexy nhưng vẫn đảm bảo tính thời trang và tinh tế. Chính vì thế, My phải làm việc với rất nhiều các stylist khác nhau để giúp cho hình ảnh của mình luôn đổi mới.

- Rất nhiều người đẹp trong Vbiz thích sử dụng hàng hiệu. My có phải là một người nghiện hàng hiệu không?

Hàng hiệu không có gì xấu nhưng nếu ‘nghiện’ hàng hiệu thì phải xem xét lại. My nghĩ rằng sẽ không có gì đáng chê trách khi một người nghiện hàng hiệu nếu như họ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, showbiz và có đầy đủ điều kiện để thoả mãn niềm đam mê hàng hiệu của mình. Nhưng nếu ai đó bằng mọi cách có được những món hàng hiệu đắt đỏ để thể hiện bản thân thì My không đồng tình. My luôn có suy nghĩ rằng hàng hiệu chỉ là những món phụ kiện tô điểm, khiến cho bạn đẹp hơn chứ không phải là công cụ để bạn thể hiện đẳng cấp và cái tôi của mình. Chính vì thế My không phải lúc nào cũng sử dụng hàng hiệu. Nếu có cơ hội ‘khám’ tủ đồ của My thì bạn sẽ tìm thấy những món đồ rất rẻ tiền, ví dụ như những chiếc áo phông chỉ có giá vài trăm ngàn đồng. My cũng rất ủng hộ các nhà thiết kế trong nước và thường xuyên sử dụng các thiết kế của họ mỗi khi tham gia các sự kiện. Tóm lại, My chỉ sử dụng hàng hiệu nếu nó cần thiết. Một món đồ hiệu sẽ mất đi giá trị nếu bạn bất chấp sử dụng nó trong mọi hoàn cảnh chỉ để muốn thể hiện bản thân mình. Hãy sử dụng hàng hiệu một cách tinh tế và đúng lúc.

Mới đây, cô được trang Sohu ví von là mỹ nhân Việt sở hữu gương mặt Cổ Lực Na Trát, đôi chân Đường Yên.

- Á hậu Huyền My được trang Instagram - chuyên trang bình chọn nổi tiếng thế giới TC Candler đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2020. Vậy sau 6 năm đăng quang, My nhận thấy điểm thay đổi rõ rệt nhất trên gương mặt của My là gì?

6 năm là một quãng thời gian khá dài, nhất là ở thời điểm dự thi HHVN 2014 My cũng mới chỉ là một cô gái 18, 19 tuổi và đang trong quá trình phát triển để hoàn thiện bản thân. Chắc chắn là ở thời điểm hiện tại gương mặt của My đã có nhiều sự thay đổi cùng với thời gian. Đặc biệt, mọi người có thể thấy rằng My đã trải nghiệm qua rất nhiều phong cách trang điểm và cho đến thời điểm hiện tại thì mình đã tìm ra được phong cách phù hợp với mình nhất và có thể tôn lên những nét đẹp nhất trên khuôn mặt của mình. Sự thay đổi lớn nhất My nghĩ rằng mình đã biết cách biểu cảm và tạo dáng sao cho khoe ra được những góc đẹp nhất trên gương mặt để khi lên hình được đẹp hơn.

- Những ngày vừa qua, trên báo Trung có đăng tải một bài viết về My là người đẹp Việt Nam có gương mặt Cổ Lực Na Trát, đôi chân Đường Yên. My nghĩ sao về điều này?

My thấy rất vui vì được báo chí Trung Quốc quan tâm và còn vui hơn nữa vì được so sánh với những mỹ nhân hàng đầu Trung Quốc. Tuy nhiên, My biết rằng bản thân mình có những điểm mạnh và khuyết điểm gì. Chính vì thế nên My sẽ coi những lời khen này là động lực để hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. My nghĩ rằng phụ nữ thì ai cũng sẽ rất vui khi nhận được những lời khen xinh đẹp, tuy nhiên điều quan trọng đó là mình phải luôn biết bản thân mình đang còn thiếu sót ở điểm gì để hoàn thiện mỗi ngày.

- My có thể chia sẻ một chút về bí quyết làm đẹp để duy trì vóc dáng gợi cảm?

Đối với My thì vẻ đẹp quan trọng nhất đó là vẻ đẹp từ bên trong. Tức là mình phải chăm sóc để cho tinh thần của mình lúc nào cũng tràn ngập năng lượng tươi mới, tích cực, vui vẻ, lạc quan. Và thực tế những điều này rất quan trọng để duy trì sự trẻ đẹp lâu dài của chị em phụ nữ. Chúng ta sẽ không thể tươi trẻ nếu như lúc nào cũng ủ rũ, buồn bực hay lo âu.

Thứ hai, việc luyện tập thể dục, thể thao rất quan trọng đối với việc duy trì sự trẻ đẹp, săn chắc của phụ nữ. Công việc bận rộn dễ khiến chúng ta lơ là trong việc tập luyện, tuy nhiên các chị em hãy nhớ rằng mỗi phụ nữ là một bông hoa làm đẹp cho đời và đặc quyền của chúng ta đó là xinh đẹp. Hãy tập luyện mỗi ngày để có một vẻ ngoài dẻo dai, một năng lượng tươi mới. Ngày trước, My thường tập gym và My tập khá nặng, thậm chí nhiều khi bầm tím chân tay vì tập luyện. Tuy nhiên, thời gian gần đây My làm quen với bộ môn golf một cách rất tình cờ. Trước đó, My luôn có suy nghĩ rằng golf là bộ môn rất nhàm chán. Nhưng khi đã chơi rồi thì My lại rất bất ngờ vì mình rất hăng say, nếu không muốn nói là nghiện, giờ nếu ngày nào không ra sân là thấy rất nhờ. Golf không đòi hỏi quá nhiều thể lực như gym, tuy nhiên việc di chuyển nhiều cũng khiến cho chúng ta rất dẻo dai. Đặc biệt, bộ môn này đã tạo cho My sự kiên trì và tập trung rất cao độ. Tuy nhiên, khi chơi bộ môn này, các chị em cần phải chú ý đặc biệt đến việc chăm sóc làn da, sử dụng kem chống nắng, mũ và các loại quần áo phù hợp để bảo vệ cho làn da của mình.

- Sắp đến Tết Nguyên đán, các chị em đang rất đau đầu vì tăng cân sau Tết, My đối phó với vấn đề như thế nào?

Thực sự thì My rất may mắn hơn các chị em phụ nữ khác vì mình có cơ địa ăn nhiều mà không bị tăng cân. Chính vì thế mà trước đây My hay ỷ lại vào điều này mà ăn rất nhiều, đặc biệt là vào dịp Tết khi mà rất nhiều món ngon khó cưỡng. My nghĩ rằng chúng ta không nên quá áp lực vào việc giảm cân mỗi dịp Tết đến. Điều quan trọng đó là chúng ta hãy duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, kết hợp với tập luyện mỗi ngày. Ngày Tết chúng ta có thể ăn uống hơi ‘quá đà’ một chút nhưng chỉ cần mọi người tránh những món ăn quá dầu mỡ, uống nhiều loại nước detox, dành chút thời gian để tập luyện nhẹ nhàng để cơ thể không bị nặng nề là được. My nghĩ rằng nếu như mọi người duy trì được việc tập luyện hàng ngày rồi thì trước khi ăn uống chúng ta sẽ tự cân đo đong đếm được những thức ăn gì là có hại với mình để có sự chọn lọc trước những mâm cỗ ngày Tết.

- My có điều gì nhắn nhủ với độc giả nhân dịp xuân Tân Sửu?

Nhân dịp Tết Tân Sửu, My xin được chúc các độc giả một năm mới may mắn và nhiều sức khoẻ, chúc cho chúng ta sẽ sớm kiểm soát và đẩy lùi được dịch bệnh để cuộc sống sớm quay trở về bình thường. Chúc cho chúng ta sẽ có thật nhiều sức khoẻ để vượt qua được mùa dịch. Hy vọng 2021 sẽ là một năm khởi sắc sau năm 2020 khá ảm đạm vừa qua.

