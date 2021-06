“Hot girl VTV” tung ảnh nóng bỏng, lần đầu làm trái lời mẹ

Thứ Tư, ngày 16/06/2021 18:51 PM (GMT+7)

"Đây là một trong những lần tôi đi trái lại với lời mẹ nói. Nếu mẹ đang xem thì con xin lỗi mẹ nhưng thực sự con rất thích bộ ảnh này và con nghĩ nó không xấu" hotgirl VTV Khánh Vy chia sẻ

Khánh Vy sinh năm 1998, nổi tiếng với biệt danh “Hot girl 7 thứ tiếng” sau đoạn clip bắt chước 7 ngôn ngữ Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt gây bão mạng xã hội một thời.

Hot girl VTV tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế của trường Học viện Ngoại giao và là một trong 4 đại diện châu Á tham gia Ambassador Tour tại Washington, Mỹ. Trước đó, Khánh Vy cũng nhận được học bổng 200 triệu đồng để du học trong 2 tuần tại New York, Mỹ. Sở hữu khả năng ngoại ngữ tốt nên ngay từ khi còn là sinh viên, Khánh Vy đã có cơ hội cộng tác trong các chương trình dạy Tiếng Anh của VTV7 như IELTS On The Go, Follow Us và Crack’em up.

Hot girl VTV đúng chuẩn "con nhà người ta"

Ngoài công việc cộng tác với VTV, Khánh Vy còn sở hữu kênh YouTube với hơn 1 triệu lượt đăng ký. Các video của nữ MC thường chia sẻ những bí quyết học Tiếng Anh hiệu quả cũng như đời sống thường ngày đáng ngưỡng mộ của cô.

Ngay từ bé, Khánh Vy đã biết kiếm tiền từ công việc MC: "Tôi bắt đầu làm thêm từ năm lớp 3 cho đến lớp 9. Công việc của tôi là làm MC cho chương trình về thiếu nhi. Tôi nhớ khi đó mình chỉ được khoảng 50 nghìn đồng một số nhưng điều tôi nhận được là những kinh nghiệm chớm nở về ngành truyền hình, tôi biết mình thích gì và muốn làm gì. Khi vào Đại học, tôi đi làm thêm từ năm thứ nhất đến năm thứ tư và nghiêm túc kiếm tiền từ năm thứ hai", cô kể.

Khánh Vy tham gia thử thách "24h sống trên ô tô"

Trong một thử thách "24h sống trên ô tô" hot girl VTV chia sẻ về việc này, cô nói: "Thực ra tôi là một người rất dễ ngủ, dễ thích nghi với môi trường sống nên tôi nghĩ việc sống 24h trên ô tô cũng không có gì quá khó khăn. Tôi làm tất cả mọi thứ trên đây rồi. Ăn, ngủ, học, làm việc rồi, chỉ trừ đi vệ sinh trên xe tôi chưa bao giờ làm thôi. Cho nên tôi nghĩ thử thách cũng không khó khăn lắm. Chiếc ô tô này đã gắn bó với tôi 12 năm rồi, từ năm 2009. Đây là chiếc xe tôi đã mua lại từ bố mẹ với giá 300-400 triệu đồng. Đôi khi tôi nghĩ đổi xe, tôi lại thấy có lỗi với nó". Để giữ đúng lời hứa với người hâm mộ, Khánh Vy đã thực hiện ăn sáng, ăn trưa trên xe, sau đó cô ký sách để dành tặng fan.

"Hồi trước tôi là một người rất lười thắt dây an toàn, sau đó anh bạn thân của tôi có nói là hãy cảm tưởng dây an toàn như một cánh tay. Từ đó về sau, không có dây an toàn là tôi không lái xe được. Lúc mới lái xe, khi dừng đèn đỏ trên đường, tôi cứ phải liếc ngang hai bên để xem có ai nhìn mình không. Y như rằng những lúc rất xinh thì không bao giờ có ai để ý đâu nhưng những lúc móc mũi, xỉa răng là lại có người nhìn", cô vui vẻ trò chuyện

Thử thách vẫn tiếp diễn cho đến 7h30 tối, Khánh Vy cùng các cháu nhỏ uống trà sữa trong xe và đi mua bàn học để tiếp tục việc học trên xe hơi. Cô cũng không ngại chia sẻ hai kính sau của xe được lắp kính đen nên có thể làm việc, thay đồ thoải mái mà không bị nhìn thấy từ bên ngoài.

Chia sẻ với fan về loạt ảnh diện nội y nóng bỏng, khác với hình tượng nữ sinh trong sáng trước đây, Khánh Vy thành thật: "Trước đó tôi đã xin phép mẹ rồi nhưng mẹ không cho. Mẹ tôi nói hơi hở, mẹ không thích. Tôi thì muốn nghĩ theo một hướng khác, đó là giá trị của một con người không chỉ được đánh giá trên cơ thể của người ấy.

Việc mình ăn mặc thế nào để cảm thấy thoải mái, tự tin và có thể truyền đi sự tích cực, yêu bản thân tới người khác quan trọng hơn. Đương nhiên việc ăn mặc cũng phải nằm trong khuôn khổ, một chuẩn mực xã hội nhất định.

Mình nhìn bức ảnh của bản thân như thế nào thì người ta sẽ nghĩ theo hướng đó. Tôi chỉ mong có thể truyền tải được thông điệp là cơ thể của mình luôn luôn thay đổi, sau này nó sẽ tăng cân, nhiều mỡ hơn nhưng nó sẽ là người đồng hành với mình suốt cuộc đời.

Đây là một trong những lần tôi đi trái lại với lời mẹ nói. Nếu mẹ đang xem thì con xin lỗi mẹ nhưng thực sự con rất thích bộ ảnh này và con nghĩ nó không xấu".

Những hình ảnh diện nội y quyến rũ được Khánh Vy đăng tải trên Instagram cá nhân.

Kết thúc đoạn clip, cô tâm sự: "Phải thử thách bản thân mới biết trân quý mái nhà mình đang có, trân quý cái giường, phòng ngủ của mình. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người không có nhà để ở, để ngủ".

Trước đó, trong một video với tựa đề 50 điều mình làm được 10 năm qua, Khánh Vy khiến nhiều người phải trầm trồ khi đã tự mua xe ô tô cho mình và mua một mảnh đất tặng bố mẹ khi chỉ mới 19 tuổi.

Khánh Vy quan niệm, muốn có mức thu nhập ổn định thì nên có nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Cũng lấy kinh nghiệm từ chính bản thân mình, Khánh Vy cho biết hiện nay ngoài công việc cộng tác tại VTV, cô còn nhận được chi phí quảng cáo từ kênh YouTube và mức thu nhập từ việc làm MC ở các sự kiện song ngữ.

Nguồn: http://danviet.vn/hot-girl-vtv-tung-anh-nong-bong-lan-dau-lam-trai-loi-me-5020211661852416.htmNguồn: http://danviet.vn/hot-girl-vtv-tung-anh-nong-bong-lan-dau-lam-trai-loi-me-5020211661852416.htm