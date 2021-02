Mẫu nội y Đan Cha "nghiện" đồ hiệu nhất nhì Sài thành bỗng lột xác sau 1 năm "mắc kẹt" ở Mỹ

Thứ Năm, ngày 25/02/2021 18:49 PM (GMT+7)

Đan Cha từng được mệnh danh là một "hot girl hàng hiệu" với những bộ cánh sexy khoe trọn ba vòng nóng bỏng.

Được biết đến là hot girl – mẫu nội y Đan Cha vừa qua đã gây chú ý với câu chuyện “mắc kẹt” vì dịch Covid sau chuyến công tác tại Mỹ. Mới đây trên trang cá nhân, người đẹp Sài thành vừa tung bộ ảnh mới thực hiện tại Hungtinton Beach, Mỹ khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên.

Vẫn mái tóc đen nữ tính cùng cặp mắt to tròn “thương hiệu” nhưng ở Đan Cha lại thoát lên vẻ dịu dàng khác hẳn các tạo hình trước.

Khoác lên mình những bộ váy nhẹ nhàng với các hoạt tiết hoa nhí cùng sắc màu đơn giản, Đan Cha khoe khéo đôi chân dài thẳng tắp và vóc dáng gợi cảm.

Khác với một cô nàng luôn xúng xính đồ hiệu khi còn ở Việt Nam, Đan Cha lần này với những bộ cánh "bình dân" đơn giản nhưng vẫn khoe được vẻ đẹp sang trọng, chín chắn.

Sau khi nhận được quan tâm của đông đảo fan vì sự “mất tích” khỏi showbiz một thời gian dài kể từ nghi vấn hẹn hò hoàng tử tình ca Lê Hiếu, Đan Cha cho biết, cô nàng tập trung thời gian cho nhiều lĩnh vực mới, bao gồm giáo dục và thời trang.

Chia sẻ về những ngày tháng trên nước Mỹ, người đẹp chia sẻ, vì bệnh dịch nên cô chủ yếu ở nhà và nấu ăn đơn giản, ngày Valentine cũng không ra ngoài hẹn hò.

Mặc dù hiện ở Mỹ đã có vaccine ngừa Covid nhưng Đan Cha muốn nhường cho những người cao tuổi và những ai cần dùng trước.

Đan Cha tên thật là Nguyễn Đan Châu, sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu đình đám Sài Thành.

Sở hữu vóc dáng cao ráo, gương mặt bầu bĩnh dễ thương, Đan Cha là một trong những mẫu teen đắt giá cho các tạp chí thời trang, đặc biệt là nội y và áo tắm, sau đó còn được mời đóng phim và MV ca nhạc.

Đan Cha thường gắn liền với bộ cánh sexy, khoe trọn vòng 1 quyến rũ, vóc dáng thanh mảnh. Gương mặt tròn của chân dài 9X còn được cộng đồng mạng nhận xét là khá giống Selena Gomez, nên Đan Cha thường được gọi là “Selena Gomez Việt Nam”.

Đến năm 2015, Đan Cha trở thành giáo viên tiếng Anh tại Trường Quốc tế Á Châu, sau đó chuyển sang làm marketing cho một công ty của Philippines.

Cuối năm 2019, người đẹp sang Mỹ công tác và không may mắn bị mắc kẹt lại do dịch Covid 19. Thay vì lo lắng và than vãn, Đan Cha tận hưởng chuyến đi như một kỳ nghỉ dưỡng, cô đến sống tại nhà người thân ở Los Angeles và tranh thủ thời gian để học tập, đi thăm thú các nơi, trải nghiệm những nền văn hóa mới.

Khi được hỏi về những dự định trong thời gian tới, chân dài 9X cho biết, hy vọng dịch Covid nhanh qua đi để có thể tiếp tục tham gia công tác thiện nguyện, giúp đỡ những người kém may mắn. Hiện Đan Cha và các bạn đang nghiên cứu hình thức nhận quà từ thiện mà không ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/mau-noi-y-dan-cha-nghien-do-hieu-nhat-nhi-sai-thanh-bong-lot-xac-sau-1-nam-mac...Nguồn: http://danviet.vn/mau-noi-y-dan-cha-nghien-do-hieu-nhat-nhi-sai-thanh-bong-lot-xac-sau-1-nam-mac-ket-o-my-50202125218493897.htm