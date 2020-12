Năm 2015, Đan Cha rẽ hướng thử sức với công việc giáo viên Tiếng Anh ESL Teacher tại Trường Quốc tế Á Châu, sau này cô lại chuyển sang phụ trách marketing cho một công ty về đầu tư của Philippines.

Vốn chỉ dự định sang Mỹ công tác từ cuối năm 2019 nhưng cuối cùng Đan Cha bị “mắc kẹt” lại do dịch Covid-19. Cô tạm dọn đến ở nhà người thân ở Los Angeles và tận hưởng chuyến du lịch dài ngày thú vị.

Trong thời gian ở Mỹ, Đan Cha có cơ hội sống một cuộc sống mà trước nay cô vẫn hướng tới. Bên cạnh các công việc thường ngày, Đan Cha cũng thường xuyên tham gia các công việc từ thiện. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên nhóm từ thiện của cô tạm dừng hoạt động một thời gian.

"Dạo gần đây do ảnh hưởng của dịch Covid nên việc từ thiện tạm ngưng. Hiện chúng tôi đã nghiên cứu hình thức nhận quà từ thiện mà không gây ảnh hưởng an toàn sức khỏe của tất cả. Cầu nguyện cho chúng ta và cả thế giới được an yên vượt qua đợt dịch thế kỷ này”, Đan Cha hy vọng dịch bệnh sẽ nhanh kết thúc, để cô cùng các bạn của mình được tiếp tục công việc thầm lặng giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.