Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên giờ ra sao sau khi có cuộc điều tra từ thiện?

Chủ Nhật, ngày 02/01/2022 09:15 AM (GMT+7)

Mọi hoạt động của các nghệ sĩ bị Bộ Công an vào cuộc điều tra từ thiện luôn được khán giả quan tâm.

“Sao kê từ thiện” – là cụm từ hot nhất mạng xã hội 2021. Sự việc bắt đầu bùng nổ khi CEO Nguyễn Phương Hằng (giám đốc công ty Đại Nam) lên sóng livestream tố các nghệ sĩ có dấu hiệu khuất tất trong hoạt động từ thiện tại miền Trung vào cuối năm 2020. Trước các thông tin mà nữ đại gia Bình Dương đưa ra thì đa số khán giả đều yêu cầu các nghệ sĩ như Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng… công khai rõ sao kê các khoản thu - chi để các mạnh thường quân tiện theo dõi.

Trước sự việc này, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phối hợp Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở các tỉnh để xác minh làm rõ số tiền cứu trợ tại các địa phương của các nghệ sĩ.

Bộ Công an đã vào cuộc làm việc với các nghệ sĩ

Cuối tháng 12.2021, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận chính thức vụ Hoài Linh bị tố lừa đảo. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021.

Ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật”, Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nêu.

Sau kết luận của cơ quan chức năng, trên các diễn đàn mạng, chủ đề nghệ sĩ Hoài Linh làm từ thiện vẫn là đề tài nóng được dư luận bàn tán rôm rả. Nhiều ý kiến cho rằng dù được "minh oan" trong việc bị tố ăn chặn 14 tỷ tiền từ thiện cứu trợ miền Trung vào cuối năm 2020, thì hình ảnh của nghệ sĩ Hoài Linh cũng bị ảnh hưởng nặng nề, khó lấy lại lòng tin của công chúng. “Hoài Linh không ăn chặn chỉ là anh quên mà thôi. Nếu sự việc không bị bại lộ thì Hoài Linh quên đến bao giờ?”, một khán giả bình luận.

Ngoài ra, mạng xã hội cũng lan truyền nhiều tin đồn không có căn cứ như “Hoài Linh trốn sang Mỹ để tránh bão sao kê”; “Sức khỏe Hoài Linh suy yếu”; “Gia đình bí mật đưa Hoài Linh sang Mỹ”....

Công an TP.HCM kết luận Hoài Linh không ăn chặn tiền từ thiện

Trao đổi với chúng tôi, quản lý nghệ sĩ Hoài Linh bác bỏ thông tin nam danh hài đã trốn sang Mỹ để né tránh ồn ào. Người đại diện khẳng định, Hoài Linh hiện vẫn ở Việt Nam và sức khỏe bình thường. “Hiện anh Linh vẫn ở Việt Nam. Thông tin anh Linh trốn sang Mỹ là bịa đặt, sai sự thật”, quản lý nam danh hài nói.

Đầu tháng 11, Dương Triệu Vũ – em ruột Hoài Linh tiết lộ sức khỏe nam danh hài không tốt từ hồi đầu năm. Nhất là sau ồn ào giải ngân chậm 14 tỷ đồng tiền từ thiện cứu trợ miền Trung và liên tục bị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng nhắc tên trong các video livestream, Hoài Linh dường như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí. Anh cũng không đăng tải bất cứ thông tin nào lên các trang mạng xã hội trong nhiều tháng qua. Gần nhất là hồi đầu tháng 8, nam danh hài xuất hiện với vẻ gầy gò, tiều tụy trong đám tang của bố ruột.

Trước đó, Dương Triệu Vũ, em trai của Hoài Linh cũng cho biết, nghệ sĩ Hoài Linh hiện vẫn ở Việt Nam. Những tin đồn trên mạng là tin vịt, sai sự thật nhằm bôi xấu hình ảnh của nam danh hài. “Anh Hoài Linh hiện vẫn ở Việt Nam mà, đồn tùm lum. Đây không phải lần đầu dân mạng đưa ra các tin sai về anh Linh. Mọi người nên tỉnh táo trước mọi việc”, Dương Triệu Vũ nói thêm.

Tại Mỹ, Võ Lê Thành Vinh – con trai ruột của Hoài Linh cũng bác bỏ tin anh đã bí mật đưa bố qua Mỹ.

Hiện Hoài Linh vẫn ở Việt Nam

Về việc có tiếp tục khởi kiện các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt thông tin về Hoài Linh trong suốt thời gian qua, nhất là CEO Nguyễn Phương Hằng, thì đại diện của Hoài Linh khẳng định: “Tất cả chuyện này đều do anh Hoài Linh quyết định. Khi có tin mới, chúng tôi sẽ thông báo đến khán giả".

Kể từ sau khi kêu gọi ủng hộ miền Trung 2020, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên vướng ồn ào không minh bạch, rõ ràng. Thậm chí còn có tin đồn Công Vinh, Thủy Tiên kêu gọi được 320 tỷ hay 700 tỷ nhưng chỉ công bố hơn 177 tỷ và ăn chặn tiền từ thiện.

Hồi tháng 9/2021, Công Vinh – Thủy Tiên đã đến trực tiếp ngân hàng và livestream công khai 18.000 trang sao kê số tiền từ thiện. Theo nữ ca sĩ, mục đích của việc công khai sao kê qua livestream nhằm xác nhận về tổng số tiền kêu gọi từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt năm 2020 có đúng như con số công bố hay không

Ngoài ra, phía vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên cũng công bố bảng tổng hợp các khoản chi tại các điểm đến ở các tỉnh miền Trung, có giấy đính kèm xác nhận của địa phương bằng dấu mộc đỏ.

Theo đó, tổng số tiền vợ chồng Thủy Tiên đã sử dụng để hỗ trợ người dân khó khăn là hơn 181,2 tỷ đồng, nhiều hơn 3 tỷ so với số tiền quyên góp được.

Về tin đồn sử dụng 3 số tài khoản trong thời gian kêu gọi, Thủy Tiên khẳng định chỉ sử dụng duy nhất 1 số tài khoản để kêu gọi cho chuyến từ thiện miền Trung, không hề có số thứ 2, 3 nào khác như các thông tin bịa đặt.

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đến tận ngân hàng livestream sao kê từ thiện

Dù đã sao kê tài khoản kêu gọi từ thiện nhưng cặp đôi vẫn nhận về nhiều chỉ trích, công kích từ dư luận. Không ít người cho rằng việc sao kê không đủ chứng minh sự minh bạch của vợ chồng cô.

Sau thời gian dài vắng bóng trên mạng xã hội, Thủy Tiên – Công Vinh có bài đăng mới trên trang cá nhân vào đầu tháng 11, ngầm thông báo với khán giả gia đình vẫn bình thường. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn được FC, ông xã tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng tại nhà riêng.

Đến giữa tháng 12, giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” tiếp tục đăng tải loạt ảnh hăng say tập luyện cho một chương trình ca nhạc. Khoảnh khắc này nhận về hàng trăm nghìn lượt like của khán giả. Đa số bình luận đều mong nữ ca sĩ sớm trở lại với các dự án nghệ thuật còn dang dở trước đó.

Những hình ảnh mới nhất của Thủy Tiên

Khác với Hoài Linh, Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn tỏ ra bình thản khi Bộ Công an vào cuộc điều tra hoạt động từ thiện. Thậm chí “ông hoàng nhạc Việt” còn làm đơn tố cáo CEO Nguyễn Phương Hằng về việc nhiều lần vu khống anh trên sóng livestream. Giọng ca “Biển tình” bày tỏ sự tin tưởng, đồng tình trước sự minh bạch, khách quan của cơ quan điều tra: “Khi cơ quan điều tra đã vào cuộc thì chắc chắn câu chuyện này sẽ nhanh chóng được làm rõ, ai sai, vu khống, bịa đặt những thông tin về Hưng thì phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình bằng pháp luật, và nếu bản thân Hưng sai Hưng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ hình ảnh lên trụ sở Công an làm việc

Sáng 11/11 (giờ Việt Nam), ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thông báo đã có mặt tại Mỹ. Anh chia sẻ loạt ảnh tươi tắn chụp bên siêu xe, biệt thự triệu đô tại xứ sở cờ hoa.

“Hưng đã có mặt tại Mỹ rồi nha các tình yêu ơi. Các show diễn tại Mỹ và Canada có hình Đàm Vĩnh Hưng trên poster hoàn toàn là thật và Hưng được ban tổ chức xếp cho hát từ 8 đến 15 bài. Mọi người yên tâm nhé”, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Trước khi sang Mỹ, Mr. Đàm đã trang trí lộng lẫy biệt thự 60 tỷ ở TP.HCM nhân dịp Noel và năm mới cận kề. Nam ca sĩ cũng chụp bộ ảnh nhiều màu sắc tại đây khi diện những bộ hàng hiệu đắt giá.

Đàm Vĩnh Hưng hiện đang ở Mỹ

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn về Đàm Vĩnh Hưng, trong đó gây xôn xao nhất là tin: “Đàm Vĩnh Hưng bị kiện tại Mỹ, cấm nhập cảnh vào Mỹ vĩnh viễn và bị phạt 250.000 USD (tương đương khoảng 6 tỷ đồng)”. Nhiều người còn đồn thổi nam ca sĩ có hành vi vi phạm pháp luật tại xứ sở cờ hoa. Dù các thông tin chưa được kiểm chứng nhưng đã tạo ra sự “bùng nổ” trên mạng xã hội, khán giả vào bình luận rôm rả, đưa ra nhiều ý khiến, phân tích khác nhau.

Một luật sư tại Mỹ cho biết, việc Đàm Vĩnh Hưng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ là thông tin không có căn cứ. Theo vị luật sự này, trường hợp Đàm Vĩnh Hưng là công dân Mỹ thì nam ca sĩ hoàn toàn có quyền vào nước Mỹ bình thường. Còn trường hợp Đàm Vĩnh Hưng là thường trú nhân (thẻ xanh), giả sử có vi phạm mà chưa có sự truy tố thì cũng không ai cấm nam ca sĩ nhập cảnh vào Mỹ.

“Nếu muốn tước quốc tịch anh ấy hay làm bất cứ việc gì thì cũng phải cho anh ấy về Mỹ để xử lý. Trường hợp thứ 3, nếu Đàm Vĩnh Hưng là công dân Việt Nam, thì với Sở di trú Mỹ, khi đến cửa khẩu, dù đầy đủ visa, giấy tờ nhưng vẫn có thể bị bộ phận an ninh trục xuất. Chuyện đó xảy ra rất thường xuyên, kể cả người không vướng bất kỳ ồn ào pháp lý nào. Do đó tin đồn Đàm Vĩnh Hưng bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn là hoàn toàn thiếu cơ sở”, luật sư nói thêm.

Khán giả tại Mỹ chào đón Mr. Đàm nồng nhiệt trong một buổi diễn

Trước nhiều tin đồn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từ chối lên tiếng. “Sau khi công an có kết luận điều tra, chúng tôi sẽ giải quyết những vấn đề khác sau. Thời điểm này chúng tôi lên tiếng rất dễ bị xuyên tạc", quản lý truyền thông của Đàm Vĩnh Hưng nói.

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an vào chiều 28/12/2021, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết từ tháng 5/2021 đến nay, các trang mạng xã hội liên tiếp phản ánh về dấu hiệu không minh bạch của một số cá nhân kêu gọi từ thiện để cứu trợ đồng bào miền Trung trong đợt bão lũ năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục C02 đã tổ chức phân công lực lượng xác minh vấn đề nêu trên.

Quá trình xác minh cho thấy ngoài các phản ánh trên mạng xã hội còn có một số trường hợp gửi đơn tố cáo đến C02. Sau khi phân công giải quyết và làm việc với những người gửi đơn, công an xác định trong số này có những người gửi từ thiện 100.000 - 200.000 đồng, sau khi đọc thông tin trên mạng thì họ cóp nhặt tin tức rồi gửi tới Bộ Công an chứ cũng không xác định chắc chắn có hay không việc chiếm đoạt tiền từ thiện.

Sau khi nhận tiền ủng hộ, các cá nhân nêu trên đã trực tiếp hoặc thông qua người đại diện để đến các địa phương làm từ thiện. “Chúng tôi xác định lượng tiền vào tài khoản của một số cá nhân còn ít hơn số tiền họ đã ủng hộ từ thiện, việc này đều có xác nhận của UBND hoặc MTTQ hoặc cá nhân liên quan tại địa phương diễn ra hoạt động từ thiện…” – đại diện C02 thông tin.

Vị đại diện cũng cho biết C03 đang tiếp tục xác minh, tổng hợp và trao đổi với các cơ quan liên quan. Dự kiến ngày 15/1/2022, việc xác minh sẽ kết thúc và có kết quả cuối cùng.

