Một huyện báo cáo Bộ Công an số tiền Thủy Tiên làm từ thiện ít hơn xác nhận 102 triệu đồng

Thứ Sáu, ngày 15/10/2021 10:34 AM (GMT+7)

Huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, có 102 triệu đồng tiền từ thiện của Thủy Tiên huyện chưa thể xác định được người nhận.

Sau khi nhận được công văn của Bộ Công an, ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương, Nghệ An đã chỉ đạo rà soát, xác minh lại số tiền mà đoàn ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt tại địa phương vào cuối năm 2020.

Sau khi xác minh lại từng người dân đã nhận hỗ trợ thì tổng số tiền mà huyện Thanh Chương vừa báo cáo với Bộ Công an là 6,787 tỷ đồng, ít hơn 102 triệu đồng so với số tiền mà huyện Thanh Chương đã xác nhận ngày 12/11/2020 (6,889 tỷ đồng).

"Chúng tôi cho làm lại, xuống xã gặp từng người dân để rà soát, đối chiếu. Có thể do một số người dân khai báo không chuẩn nên xảy ra sai lệch hơn 100 triệu đồng. Rất tiếc khi đó người được nhận hỗ trợ đông quá nên chúng tôi không yêu cầu người dân ký nhận sau khi nhận tiền từ ca sĩ Thủy Tiên", ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương chia sẻ.

Thủy Tiên, Công Vinh phát tiền hỗ trợ người dân tại huyện Thanh Chương, Nghệ An

Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Chương xác nhận vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh đã trao cho huyện số tiền 6,889 tỷ đồng vào ngày 12/11/2020. Trong đó, trao cho những gia đình bị ảnh hưởng trong đợt lũ là 5,189 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ các xã thường xuyên bị ngập 20 chiếc xuồng dân sinh trị giá khoảng 200 triệu. 520 hộ dân nhận hỗ trợ có danh sách cụ thể, còn việc xây dựng 2 cây cầu dân sinh và mua 20 chiếc thuyền thì phía huyện Thanh Chương không giám sát trực tiếp.

Theo số tiền công bố, bình quân mỗi hộ dân ở huyện Thanh Chương được ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ ít nhất là 5 triệu đồng. Đặc biệt, trong buổi trao quà tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lĩnh, phía Thủy Tiên đã gặp anh Nguyễn Duy Điệp (sinh năm 1992, trú xã Thanh Phong, Thanh Chương) bị thiệt hại cả trại gà hơn 10.000 con. Tại đây, vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh đã trao 15 triệu đồng và tặng thêm 100 triệu đồng để giúp anh Điệp vượt qua khó khăn.

Trang trại gà được Thủy Tiên hỗ trợ 115 triệu đồng

Thuyền dân sinh phía Thủy Tiên tặng cho người dân

Nhiều tháng qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin trái chiều liên quan đến số tiền từ thiện 177 tỷ đồng mà vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh đứng ra kêu gọi giúp đỡ người dân miền Trung vào năm 2020. Đa số khán giả đều yêu cầu cặp đôi công khai rõ sao kê các khoản thu - chi để các mạnh thường quân tiện theo dõi.

Trước sự việc này, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phối hợp Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền cứu trợ tại các địa phương.

Các tỉnh đang rà soát hoạt động thiện nguyện của Thủy Tiên tại miền Trung cuối năm 2020

Cách đây vài ngày, các diễn đàn mạng xã hội về giải trí đồng loạt chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng rằng: “Thủy Tiên đang mang bầu lần 2”. Lập tức chủ đề này trở thành đề tài bàn tán xôn xao của khán giả. Dù chỉ là tin đồn không có căn cứ nhưng cư dân mạng lại đưa ra nhiều nhận định, giả thuyết khác nhau, nhất là thời điểm Bộ Công an đang vào cuộc điều tra hoạt động thiện nguyện của Thủy Tiên tại miền Trung vào cuối năm 2020.

Khi được hỏi về thông tin trên, Công Vinh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và cho biết chưa nghe vợ chia sẻ về chuyện này. Ngoài ra, trợ lý Thủy Tiên cũng bác tin đồn và khẳng định: "Không có chuyện ca sĩ Thủy Tiên mang thai".

