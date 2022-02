Hoài Lâm và vợ hot girl 9X của Lê Hoàng (The Men) có quá khứ "dữ dội" thế này

Thứ Sáu, ngày 25/02/2022 04:05 AM (GMT+7)

Sau 8 năm, cuộc sống của hai diễn viên khiến người hâm mộ tò mò.

Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Huê đã đăng tải loạt ảnh trong phim truyền hình “Giọt lệ bên sông” đóng cùng Hoài Lâm và so sánh với hiện tại. Bà xã ca sĩ Lê Hoàng (The Men) hài hước: “Đây hồi trước làm diễn viên. Đóng phim ta nói nó đen cháy da cháy thịt. Lúc đó em tắm loại nhanh trắng đi phim đóng ngoài sông về, da em phồng rộp tưởng xong luôn rồi”. So hình ảnh quá khứ và hiện tại, người đẹp sinh năm 1991 đã có sự thay đổi lớn trong ngoại hình. Theo thời gian, Việt Huê ngày càng trẻ trung và thăng hạng về nhan sắc.

Ngoại hình Hoài Lâm và Việt Huê trong phim truyền hình cách đây 8 năm

Trong “Giọt lệ bên sông”, Hoài Lâm vào vai Trần Đức, là con ruột của hai nhân vật do Lương Thế Thành và Nhật Kim Anh thể hiện. Trần Đức đã cứu Ngọc Lệ (Việt Huê) thoát khỏi một vụ tai nạn giao thông, khiến cô đem lòng cảm mến mà không ngờ họ là hai anh em cùng cha khác mẹ. Cuộc tình không thành cùng tâm trạng giằng xé qua diễn xuất của hai gương mặt trẻ khiến khán giả màn ảnh nhỏ xúc động.

Sau 8 năm, Hoài Lâm và Việt Huê đã có nhiều thay đổi về cuộc sống cũng như nghề nghiệp khiến người hâm mộ chú ý.

Việt Huê

Nhan sắc thăng hạng của Việt Huê sau 8 năm

Việt Huê từng là ca sĩ, diễn viên với gương mặt xinh xắn, vóc dáng chuẩn đẹp thuộc hàng hot girl được nhiều đạo diễn, bầu show ưu ái. Ngoài bộ phim “Giọt lệ bên sông”, cô còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như: “Hương vị ô mai”, “Ra giêng anh cưới em”...

Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang thăng tiến, Việt Huê bất ngờ quyết định rời khỏi showbiz sau khi lập gia đình cùng bạn trai yêu 10 năm - Lê Hoàng (nhóm The Men). Tháng 7/2015, Việt Huê và ông xã lớn hơn 10 tuổi chào đón con trai đầu lòng và có thêm thành viên thứ hai của gia đình tại Mỹ vào đầu năm 2017. Sau thời gian dài gắn bó, cả hai vẫn luôn hạnh phúc, lãng mạn như ngày đầu. Vào đầu tháng 1.2022, cả hai đã kỷ niệm 11 năm lễ ăn hỏi. Tổ ấm của gia đình thành viên nhóm The Men khiến người hâm mộ trầm trồ.

Lê Hoàng và Việt Huê sở hữu tài sản kếch xù sau nhiều năm kinh doanh

Những năm gần đây, diễn viên 9X chuyển hướng sang kinh doanh mỹ phẩm làm đẹp và gặt hái được nhiều thành công. Việt Huê hoạt động năng nổ, chăm chỉ làm kinh tế và thường xuyên livetream giới thiệu sản phẩm. Đáng chú ý, bà xã Lê Hoàng luôn khiến người xem “bỏng mắt” khi liên tục gặp sự cố váy áo hớ hênh trên sóng, nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Về phong cách gợi cảm của vợ, thành viên nhóm The Men không có ý kiến, thậm chí còn chiều theo sở thích của bà xã. Bà mẹ hai con chia sẻ: “Anh Hoàng chưa bao giờ ý kiến chuyện ăn mặc của tôi vì biết tính tôi thế nào. Anh ấy lại là người thích cái đẹp, nhiều khi tôi xuề xòa quá thì anh ấy sẽ nhắc nhở. Còn tôi quan niệm phụ nữ nên chăm chút bản thân dù bận cỡ nào cũng vậy”.

Việt Huê nhận nhiều ý kiến trái chiều về trang phục khi livestream

Hiện tại, Việt Huê và ông xã đang sống ở căn nhà mới ngay trung tâm TP.HCM với tổng diện tích khoảng 1.000m2, cao 8 tầng, chi phí xây dựng hơn 40 tỷ đồng. Đây chính là căn nhà thứ 5 của vợ chồng cô. “Làm được bao nhiêu tiền, vợ chồng tôi đều đổ vào mua đất. Có những căn lời ít, có căn lời nhiều nhưng không bao giờ bị lỗ. Và chúng tôi đã xây dựng từ 3 tỷ đến 5 tỷ và tài sản cứ thế tăng lên”, ca sĩ Lê Hoàng cho biết.

Không chỉ được ngưỡng mộ về cuộc sống hôn nhân, Việt Huê còn khiến không ít người trầm trồ khi vẫn rất xinh đẹp, rạng rỡ và thân hình cuốn hút dù đã là bà mẹ hai con.

Hoài Lâm

Hoài Lâm là một trong những nam ca sĩ có vẻ ngoài thu hút trong showbiz Việt. Không chỉ gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào trời phú, con trai nuôi Hoài Linh còn ghi điểm với gương mặt hiền lành, điển trai và vóc dáng thư sinh. Sau sóng gió về chuyện tình cảm, Hoài Lâm lui về ở ẩn, vắng bóng khỏi làng giải trí và hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội. Nam ca sĩ thỉnh thoảng phát hành ca khúc mới trên YouTube. Anh nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả qua loạt hit đình đám “Hoa nở không màu”, “Buồn làm chi em ơi”...

Tháng 11.2021, Hoài Lâm công khai hẹn hò hot girl nhỏ hơn nhiều tuổi, hợp tác chung trong MV “Người mới”

Hiện tại, giọng ca sinh năm 1995 đang sống cùng bố mẹ trong căn nhà rộng 200m2 ở Vĩnh Long. Đây là cơ ngơi một trệt một lầu, có nội thất thiết kế đơn giản. Trái với sự khép kín khi ở TP.HCM, về quê, nam ca sĩ thường xuyên đón tiếp bạn bè đến nhà chơi và có cuộc sống vui vẻ, thu nhập ổn định nhờ đăng tải clip hát lên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Hoài Lâm còn thường xuyên cover các bản hit gần đây cũng như giao lưu với đồng nghiệp ở một nền tảng mạng xã hội giải trí.

Ngoại hình hiện tại của Hoài Lâm khiến fan ngỡ ngàng

Trong suốt thời gian qua, Hoài Lâm thường xuyên nhận nhiều ý kiến trái chiều với diện mạo thay đổi thất thường, ăn mặc cũng xuề xòa hơn. Ngoại hình của giọng ca sinh năm 1995 thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán của dân mạng. Từ một chàng thư sinh vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt ngây ngô, sau khi trải qua biến cố hôn nhân, Hoài Lâm dường như già đi vài tuổi với làn da nâu sậm, gương mặt gai góc từng trải. Sau đó phát tướng rõ rệt, trở về vẻ điển trai như ban đầu và rồi lại tiếp tục xuống sắc.

Bên cạnh việc công khai bạn gái, Hoài Lâm rất kín tiếng trên mạng xã hội.

