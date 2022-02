Diễn viên 9X bị chém nhiều nhát vào người sau khi va chạm giao thông là ai?

Mâu thuẫn từ va chạm giao thông, nam diễn viên bị đối tượng 28 tuổi dùng dao gây thương tích vùng đầu.

Mới đây, thông tin nam diễn viên Ngô Sỹ Lâm bị hành hung trên đường phố dẫn tới thương tích đang xôn xao cộng đồng mạng.

Theo Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm số 121/QĐ-CQĐT ngày 17.2.2022, do Thượng tá Nguyễn Đức Long, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra ký, cho biết: Cơ quan điều tra, Công an quận Đống Đa, TP. Hà Nội nhận được tố giác về tội phạm với nội dung: Anh Ngô Sỹ Lâm tố giác T.T.L, (sinh năm 1994, TP. Hà Nội) có hành vi dùng dao chém gây thương tích cho anh Lâm ngày 29.1.2022. Cơ quan điều tra, Công an quận Đống Đa đã tiến hành giải quyết tố giác về tội phạm nêu trên. Căn cứ các Điều 56, 57, 145, 146 và 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan điều tra, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”.

Qua giám định thương tích xác định, Ngô Sỹ Lâm bị tổn hại sức khỏe 3%

Trao đổi với báo chí, nam diễn viên cho biết phải khâu nhiều mũi ở sau đầu. “Bác sĩ bảo phải khâu 2 tĩnh mạch, còn lại là những vết thương phần mềm”, Ngô Sỹ Lâm chia sẻ.

Sau khi vụ việc được truyền thông đưa tin, từ khóa Ngô Sỹ Lâm chạm mốc 100 nghìn lượt tìm kiếm trên Google vào tối khuya ngày 21.2.2022, với các từ khóa liên quan: “Diễn viên Ngô Sỹ Lâm”, “Diễn viên Ngô Sỹ Lâm Thương Ngày Nắng Về”, “Diễn viên Ngô Sỹ Lâm đóng vai gì trong Thương Ngày Nắng Về”… Từ đó, các cảnh phim có sự xuất hiện của Ngô Sỹ Lâm được dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Ngô Sỹ Lâm đóng vai nhỏ trong “Thương Ngày Nắng Về”

Trong “Thương Ngày Nắng Về”, anh vào vai Dương, nhân viên cùng phòng Marketing với các nhân vật của Đỗ Duy Nam, Đình Tú và là cấp dưới của Vân Trang (Huyền Lizzie). Tuy nhiên, vai diễn của nam diễn viên chỉ xuất hiện với những phân cảnh ngắn quay ở công ty hay trong cuộc vui của tất cả nhân viên trong phòng.

Tuy không xuất hiện quá nhiều nhưng Ngô Sỹ Lâm vẫn được khán giả nhớ mặt. Nam diễn viên sinh năm 1994, tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương, từng góp mặt trong một số vai nhỏ trên truyền hình. Có lợi thế về ngoại hình, khán giả hi vọng anh sẽ có nhiều cơ hội để cải thiện khả năng diễn xuất cũng như có những vai diễn hay hơn.

Sau khi biết tin, cộng đồng mạng đã gửi lời động viên và chúc Ngô Sỹ Lâm mau khỏe mạnh. Bên cạnh đó nhiều người bày tỏ sự mong chờ về kết quả vụ án đang được cơ quan Công an điều tra.

