Hoa hậu bỏ showbiz qua Mỹ sinh con cho đại gia bí mật về Việt Nam?

Thứ Năm, ngày 13/05/2021 18:07 PM (GMT+7)

Quản lý truyền thông của Phạm Hương lên tiếng về tin đồn người đẹp về nước sinh sống.

Giữa đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Hương sang Mỹ định cư và sinh con trai từ giữa năm 2018. Nhân dịp Noel 2019, khi con trai được 1 tuổi, cô mới công khai cậu quý tử với khán giả.

Phạm Hương bên cậu con trai lúc 4 tháng tuổi

Thời gian gần đây, nhiều diễn đàn giải trí lớn lan tỏa tin đồn Phạm Hương cùng chồng và con trai đã bí mật về Việt Nam sinh sống. Nguồn tin còn cho rằng, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cuộc sống của “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015” gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1991 còn bị đồn đang sống ở Thủ Đức (quận 2 cũ) TP HCM. Cô cũng được cho sẽ đảm nhận vị trí giám khảo một cuộc thi nhan sắc lớn trong nước vào cuối năm nay.

Nhiều lời đồn cho rằng Phạm Hương đã bí mật về VN sinh sống

Trước các lời đồn đoán, quản lý truyền thông của Phạm Hương cho biết, hiện người đẹp vẫn đang ở Mỹ. Anh tỏ ra bất ngờ khi nhận được nhiều cuộc gọi của báo giới hỏi thông tin Phạm Hương có thực sự đang ở Việt Nam hay không. Thậm chí có người còn book show với người đẹp. "Sáng nay khi tôi gọi hỏi thì Hương mới nghe thông tin chứ Hương cũng ít đọc báo. Hương khẳng định mình đang ở Mỹ, không hề có chuyện bí mật về Việt Nam như tin đồn", quản lý truyền thông Phạm Hương khẳng định.

Cũng theo quản lý truyền thông, Phạm Hương rất muốn cho con trai Maximus về Việt Nam ăn Tết cổ truyền và biết quê hương. Tuy nhiên, lịch học của bé không khớp với kỳ nghỉ. Hiện tại, vì tình hình dịch Covid-19, Phạm Hương cũng chưa có kế hoạch về nước. “Phạm Hương đang phát triển sự nghiệp bên Mỹ và chưa có ý định về Việt Nam hoạt động nghệ thuật”, vị này nói thêm.

Con trai Phạm Hương đã học mẫu giáo được 1 năm

Tuy nhiên, tuyên bố này từ phía Phạm Hương vẫn chưa đủ sức để nhiều người tin tưởng. Bởi trước đây, khi Phạm Hương qua Mỹ sinh con, người quản lý này cũng phủ nhận và cho biết hình ảnh nàng Hậu với vòng 2 lớn hơn bình thường là photoshop.

Sau đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, tên tuổi Phạm Hương nhanh chóng được săn đón và trở nên đắt show sự kiện, quảng cáo... Cô còn làm MC, giám khảo, huấn luyện viên cho hàng loạt chương trình truyền hình ăn khách như The Face Vietnam mùa 1 (2016), The Look (2017), Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (2017)...

Giữa năm 2018, Phạm Hương bất ngờ tuyên bố khóa Facebook vĩnh viễn và lên đường sang Mỹ. Cô đưa ra lý do là đi "chữa bệnh". Tuy nhiên, sau gần một năm sinh sống tại xứ cờ hoa, Phạm Hương bất ngờ công khai hình ảnh con trai Maximus. Đồng thời, người đẹp cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh cũng như vlog về cuộc sống "sang chảnh" và bình yên ở Mỹ.

Khi bị khán giả phản ứng về việc khoe khoang cuộc sống, người đẹp 30 tuổi đã hạn chế cập nhật trạng thái trên mạng xã hội. Thay vào đó, Phạm Hương thường xuyên chia sẻ hình ảnh cậu quý tử trên trang riêng của bé.

Phạm Hương dạy Max cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Cô vui khi bé học tốt hai ngôn ngữ, thích nói chuyện cùng mẹ

