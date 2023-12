"HippoHappy" Lâm Bảo Ngọc: "Tham gia The Masked Singer, tôi đã không dùng thuốc trị trầm cảm"

Lâm Bảo Ngọc được nhiều khán giả biết đến khi trở thành Á quân của Sao Mai 2017 và Á quân Giọng hát Việt 2019. Giọng ca gốc Nam Định chinh phục mọi người với giọng hát vô cùng nội lực và đầy cảm xúc qua các ca khúc như If, Never enough, Độc ẩm – Túy âm,…

Sau cuộc thi, thành viên team Tuấn Hưng vẫn chưa có nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình và dần vắng bóng trên các sân khấu âm nhạc. Gần đây, nữ ca sĩ 9x chính thức quay trở lại với Biển của hy vọng, The Masked Singer mùa 2…, cô tiết lộ lý do “ở ẩn” suốt thời gian qua là phải điều trị trầm cảm khiến nhiều người bất ngờ. Thông qua nhân vật Hippo Happy (trong The Masked Singer), Lâm Bảo Ngọc đã gửi đến những người yêu mến cô những tác phẩm chạm đến trái tim người nghe.

“Ánh đèn sân khấu thôi thúc tôi trở lại ca hát sau khó khăn”

- Sau 1 thời gian, khán giả mới thấy sự quay trở lại của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, lý do của việc “ở ẩn” này là gì?

Thật ra nói “ở ẩn” cũng không hẳn vì trong suốt thời gian qua, tôi vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để quay trở lại sân khấu cũng như những ca khúc để ra mắt MV gửi tặng đến khán giả. Tuy nhiên, sức khỏe, tâm lý, kinh tế cũng như môi trường làm việc khi đó chưa ủng hộ, còn bây giờ có lẽ cơ hội mới đến, vì vậy, tôi mới thực sự quay trở lại với mọi người – những người đã yêu thương cái tên Lâm Bảo Ngọc suốt thời gian qua.

- Việc tham gia The Masked Singer 2023 có ý nghĩa như thế nào với chị??

Khi nhận được thông tin The Masked Singer Việt Nam mùa 2 mời tôi tham gia, tôi biết rằng đây là một cơ hội lớn đến với mình sau khi nhìn thấy sự thành công rất lớn từ mùa 1, các mascot được khán giả đón nhận nhiệt tình và đã tạo bước đệm quan trọng trong sự nghiệp của mỗi nghệ sĩ tham gia. Vì vậy, tôi đã không ngần ngại mà đồng ý tham gia mùa 2 ngay, đây sẽ là bàn đạp để tôi quay trở lại sân khấu cũng như khẳng định khả năng của mình.

- Chị ấn tượng với phần trình diễn nào nhất của mình?

Nếu một phần trình diễn vừa gây ấn tượng với khán giả, vừa thay đổi chính bản thân mình nhất thì chính là ca khúc “Ngày chưa giông bão” tôi song ca cùng Bố Gấu (ca sĩ Hoàng Hải). Còn ca khúc tôi hát “đã” nhất trong chương trình là “Giữ lấy làm gì” với bản phối hoàn toàn mới, rất phiêu. Đây là thể loại mà tôi chưa có cơ hội được thử trước đây và nhờ tham gia The Masked Singer, dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Bá Phú Quý, tôi mới có dịp thể hiện một khía cạnh mới như vậy.

- Câu chuyện của chị sau khi lộ diện tại The Masked Singer mùa 2 đã gây xúc động mạnh đối với người xem, cảm xúc của chị như thế nào?

Cho đến lúc đó được đứng trên sân khấu và chia sẻ câu chuyện của mình, tôi thấy đó là một sự dũng cảm của bản thân. Trước đây, khi tôi tham gia một chương trình truyền hình thực tế khác, mọi người biết tôi đang trong quá trình điều trị và có hỏi, nhưng khi ấy, tôi chỉ bảo mình chưa muốn nhắc đến vấn đề đó.

Khi quay tập đầu tiên - The Masked Singer mùa 2, tôi đã nhận được sự ủng hộ và yêu thương từ ekip, khán giả, ban cố vấn, từ đó, tôi đã không dùng thuốc trầm cảm nữa. Lần quay trở lại này, tôi mang mascot Hippo Happy nhưng happy không chỉ cho mình Hippo mà còn cho chính Lâm Bảo Ngọc.

Tôi thấy vui vì bản thân đã mạnh mẽ vượt qua được nỗi sợ của mình, tôi được chia sẻ, nói chuyện với mọi người nên nhiều nỗi niềm của bản thân cũng được giải tỏa nhiều.

Cô nàng 9x nhỏ nhắn với giọng hát vô cùng nội lực và năng lượng trên sân khấu

- Hiện tại sức khỏe của chị ra sao??

Tôi đã bỏ không dùng thuốc khoảng 4 tháng nay, trước đó, tôi phải phụ thuộc vào nó rất nhiều. Nhanh thật (cười). Tâm lý cũng ổn định hơn rất nhiều rồi, đôi khi khó khăn vẫn tìm đến nhưng tôi đã biết cách gạt nó qua một bên để tập trung vào những điều khiến tôi vui vẻ hơn, làm nhạc nhiều hơn, gặp gỡ những người truyền cho mình điều tích cực. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ cẩn thận hơn với sự bận bịu, deadline cũng như một số vấn đề mà bản thân chưa giải quyết được để nó không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

- Chắc hẳn khoảng thời gian vừa qua thực sự rất khó khăn với chị, điều gì đã giúp chị vượt qua tất cả để quay trở lại với showbiz?

Nó thực sự khó khăn bởi vì tôi phải rời xa sân khấu, còn bây giờ, khi được trở lại, mọi khó khăn trước đó như những sự chuẩn bị để chờ ngày “tái xuất”. Điều thôi thúc tôi quay lại showbiz chính là ánh đèn sân khấu, sự thăng hoa của người nghệ sĩ khi được hát và sự yêu thương của khán giả.

- Đã có khi nào Lâm Bảo Ngọc nghĩ đến việc từ bỏ con đường ca hát chuyên nghiệp chưa??

Tôi đã từng nghĩ đến việc từ bỏ nghệ thuật vào khoảng tháng 8, tháng 9 năm ngoái. Tôi còn nhớ khi ấy tôi đang ở trong khu vực sâu nhất của vùng đầm lầy, nhiều bầu show, anh em nghệ sĩ có gọi điện bảo có show này, show kia, tôi có đi hát không? Và câu trả lời lúc đó của tôi là “chắc em bỏ hát thôi” khiến mọi người rất hoang mang. Bây giờ đã khác hơn rất nhiều rồi, tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ những cơ hội đến với mình.

“Gia đình đã truyền tình yêu âm nhạc mạnh mẽ đối với tôi”

- Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, điều đó đã tác động như thế nào đến tình yêu âm nhạc của chị?

Gia đình tôi chỉ là những giáo viên dạy bộ môn âm nhạc cấp 1, cấp 2, chứ không hẳn là làm nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng họ cũng đã truyền cảm hứng cho tôi cùng bao thế hệ học trò. Khi ba mẹ dẫn đoàn học sinh đi thi văn nghệ, tôi cũng có cơ hội được trải nghiệm và những kinh nghiệm đứng trên sân khấu, rồi tình yêu âm nhạc cứ ngấm dần vào trong tôi lúc nào không hay (cười).

- Gia đình có vai trò như thế nào trong cuộc sống cũng như trên con đường sự nghiệp của Bảo Ngọc? Ai là người có ảnh hưởng nhất với chị?

Như đã chia sẻ ở trên, tôi được sống trong âm nhạc từ bé và cũng học lỏm được chút ít khi ba mẹ dạy học sinh. Vì vậy, sức ảnh hưởng nó rất lớn và cũng góp phần định hình gu âm nhạc của tôi từ bé. Cho đến bây giờ, tôi nhận thấy sự ảnh hưởng của ba mẹ lớn như thế nào đối với sự nghiệp của mình.

Đối với tôi, mẹ là người cho mình tư duy về sân khấu từ cách hát đến trình diễn như thế nào, trong khi ba tôi là một nhạc công và có thể chơi được nhiều nhạc cụ khác nhau nên cho tôi hiểu thêm về âm nhạc như có thể đọc được bản nhạc, biết được bài này có thể đệm được ở giọng nào hay hòa thanh ra sao. Mỗi người đều truyền cho tôi những điều quý giá để có một ca sĩ Lâm Bảo Ngọc như hiện nay.

- Bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ chị ra sao trong giai đoạn khó khăn vừa qua?

Thời điểm đó, bạn bè, anh em đồng nghiệp gọi điện hỏi thăm tôi rất nhiều, trong đó có anh Đông Hùng. Khi biết chuyện, anh cũng rất đồng cảm với tôi vì trước đó, anh đã từng có khoảng thời gian khó khăn, tuy là những vấn đề khác nhau nhưng anh Hùng biết rằng trong sự khủng hoảng thì con người dễ tìm đến sự buông bỏ. Vì vậy, anh nói với tôi: “Em làm gì cũng được nhưng em không được từ bỏ sân khấu, bởi vì em là một người có năng lượng và năng lực”. Đó là lời động viên rất lớn khi tôi đang ở trong trạng thái u sầu nên vô cùng ý nghĩa khi tôi nghe được điều đó.

Gia đình luôn bên cạnh và ủng hộ nữ ca sĩ trên con đường nghệ thuật

“Tình cảm của khán giả quan trọng hơn danh hiệu trong cuộc thi”

- Quay trở lại năm 2019, với cuộc thi The Voice, chị gây nhiều tiếc nuối khi giành ngôi vị Á Quân, chị có suy nghĩ gì về điều này?

Đối với Ngọc, là Quán quân hay Á quân không quá quan trọng so với việc nhận được nhiều sự yêu mến và quan tâm của khán giả. Chính điều này đã khẳng định vị trí của mình trong lòng khán giả yêu nhạc, chứ không phải mình đạt được vị trí nào trong cuộc thi.

- Người thầy của chị - ca sĩ Tuấn Hưng đã hỗ trợ chị ra sao sau khi cuộc thi kết thúc?

Năm 2019, anh Hưng rất bận rộn với những lịch trình cá nhân ở trong và ngoài nước nên anh không trực tiếp hỗ trợ chúng tôi mà đã nhờ ekip của mình chăm sóc “những đứa con”. Mỗi người sẽ có cách quan tâm khác nhau và với anh Hưng là như vậy. Còn sau cuộc thi, phong cách và dòng nhạc tôi theo đuổi hoàn toàn khác với người thầy của mình nên chúng tôi chủ yếu gặp nhau trên các sân khấu và cũng giúp đỡ nhau như những người đồng nghiệp khi cần.

- Mối quan hệ giữa các thành viên trong team Tuấn Hưng hiện tại như thế nào?

Trong team hiện nay có nhiều bạn không theo đuổi con đường trở thành ca sĩ mà rẽ sang những hướng khác như kinh doanh, sáng tác… nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng hẹn gặp nhau nữa (cười).

- Dự định sắp tới của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc là gì?

Vào ngày 21/12 tới, tôi sẽ tổ chức mini concert – đánh dấu sự trở lại của Lâm Bảo Ngọc sau cuộc thi The Voice 2019. Ngoài ra, sang năm 2024, tôi sẽ cố gắng trau dồi và rèn luyện bản thân hơn nữa để có thể cho ra mắt MV gửi tặng đến khán giả - những người đã bên cạnh, yêu thương tôi trong suốt hành trình vừa qua. Hi vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng tôi trong chặng đường sắp tới!

Dù luôn lộng lẫy mỗi lần xuất hiện nhưng ngoài đời Lâm Bảo Ngọc rất giản dị và năng động

Cảm ơn chị vì buổi trò chuyện này!

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]