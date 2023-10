Gin Tuấn Kiệt kết hôn với “chị đẹp”, nghệ sĩ xứ Huế có tình duyên viên mãn, sự nghiệp thăng hoa

Gin Tuấn Kiệt

Tham gia nghệ thuật từ khi mới 17 – 18 tuổi với các vai trò khác nhau như ca sĩ, diễn viên nhưng phải đến Sing My Song 2018, Gin Tuấn Kiệt mới thực sự nổi bật và được nhiều khán giả quan tâm. Giọng ca gốc Huế luôn hướng tới hình tượng nghệ sĩ đa năng, đa màu sắc, có thể biến hóa thay đổi chứ không thể một khuôn, một hình mẫu. “Từ sau khi tham dự cuộc thi Sing My Song, tôi đã cho ra mắt những ca khúc do chính tay mình sáng tác, gửi đến các bạn khán giả và được mọi người đón nhận rất nhiều. Qua chương trình, tôi học hỏi được ở các huấn luyện viên, các anh chị và các bạn thi cùng những kinh nghiệm trong sáng tác các ca khúc. Và đến thời điểm hiện tại, tôi tự tin rằng bản thân đã viết nhạc tốt hơn rất nhiều so với trước đây” – Nam ca sĩ chia sẻ.

Không những thế, anh còn có nhiều vai diễn ấn tượng như Mẫn của Gia đình là số 1, Hoàng Vũ của Ngôi sao khoai tây hay Hoàng Tú của Sui gia hay xui gia… Vào năm 2022, Gin Tuấn Kiệt đoạt giải “Nam diễn viên truyền hình được yêu thích” tại Giải thưởng Ngôi sao xanh sau những nỗ lực của giọng ca “Yêu một người sau anh” suốt thời gian dài vừa qua.

Giọng ca xứ Huế luôn hướng đến hình tượng người nghệ sĩ đa năng

Về chuyện tình cảm cá nhân, nam diễn viên sinh năm 1994 đã bất ngờ cầu hôn “chị đẹp” Puka vào tháng 5 vừa qua trước sự chứng kiến của nhiều nghệ sĩ thân thiết trong nghề sau 4 năm yêu đương kín tiếng. Tuy nhiên phải đến sinh nhật của mình vào tháng 9, anh mới chính thức công khai và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả.

Gin Tuấn Kiệt viết: “Định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn. Chúc mừng sinh nhật tôi, món quà sinh nhật lớn nhất của tôi”

Long Nhật

Sinh ra tại Huế nhưng lại thành danh tại Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh, tên tuổi của ca sĩ Long Nhật được nhiều người chú ý khi sở hữu nhiều ca khúc thành công như: Ai ra xứ Huế, Em yêu anh như câu hò ví dặm, Ở hai đầu nỗi nhớ…

Nam ca sĩ luôn được khán giả yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào, da diết

Năm 1999, Long Nhật tổ chức đám cưới cùng Á khôi Thành phố Hải Phòng 1998 – Kim Ngân. Khi đó bà xã nam ca sĩ chuẩn bị vào Đại học nhưng phải tạm gác việc học vì mang thai con đầu lòng, cô nói: “Lấy anh Nhật là tôi thôi học luôn. Anh Nhật bảo, đám cưới xong, anh vẫn cho đi học tiếp nhưng mới 3 tháng thì tôi có bầu nên không đi học được. Hồi đó tôi mới 18 tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi 19. Điều duy nhất tôi tiếc khi lấy anh Nhật là mình không học tiếp được”. Hiện cả hai đang có cuộc sống viên mãn bên 4 người con ngoan ngoãn sau gần 25 năm kết hôn.

Giọng ca sinh năm 1967 từng vướng nhiều tin đồn về giới tính nhưng anh nhanh chóng lên tiếng phủ nhận: “Bây giờ Long Nhật chính thức xác nhận là: Tôi không chuyển giới gì cả. Hạnh phúc gia đình là đây rồi, sự nghiệp ca hát và diễn xuất gần 30 năm được khán giả bốn phương ái mộ yêu thương, được các thầy cô, anh chị em đồng nghiệp tin tưởng, trân trọng… tất cả là đây rồi. Long Nhật mãi mãi là Long Nhật nhỏ nhắn của quý vị, luôn ca hát thật hay, nhập vai thật ngọt để phục vụ công chúng, khán giả. Chính vì vậy, tôi không đi tìm hạnh phúc, niềm vui xa xôi, không cần phải thay đổi gì”.

Cuộc hôn nhân hơn 25 năm của Long Nhật và bà xã khiến nhiều người ngưỡng mộ

Hà Thu

Hà Thu là một trong những nàng hậu nổi bật đại diện Việt Nam xuất sắc lọt top 17 Hoa hậu Liên lục địa 2015 và top 16 Hoa hậu Trái Đất 2017. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1992 còn lấn sân sang lĩnh vực ca hát và đoạt ngôi vị Quán quân tại Tình Bolero - Phiên bản nghệ sĩ 2017. Sau đó, cô nàng gốc Huế liên tiếp cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc như Xuân đẹp làm sao, series Huế và Thu, Còn chi đâu nữa anh…

Á hậu Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2014 chia sẻ: “Nhờ danh hiệu Á hậu đoạt được, tôi có thể mở rộng mối quan hệ, tiếp xúc được với những người giỏi giang, thông minh, những người thuộc tầng lớp khác mà có thể khi chưa đoạt danh hiệu tôi khó tiếp cận họ. Nhờ vậy mà việc kinh doanh của tôi thuận lợi hơn rất nhiều, tôi kiếm tiền cũng tốt hơn. Tôi luôn tự nhủ mình phải biết giữ gìn bản thân trước mọi cám dỗ. Tôi tuyệt đối tránh những người đàn ông có ý hiểu nhầm về bản thân mình để không rơi vào vòng xoáy, chạy đua vật chất của showbiz. Nhưng trên hết, chất Huế trong tôi rõ nhất vẫn là tình cảm thiêng liêng với gia đình. Tôi muốn mình đi lên, thành công bằng chính sức của mình chứ không phải chỉ dựa dẫm vào nhan sắc hay danh hiệu. Bây giờ, người đẹp có danh hiệu nhiều lắm. Họ chỉ khác nhau ở cái đầu và tâm hồn”.

Hiện tại, nữ ca sĩ đã có sự nghiệp vững chắc nhưng vẫn còn độc thân, cô giải thích: “Mình thích người ta thì người ta không thích mình, người ta thích mình thì mình lại không thích người ta. Để hai người thích nhau là một hành trình dài và gian nan như kiểu đi thỉnh kinh vậy đó”.

Hình ảnh đời thường năng động, giản dị của nàng hậu

