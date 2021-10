Giáo sư âm nhạc, bố ruột MC Anh Tuấn qua đời, loạt sao Việt nghẹn ngào tiếc thương

Thứ Tư, ngày 27/10/2021 07:50 AM (GMT+7)

Khi hay tin giáo sư âm nhạc, nhà giáo nhân dân Vũ Hướng qua đời, các khán giả và thế hệ đi sau đều bàng hoàng.

Thông tin giáo sư âm nhạc, nhà giáo nhân dân Vũ Hướng qua đời khiến khán giả bàng hoàng. Trên trang cá nhân, MC Anh Tuấn – người con trai của giáo sư đã đăng tải hình ảnh tưởng nhớ người cha kính yêu.

"Tạm biệt Bố - NGND Vũ Hướng. Goodbye Dad - Love you so much. 26/10/2021..." - Anh Tuấn nghẹn ngào.

MC Anh Tuấn đăng ảnh tưởng nhớ người cha kính yêu

Giáo sư âm nhạc Vũ Hướng qua đời vào ngày 26/10/2021 do tuổi cao sức yếu. Ông ra đi ở tuổi 87, để lại niềm tiếc thương cho gia đình và các thế hệ đi sau trong làng nhạc Việt.

Khi hay tin, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chia buồn tới gia đình của Anh Tuấn. Nghệ sĩ Minh Vượng cùng nhiều bạn bè đồng nghiệp của Anh Tuấn như Bạch Lan Phương, Dương Thùy Linh, Thái Dũng, Thanh Hương, Thành Trung, Đinh Tiến Dũng (MC của Ai là triệu phú) … nói lời vĩnh biệt, chia buồn. "Em xin chia buồn cùng anh và toàn thể gia đình. Vẫn nhớ hình ảnh bác mỗi lần ở khoa, ở trường... Vẫn rất giản dị, điềm đạm và hết lòng với chuyên môn và sự nghiệp giảng dạy. Vẫn nhớ bác mỗi lần xuất hiện trong các hội đồng chấm thi. Vĩnh biệt bác, một nghệ sĩ tài - tâm - đức vẹn toàn. Mong anh mạnh mẽ vượt qua nỗi mất mát lớn này. Cầu mong bác về nơi Tây phương cực lạc", ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân gửi lời chia buồn.

MC Anh Tuấn luôn coi bố là thần tượng của cuộc đời mình

Giáo sư âm nhạc, nhà giáo nhân dân Vũ Hướng sinh năm 1934. Nguyên Phó giám đốc Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt nam) là tấm gương về nghề với nhiều thế hệ. MC Anh Tuấn từng chia sẻ bố chính là thần tượng của anh. Giáo sư Vũ Hướng từng tâm sự ông mong muốn con trai theo nghề của bố là chơi đàn violoncelle. Khi nhắc về con trai, lúc đương thời giáo sư cũng dành nhiều lời tự hào: "Tuấn lớn lên chịu sự giáo dục tương đối nghiêm khắc của gia đình. Tôi hài lòng vì công việc và sự nghiệp của Tuấn hiện nay trong vai trò là BTV, MC về âm nhạc. Quãng thời gian 17 năm học nhạc đã giúp ích cho Tuấn rất nhiều. Tiếc một điều là Tuấn đã hoàn thành hai năm cao học, mà vẫn chưa thi tốt nghiệp để nhận bằng".

Trong hơn 30 năm làm nghề, ông đã đào tạo nhiều tài năng violoncelle. Tiếng đàn của ông được khán giả trong nước và nước ngoài đánh giá rất cao. Ông là người Việt Nam đầu tiên được nhận Huân chương Kiril Metodi hạng Nhất ghi nhận những đóng góp to lớn của giáo sư cho sự phát triển quan hệ hai nước Việt Nam và Bulgaria trong lĩnh vực văn hóa do Tổng thống Bulgaria ký tặng (2011).

