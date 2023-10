Fan Kpop bất bình khi bạn trai rapper tlinh ủng hộ bình luận khiếm nhã về Jennie

Mới đây, rapper Wxrdie ra mắt MV Nhạc Trap Căng Nhất 2023. Nhiều khán giả nhận định rằng MV có nữ chính với nét mặt tương đối giống với Jennie.

Sau đó, nam rapper sinh năm 2000 ghim 1 bình luận mang ý trêu đùa thành viên của BLACKPINK: "Tôi đã rất sốc khi thấy Jennie xuất hiện trong MV lần này. Cô ấy đã chịu khó ăn uống, đi gym để có body xịn chỉ để đóng MV của Wxrdie. Tôi thật sự dành một sự tôn trọng rất lớn đối với Jennie! Fan Jennie hay anti cũng đừng gào thét chi nữa chúng ta về một nhà nào".

Sau khi bị chỉ trích Wxrdie đã gỡ ghim bình luận.

Đây không phải lần đầu tiên anh bị fan Jennie la ó. Trước đó, Wxrdie cũng từng gây phẫn nộ khi bình luận mang hơi hướng quấy rối tình dục trong hình ảnh chung của Jennie và The Weeknd.

Khán giả N.A bình luận: "Khoan nói tới chuyện bạn yêu người yêu cũ của bạn thân hay gì đi. Bạn gái hiện tại đang đi theo hướng thể hiện tính nữ và bảo vệ tôn trọng nữ quyền, mà mình đi chế giễu phụ nữ kiểu này thì hỏng rồi".

Khán giả T.L viết: "Là rapper mà làm kiểu này, bảo sao mọi người vẫn cứ định kiến về rapper. Có phải lần một lần 2 đâu. Ai còn nhớ vụ anh rapper Rich Choi với Jisoo không? Từ đấy hãi tư duy của mấy anh rapper undergound luôn".

Hình ảnh trong MV của Wxrdie.

Nhiều người yêu cầu Wxrdie có lời xin lỗi đối với Jennie và cộng đồng fan của nữ ca sĩ này. Wxrdie là rapper sinh năm 2000, dù còn trẻ nhưng nam rapper gây ấn tượng bởi cách rap có trình độ cao, giai điệu bắt tai cùng với câu chữ trau chuốt gây ấn tượng mạnh với người nghe. Wxrdie sở hữu gương mặt sáng, nam tính cùng phong cách thời trang cá tính, anh luôn để ấn tượng mạnh trong lòng người xem ngay lần đầu gặp mặt.

Gần đây, anh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả với câu chuyện tình cảm cùng nữ rapper tlinh. Cả hai bắt đầu nhận về những phản hồi tích cực, đặc biệt là sau album Ái của nữ rapper. Jennie cũng là cái tên tạo ra nhiều tranh cãi với việc tham gia phim 18+ cùng The Weeknd. Gần đây, cô cho ra mắt khúc solo thứ hai. Người đẹp 27 tuổi tiếp tục càn quét các bảng xếp hạng toàn cầu.

Jennie đang dần có nhiều hoạt động solo hơn trong thời gian gần đây.

Theo báo cáo mới của Billboard, You & Me từng giành vị trí thứ 7 và 1 trên Billboard Global 200 và Billboard Global Excl. US. Dữ liệu cho hai bảng xếp hạng này được thu thập từ hơn 200 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.

Thành tích này giúp BlackPink trở thành nhóm nhạc đầu tiên mà tất cả thành viên có ca khúc solo lọt vào top 10 của Billboard Global 200, cùng với On The Ground của Rosé, Lalisa và Money của LISA và Flower của Jisoo.

