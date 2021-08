Động thái của Thiên An sau khi Jack thừa nhận có con chung

Thứ Tư, ngày 18/08/2021 14:18 PM (GMT+7)

Động thái của Thiên An nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Mới đây, hot girl Thiên An thu hút sự chú ý khi show lịch sử duyệt web của mình trên story. Theo đó những gì cô nàng tìm kiếm đều liên quan đến con gái như review sữa non, thuốc tăng cường đề kháng cho trẻ sơ sinh hay cân nhắc về việc sử dụng vitamin tổng hợp cho con. Người đẹp còn chú thích thêm: "Từ ngày có Sol cái Safari của tui toàn là...".

Thiên An chia sẻ hình ảnh liên quan đến con gái

Cùng ngày, Thiên An đã đăng tải lên Instagram của bé Sol từ chế độ riêng tư sang công khai để mọi người có thể cập nhật hình ảnh của bé. Trên trang của con gái Jack chỉ có bài đăng duy nhất vào ngày 15/6 là hình ảnh hai bàn tay cầm lấy nhau với chú thích: "12-4-2021 Bàn tay nhỏ nhỏ trên bàn tay to to".

Cô cũng để công khai bức ảnh bàn tay con gái trên Instagram

Đây là động thái đầu tiên của Thiên An kể từ ngày vướng vào ồn ào đời tư với Jack. Sau khi Thiên An có động thái đặc biệt này, người hâm mộ đã đồng loạt để lại lời động viên cho mẹ con cô: "Thương mẹ Sol và Sol quá", "Tay Sol xinh quá", "Thương quá đi thôi", "Mau ăn chóng lớn Sol nha", "Chúc Sol và mẹ An một đời bình an, vui vẻ"...

Đây là động thái hiếm hoi của Thiên An sau khi Jack thừa nhận có con chung

Kể từ ngày vướng vào ồn ào tình ái với Jack, Thiên An "ở ẩn", từ chối trả lời báo chí và không chia sẻ thêm bất cứ gì trên mạng xã hội. Sau khi Jack thừa nhận có con chung với Thiên An và gửi lời xin lỗi đến fan cũng như các nhãn hàng, thương hiệu thì cái tên Thiên An, bé Sol càng nhận được nhiều quan tâm từ người hâm mộ. Khi đó, Thiên An đăng tải khá nhiều tâm sự khi bị một số người công kích hay dùng lời lẽ không hay công kích con gái. Ngay sau đó, cô đã chuyển Instagram của con gái về chế độ riêng tư, ẩn hết tất cả các bài viết. Mãi đến hôm nay, cô mới mở lại nhưng không tương tác nhiều với mọi người.

Nhiều người tinh ý cũng phát hiện ra chi tiết Instagarm của bé Sol chỉ theo dõi 5 tài khoản bao gồm mẹ và những người thân thiết mà không có Jack. Đồng thời, giọng ca “Sóng gió” cũng gây tranh cãi vì không ấn theo dõi trang cá nhân của con gái.

Nguồn: http://danviet.vn/dong-thai-cua-thien-an-sau-khi-jack-thua-nhan-co-con-chung-50202118814192504.h...Nguồn: http://danviet.vn/dong-thai-cua-thien-an-sau-khi-jack-thua-nhan-co-con-chung-50202118814192504.htm