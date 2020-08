Doanh nhân Singapore và Hương Giang liên tục có động thái lạ giữa nghi vấn chia tay

Thứ Năm, ngày 20/08/2020 11:24 AM (GMT+7)

Động thái của Hương Giang và Matt Liu luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Sau khi ghép đôi thành công trong chương trình "Người ấy là ai", Hương Giang và Matt Liu trở thành cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Trên trang cá nhân, Hương Giang chỉ chia sẻ 2 bức ảnh chụp chung cùng Matt Liu, đồng thời cô cũng hy vọng cư dân mạng sẽ bớt để ý đến doanh nhân ngoại quốc. Theo Hương Giang, Matt Liu không phải là nghệ sĩ, việc bị bàn tán sẽ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của anh.

Mối quan hệ của Hương Giang và Matt Liu luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng

Sau bài đăng đó, cả Hương Giang và Matt Liu đều kín tiếng hơn trong chuyện chia sẻ tình cảm đời tư. Cả hai ít tương tác với nhau trên mạng xã hội.

Mới đây nhất, Hương Giang chia sẻ trên Instagram: "Đừng bao giờ đánh giá quá cao ai đó trong lòng bạn: Thứ nhất là tạo áp lực cho họ. Thứ hai là gây tổn thương cho chính mình". Dòng trạng thái khá ẩn ý của Hương Giang khiến cư dân mạng không ngừng đồn đoán rằng chuyện tình cảm của cô đang bị trục trặc. Tuy nhiên, Matt Liu vẫn nhấn like bài đăng và cả hai vẫn theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Liên tục đăng tải ảnh xinh đẹp nhưng Hương Giang lại chia sẻ cùng dòng trạng thái nhiều tâm sự

Trong khi đó, trên Facebook, cô lại than thở "anh quá trễ" khi chia sẻ cùng bức ảnh mặc áo trễ vai cực sexy.

Trước đó, Hương Giang cũng nhiều lần đăng tải dòng trạng thái có nhiều tâm sự. Cô đăng tải câu tạm biệt: "See you later, maybe, never" (Hẹn gặp lại, nhưng có thể là không bao giờ).

Đây là lời bài hát trong ca khúc See you later của nhóm nhạc BlackPink, với nội dung kể về một cô gái dằn mặt bạn trai và tự nhận mình chọn nhầm người. Chia sẻ ẩn ý của Hương Giang trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng khi cho rằng cô đang muốn tạm biệt một ai đó.

Matt Liu cũng chia sẻ hình ảnh một mình khiến cư dân mạng không khỏi đồn đoán

Nếu như Hương Giang liên tục có những dòng trạng thái đầy tâm trạng thì Matt Liu lại khá bình lặng trên mạng xã hội. Thi thoảng, anh chàng chia sẻ bức ảnh đi tập gofl - môn thể thao yêu thích. Tuy nhiên, việc nam doanh nhân đăng ảnh một mình kèm bài hát Solo (mang ý nghĩa độc thân), tiếp tục dấy lên tin đồn mối quan hệ với Hương Giang thực sự có vấn đề.

Hiện tại, chuyện tình cảm của Hương Giang và Matt Liu vẫn đang là đề tài được bàn tán nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng về những lời đồn đoán xung quanh.

Nguồn: http://danviet.vn/doanh-nhan-singapore-va-huong-giang-lien-tuc-co-dong-thai-la-giua-nghi-van-chi...Nguồn: http://danviet.vn/doanh-nhan-singapore-va-huong-giang-lien-tuc-co-dong-thai-la-giua-nghi-van-chia-tay-50202020811222011.htm