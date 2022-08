Đoàn Văn Hậu liên tục làm điều "khó tin", bạn gái 2k1 livestream nói rõ điều này

Người đẹp Hà Nội chia sẻ nhiều điều bất ngờ về cuộc sống hiện tại.

Mới đây, trên Instagram cá nhân, người đẹp Doãn Hải My đã livestream trò chuyện với người hâm mộ. Chia sẻ về dự định trong tương lai, Top 10 “Hoa hậu Việt Nam 2020” cho biết cô không có ý định Nam tiến để phát triển sự nghiệp, vì gia đình đều ở Hà Nội.

Bên cạnh đó, trước những lời khuyên nên tiếp tục tham gia thử sức ở các cuộc thi nhan sắc, Doãn Hải My trả lời: “Tôi không thi thêm cuộc thi nào nữa. Hồi trước thi “Hoa hậu Việt Nam 2020”, tôi đã phải bảo lưu một số môn học để có thời gian tham gia. Bây giờ tôi phải hoàn thành 5, 6 môn nữa để kịp tốt nghiệp nên không thể thi thêm”.

Doãn Hải My trong livestream mới nhất

Bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu tiết lộ thêm, sau khi tốt nghiệp Đại học, cô sẽ làm việc trong ngành luật, thay vì vào showbiz. Bản thân cô cũng có sự nghiệp vững vàng, tự chủ tài chính với một thương hiệu mỹ phẩm riêng. Tuy nhiên, Doãn Hải My từ chối chia sẻ về thu nhập mỗi tháng vì đây là chuyện riêng tư, tế nhị. Cô cũng không đề cập đến chuyện tình cảm dù nhiều fan mong mỏi.

Doãn Hải My sinh năm 2001, được biết đến khi lọt top 10 cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2020” và nhận giải phụ “Người đẹp tài năng”. Từ đó, Doãn Hải My trở thành người mẫu đắt show, được nhiều nhãn hàng, thương hiệu thời trang ưu ái. Chân dài Hà Nội từng lấn sân làm MC chương trình “S Việt Nam” và được khen ngợi vì phong cách dẫn duyên dáng, nhan sắc trong trẻo. Hiện tại, top 10 “Hoa hậu Việt Nam 2020” đang là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội.

Đoàn Văn Hậu lập trang riêng, năng nổ “xả ảnh” cùng người yêu trong thời gian còn “hoạt động bí mật”

Cầu thủ quê Thái Bình đưa bạn gái về quê

Đoàn Văn Hậu chở Doãn Hải My vi vu dạo phố với xe đạp

Những khoảnh khắc thân mật của cặp đôi khiến người hâm mộ “dậy sóng”

Thời gian gần đây, cô thu hút sự chú ý với chuyện tình cùng Đoàn Văn Hậu. Cách đây vài ngày, hậu vệ quê Thái Bình bất ngờ đăng ảnh tình tứ, công khai mối quan hệ tình cảm với “nửa kia” sau thời gian giấu kín. Theo thông tin quản lý Doãn Hải My chia sẻ, cặp đôi quen nhau qua sự giới thiệu người thân trong gia đình. Vài tháng sau cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2020”, cả hai chính thức yêu nhau. Đến nay, khi tình cảm đủ chắc chắn, họ xin phép gia đình chia sẻ với khán giả.

Quản lý Doãn Hải My cũng làm rõ với chúng tôi về tin đồn đám cưới của cả hai: “Hải My là một cô gái chín chắn, độc lập và rất quan trọng việc học tập cũng như sự nghiệp riêng. Hiện tại, My còn đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Luật Hà Nội và là đại diện của hội sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội. Đó vừa là trọng trách cũng là động lực để My phát triển nhiều hơn nữa. Nói thật, My cũng đã từ chối 3 phim điện ảnh vai chính để tập trung vào việc học. Hơn nữa, cả My và Hậu đều rất trẻ, yêu công việc và đều có những hoài bão, dự định riêng nên chuyện đám cưới ở hiện tại là chưa”.

